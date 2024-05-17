Секретная папка Берии: что было в документах, которые сожгли после его ареста

Документы, обнаруженные у Лаврентия Берии, предали огню после того, как министр был арестован.

Для уничтожения материалов была создана специальная комиссия.

Кому мешал Берия?

26 июня 1953 года состоялось заседание Совета Министров СССР, на котором обсуждался вопрос о соответствии министра внутренних дел СССР Лаврентия Берии занимаемой должности. Инициаторами совещания стали Никита Хрущев и Георгий Маленков. Недаром историк Рудольф Пихоя на страницах своей книги «Москва, Кремль, власть: 1945-1985» называет сотрудничество в этом плане Хрущева и Маленкова настоящим заговором. Тем более, что к заговорщикам присоединился министр обороны Николай Булганин. Кроме того, главных действующих лиц поддержали и некоторые члены Президиума ЦК и высшие офицеры. Благодаря такому составу заговорщиков, Берия был уничтожен.

Лаврентия Павловича, обвиненного, в том числе в государственной измене, согласно официальным данным, расстреляли в день вынесения приговора по делу в декабре 1953 года. Однако есть версия, что Берия был убит не только до суда, но и до следствия. Как пишет Андрей Гусаров в издании «Маршал Берия. Штрихи к биографии» со ссылкой на сына Берии, Серго, маршала застрелили в тот же день, когда якобы состоялось упомянутое ранее совещание Совета Министров. Впоследствии Серго удалось найти свидетелей, которые видели, как кого-то выносили на носилках из особняка отца. В пользу этой версии говорит и тот факт, что Хрущеву, Маленкову и прочим было невыгодно оставлять Берию в живых до суда.

Предать огню!

Николай Зенькович, автор книги «Тайны уходящего века: лжесвидетельства, фальсификации, компромат», считает, что Лаврентий Берия, будучи главой МГБ, много знал о закулисной деятельности представителей тогдашней правительственной элиты. Многие из них по меньшей мере догадывались о том, что Берия держал в секретной папке компрометирующие их материалы. К тому же, по мнению Зеньковича, на Лаврентия Павловича было очень удобно списать все грехи прошлого. Именно по этим причинам большинство партийцев и других советских деятелей были бы рады исчезновению Берии. Тем паче, что тот наверняка помнил нелицеприятные факты из биографий своих товарищей наизусть.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что архив Берии тоже решено было уничтожить. По утверждению Бориса Соколова, автора издания «Убийство Берии, или Фальшивые допросы Лаврентия Павловича», документы были сожжены по указанию Никиты Хрущева сразу после настоящего или мнимого ареста министра. Хотя историк Наумов уверен в том, что это произошло только в 1955 году. Для уничтожения материалов была создана специальная комиссия, членам которой запрещалось читать то, что подлежало «утилизации». Документы были собраны в 11 бумажных мешков и преданы огню. Борис Соколов сообщает о том, что комиссией даже был составлен соответствующий акт.

Компроматы на всех

Анатолий Терещенко в своей книге «Переписчики истории. Мифы о Катыни» пишет о том, что можно только догадываться, сколько неудобных документов уничтожил Никита Хрущев. По предположениям Терещенко, в мешках могли быть и материалы, касавшиеся так называемого Катынского расстрела, а именно документы, подтверждавшие версию комиссии Николая Бурденко, согласно которой поляки были убиты нацистами. Следует отметить, что, как утверждает Владислав Швед, автор издания «Тайна Катыни, или Злобный выстрел в Россию», в 1959 году Шелепин посоветовал Хрущеву сжечь и учетные дела польских военнопленных, однако генсек отказался это сделать.

Рудольф Баландин, автор издания «Заговоры и борьба за власть. От Ленина до Хрущева», утверждающий, что архивы Лаврентия Берии были уничтожены в 1955 году, уверен в том, что в мешках находились материалы о Сталине и других руководителях партии. Именно поэтому Хрущев (равно как и его соратники) во второй половине 1950-х годов так рьяно стал осуждать преступления, в которых сам ранее принимал участие. Действительно, вряд ли среди бумаг можно было бы обнаружить, например, информацию о любовных похождениях Берии или нечто подобное. Такие материалы непременно бы сохранили и даже обнародовали. Историк Борис Соколов уверен, что сожженные документы наверняка содержали компромат на Никиту Хрущева, Георгия Маленкова, Вячеслава Молотова и других высокопоставленных чиновников.