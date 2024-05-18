Знаменитому детскому журналу «Мурзилка» исполнилось 100 лет

Он — самый старый в стране, выходит целый век и занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Но несмотря на преклонный возраст, солидные годы и трудности, которые встречались на его пути, остался юным и задорным. Журнал «Мурзилка» с 1924 года рассказывает мальчишкам и девчонкам серьезные и смешные истории, сказки, загадывает загадки, предлагает кроссворды. В этом году он и его главный герой, все такой же пушистый и желтый, отмечают столетний юбилей. «Мослента» решила вспомнить историю их появления и приключения, в которые они постоянно попадали, но неизменно из них выбирались.

© Мослента

Магнит для ребенка

В далекие уже времена почтовые ящики висели не внизу, при входе в подъезд, а на дверях каждой московской квартиры. На них были приклеены логотипы изданий, которые выписывали жильцы. Это делалось для удобства почтальонов, разносивших газеты и журналы. И среди самых популярных был «Мурзилка».

Чтобы успокоить плачущего ребенка, отвлечь его от озорных проделок или просто усадить на стул или диван, чтобы тот перевел дух от беготни и шумных игр, достаточно было сказать: «Давай почитаем "Мурзилку"».

Сразу все менялось. Дети бежали на зов, словно притянутые магнитом. Усаживались поудобнее и затихали. Они знали, что будет интересно. И этот интерес зажигался в их глазах...

© Фото: «Русские писатели. 1800-1917» / Wikimedia

Одну минуточку… Перебью сам себя. Откуда такое необычное название — «Мурзилка», кто его придумал?

Его мама — русская писательница Анна Хвольсон. Сейчас она забыта, но в конце XIX — начале XX века опубликовала несколько детских книг, которые имели успех. Самая известная — «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков». В качестве иллюстраций были использованы рисунки канадского художника Палмера Кокса с изображениями маленьких забавных существ.

Хвольсон дала им русские имена — так появились доктор Мазь-Перемазь, Пуговка, Вертушка и другие персонажи. Главным же героем стал человечек во фраке, цилиндре и с цветком в петлице. Это был хвастун и врунишка по имени Мурзилка.

Ему была суждена долгая жизнь. Он разгуливал по России, менял облик, одежду, привычки, характер. О его приключениях писали разные литераторы. Наконец, образом Мурзилки вдохновился писатель Александр Федоров-Давыдов. В его повести наш герой стал… рыжим щенком, верным другом своего хозяина, мальчика Петьки. Книга называлась «Похождения Мурзилки, удивительно шустрой собачки».

Неутомимый путешественник

В 1920-е годы в Москве в качестве приложения к «Рабочей газете» выходил журнал для детей «Юные строители». Большая его часть посвящалась пионерскому движению и небольшая — детям поменьше. У кого-то (к сожалению, история не сохранила имя новатора) родилась счастливая идея: выпускать для малышей целый журнал.

© Изображение: журнал «Мурзилка» / «НЭБ.Дети»

© Изображение: журнал «Мурзилка» / «НЭБ.Дети»

© Изображение: журнал «Мурзилка» / «НЭБ.Дети»

В мае 1924 года вышел первый номер под названием, ставшим легендарным. Его «гвоздем» стало начало упомянутой повести Федорова-Давыдова. Ее иллюстрировал художник Константин Ротов, создавший рисунки к другим известным детским книгам: «Приключения капитана Врунгеля», «Старик Хоттабыч», «Дядя Степа», «Три поросенка».

Забавный щенок жил на страницах «Мурзилки» более двух лет — все это время шла публикация повести. Потом собачка выросла и убежала — в прямом смысле. С ней исчезла детская непосредственность журнала. Он нахмурился, стал серьезным. Рассказывал о делах пионерии, о том, как дети борются с недостатками и помогают взрослым. Главной их мечтой было поскорее вырасти, вступить в партию и присоединиться к строителям новой, счастливой жизни.

Однако о самом Мурзилке в «Мурзилке» забыли. И только в 1937 году о нем вспомнил известный писатель Лев Кассиль, ставший главным редактором журнала. По его просьбе художник Аминадав Каневский изобразил забавное, пушистое существо в красном берете, шарфике, с чемоданом руках и фотоаппаратом. Это был совершенно новый Мурзилка, который пришел работать корреспондентом.

Он буквально сбился с ног: побывал на севере и юге, переживал шторм в бушующем море, спасался от людоедов, отправлялся на помощь полярникам. Но из всех передряг всегда выходил целым и невредимым.

Над рекой и под мостами

В 1930-х годах Мурзилка со своими приключениями вынужден был все чаще отходить в сторону, уступая место другим авторам, которые писали об Октябрьской революции, трудовом энтузиазме, Красной армии, героическом маршале Климе Ворошилове и других замечательных коммунистах.

