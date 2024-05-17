Почему «вождь народов» называл себя Фын Си

Иосиф Джугашвили пользовался псевдонимами всю свою жизнь.

И это касается не только фамилии Сталин. В начале 1950-х годов в переписке вождя появилась новая подпись – Фын Си. Известный китаист перевел это китайское имя Сталина на русский язык, но вопросов стало только больше.

Послереволюционные псевдонимы

В годы своей революционной молодости Иосиф Джугашвили скрывался от властей под чужими именами и пользовался различными псевдонимами. Как известно, один из таких псевдонимов — Сталин — стал официальной фамилией вождя. Но даже после того, как Сталин встал у руля страны, он продолжал «шифроваться». Так, если верить Асхаду Шэуджену, Евгению Харитонову и Георгию Галкину, авторам книги «Вождь», в годы Великой Отечественной войны Иосиф Виссарионович подписывал секретные депеши псевдонимом «Васильев». Исследователи полагают, что выбор именно этой фамилии был обусловлен тем фактом, что сына Сталина звали Василием.

После победы над Германией страсть Сталина к конспирации не утихла. Например, как пишет в издании «Сталин и Мао. Два вождя» Юрий Галенович, в секретной переписке с Мао Цзэдуном, ПальмироТольятти и некоторыми другими лицами советский лидер в силу своей природной осторожности предпочитал пользоваться фамилией «Филиппов». Интересно, что, по данным Андрея Гречко, автора труда «История Второй мировой войны, 1939-1945», аналогичный псевдоним одно время имел военачальник Голиков. Голиков носил имя Филипп, и, видимо, поэтому именно эта фамилия и была ему «присвоена» в качестве конспиративной. Между тем даже незадолго до смерти у Сталина появлялись новые псевдонимы.

«Рождение» Фын Си

В 1950 году Иосиф Сталин впервые воспользовался загадочным псевдонимом Фын Си. Тогда как раз разгорелся конфликт между Северной Кореей и Южной. Сталин строго предупредил, чтобы советские граждане в войне не принимали никакого участия. Тем не менее Ким Ир Сен обратился к Терентию Штыкову, послу СССР в ККНДР, с просьбой предоставить советских офицеров, а тот сгоряча согласился. Как утверждают Леонид Млечин и Дмитрий Волкогонов, авторы издания «10 вождей. От Ленина до Путина», Иосиф Виссарионович направил в Пхеньян на имя посла сообщение с требованием не забывать о том, что Штыков является представителем Советского Союза, а не Кореи, и подписался «Фын Си».

С тех пор в переписке с Ким Ир Сеном Джугашвили предпочитал избегать известного всем псевдонима Сталин и скрывался под именем Фын Си. По понятным причинам будущий «вечный президент КНДР» по отношению к Сталину пользовался аналогичным обращением. Так, Анатолий Торхунов в своей книге «Загадочная война: корейский конфликт 1950-1953 годов» приводит сообщение Ким Ир Сена Сталину, где северокорейский лидер обращается к своему советскому коллеге «дорогой товарищ Фын Си». Иосиф Виссарионович пользовался китайским псевдонимом на протяжении всей Корейской войны, а вот для китайцев он некоторое время продолжал оставаться «Филипповым».

Перевод и происхождение имени

Однако если с Филипповым и Васильевым все более или менее понятно, то имя Фын Си многие историки до сих пор считают загадкой. Между тем С.Н. Семанов, В.И. Кардашов и другие авторы книги «Иосиф Сталин: жизнь и наследие» со ссылкой на известного китаиста, профессора МГУ В.И. Семанова заявляют, что псевдоним Сталина был действительно китайского происхождения. Мало того, Семанов перевел словосочетание Фын Си на русский и уверенно сообщил, что это конспиративное имя советского вождя означает «западный ветер». Вот только авторы книги не смогли объяснить такой выбор Сталина.

Юрий Емельянов на страницах своей книги «Сталин: на вершине власти» изложил свою версию появления китайского псевдонима Сталина. Емельянов предположил, что Иосиф Виссарионович решил воспользоваться словами «Фын Си» в первую очередь, исходя из местонахождения адресата, с которым он вел переписку в тот период. Дело в том, что послания от Сталина приходили на Дальний Восток с запада, отсюда и «западный ветер». Впрочем, документальных подтверждений версия Емельянова не имеет. Автор сам делает упор на то, что его вывод является всего лишь возможным вариантом происхождения сталинского псевдонима.