© Изображение: журнал «Мурзилка» / «НЭБ.Дети»

© Изображение: журнал «Мурзилка» / «НЭБ.Дети»

Детям рассказывали о борьбе чекистов с врагами советской власти, которых развелось видимо-невидимо. Вот образец такого творчества:

«…Верные псы царской охранки пробрались на ответственные посты в Советском государстве. Они были вредителями: разрушали заводы и колхозы, уничтожали скот, гноили хлеб, подбрасывали в масло стекло и гвозди…»

Дети, как и взрослые, прославляли славного главу НКВД.

«Дядя Ежов, я вам обещаю, что буду защищать советскую границу, — писал шестилетний Шура Потиенко. — Я вас люблю за то, что вы защищаете границу и нашего Сталина…»

Журнал рассказывал о переменах, происходивших в столице СССР в середине 1930-х годов:

«…И вот в Москве с невиданной быстротой стали появляться новые улицы, новые набережные, мосты, подземные тоннели метрополитена… По приказу большевиков волжские воды текут вдоль красивых гранитных берегов Москвы-реки. Гигантские мосты висят над водой. По обновленной реке гордо плывет флагман нового флота — белоснежный теплоход «Иосиф Сталин». А над рекой, над мостами, над помолодевшей Москвой на древних кремлевских башнях ярко сияют рубиновые звезды — звезды коммунизма».

В журнале выступали известные писатели и поэты. «Наше правительство наградило большую группу советских писателей орденами Союза ССР, — в марте 1939 года сообщил "Мурзилка". — Десять из этих почетных орденов даны нам, писателям, которые пишут книжки для ребят. С.Я. Маршак, Сергей Михалков, М. Ильин, Л. Квитко, Константин Паустовский, Корней Чуковский, А. Барто, Е. Благинина, А. Гайдар и Лев Кассиль получили эту почетную награду за свою работу для вас — для советской детворы».

Весной 1939 года Мурзилка неожиданно исчез со страниц журнала, и его имя осталось лишь в названии. Юных читателей, которые начали тревожиться о судьбе своего любимца, успокоили — мол, он жив, здоров, только стал… невидимкой.

© Фото: Борис Ельшин / РИА Новости

Такая игра продолжалась до января 1941 года, когда Мурзилка вернулся к своим читателям уже в образе пионера и стал заниматься добрыми делами. И призывал детей следовать его примеру.

Вскоре грянула Великая Отечественная. На страницах журнала детям объясняли, как действовать при воздушной тревоге, тушить зажигательные бомбы, призывали помогать взрослым — рыть траншеи, собирать урожай…

Кто живет на свете целое столетье

Шли годы, тиражи «Мурзилки» постоянно росли. Было время, когда они доходили до шести миллионов экземпляров! И все равно его не хватало! Журнал передавали из рук в руки, дети рассматривали картинки и знакомились с героями увлекательных повестей и рассказов. Детям не терпелось узнать, что с ними будет дальше.

Большой успех выпал на долю детского детектива «Двенадцать агентов Ябеды-Корябеды», написанных и оформленных Александром Семеновым. Другой писатель — Виталий Коржиков сочинил «Приключения Мурзилки». В них малыш предстал смелым и находчивым — ездил верхом на тигре, использовал осьминога в качестве парашюта, сражался с акулой, летал на воздушном змее, подружился с жирафом и носорогом…

© Изображение: книга «Царство малюток» / Анна Хвольсон / Кокс Палмер / «НЭБ.Дети»

© Изображение: книга «Царство малюток» / Анна Хвольсон / Кокс Палмер / «НЭБ.Дети»

Кстати, Коржикова опередил Маршак, который раньше, в начале 1960-х начал писать свои «Приключения Мурзилки» — веселую историю в стихах. В них маленький герой рассказывал о себе:

— Родился я в Мурзилии,

За тридевять земель.

Там в чаше белой лилии

Была моя постель.

Учился в местной школе я,

В большом цветке магнолии,

И часто весь урок

Качал нас ветерок…

Увы, рассказать всю биографию Мурзилки поэт не успел.

В 1990-х годах для журнала, как и для всей страны, наступили тяжелые времена. Перестройка принесла в издательское дело множество проблем, главными из которых стали денежные. Днем с огнем приходилось искать бумагу, возникли проблемы с распространением.

© Фото: Александр Сергеев / РИА Новости

Но, к счастью, сотрудники «Мурзилки» пережили ненастье и сохранили замечательный детский журнал. Свой юбилей он встретил в ярком, причудливом наряде иллюстраций и публикаций. По всему видно, что «Мурзилка» пребывает в замечательном настроении. Он бодр, весел и не только ничуть не состарился, но, наоборот, помолодел.

На сайте журнала опубликовано такое стихотворение:

Кто живет на свете

Целое столетье,

В красненьком берете

Прибегая к детям?

Кто в жару и в холод

Ярок, весел, молод,

Кто до юбилея,

Дожил, не старея?

Мы готовы к схватке

С тайнами загадки

И воскликнем пылко:

Это ты, Мурзилка!