Валютные короли СССР.: как дело трех подпольных миллионеров вошло в историю

65 лет назад, весной 1959 года в СССР разгорелся страшный скандал: как оказалось, в стране Советов с ее высокоморальными гражданами вовсю действуют валютные спекулянты. Президиум ЦК КПСС — высший партийный орган страны — признал, что советская милиция не в состоянии справиться с валютчиками. И тогда за борьбу с ними взялись сотрудники КГБ. Главными целями чекистов стали «короли» — боссы валютных спекулянтов, которые заключали подпольные сделки на десятки миллионов рублей. О том, как советские спецслужбы охотились на подпольных миллионеров и почему их дело до сих пор не имеет аналогов в судебной практике СССР и России, — в материале «Ленты.ру».

© ТАСС

Лето 1960 года, Москва. В ресторане Ленинградского вокзала ужинает невысокий, скромно одетый и ничем не примечательный мужчина средних лет. Лишь одна деталь выделяет его среди других посетителей — объемный чемодан, стоящий под столом. Как правило, пассажиров с багажом в ресторан не пускали и те оставляли его в камере хранения. Но этот посетитель сумел договориться с метрдотелем. А еще за ним скрыто наблюдают сотрудники группы наружного наблюдения КГБ СССР.

Мужчина с чемоданом — «валютный король», один из главных советских спекулянтов. Чекисты давно охотятся за его багажом, подозревая, что в нем хранится огромная сумма в валюте. Именно это может стать главной уликой против «короля» — но до содержимого чемодана еще надо добраться и не остаться в дураках, как в прошлый раз.

Спецслужбы уже пытались захватить объект с поличным, и однажды им это почти удалось. Но валютный спекулянт переиграл чекистов и вместо денег они нашли в его портфеле старую мочалку и кусок хозяйственного мыла. Но в тот летний вечер, доедая свой ужин, подпольный советский миллионер еще не догадывается, что на этот раз удача ему изменила.

***

Строжайший контроль за всеми валютными операциями был установлен в СССР еще во время правления Иосифа Сталина и сохранился после того, как «вождь народов» ушел из жизни. Иностранцы, приезжавшие в Советский Союз, должны были менять валюту по сильно заниженному курсу в специальных местах, что было выгодно государству.

Ситуация стала меняться в 1950-е годы — в эпоху хрущевской оттепели: железный занавес приоткрылся, а иностранные туристы стали все чаще посещать Москву и Ленинград. Вопрос с обменом валюты стоял для них очень остро, и этим быстро воспользовались первые фарцовщики.

По одной из версий, само слово «фарцовщик» произошло от английского for sale — на продажу. Спекулянты искали на улицах советских городов иностранцев и обращались к ним с вопросом «Have you anything for sale?» («У вас есть что-нибудь на продажу?»). Все понимали, что главным образом имеется в виду валюта.

Узнав о более выгодном курсе по сравнению с государственными обменниками, туристы, как правило, охотно шли на сделку. Вырученную валюту фарцовщики продавали по более высокому курсу соотечественникам, собравшимся за границу, и цеховикам (подпольным предпринимателям), которые таким образом сберегали свои средства в обход банковской системы.

Туристы из ФРГ на Манежной площади в Москве

Чаще всего спекулянтов в Москве можно было встретить на участке улицы Горького (ныне Тверская) от площади Пушкина до гостиниц «Москва» и «Националь» (на жаргоне фарцовщиков он назывался «плешкой»), а также в популярных у туристов музеях, возле достопримечательностей и даже в крупных универмагах.

Работа для КГБ

Доходы, которые спекулянты нелегально получали в 1950-е годы, позволяли им безбедно жить и пользоваться всеми благами страны Советов. Настоящий размах их промысел обрел в 1957 году, когда в Москве прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на который съехалось множество гостей со всего мира.

Однако Президиум ЦК КПСС стал обсуждать проблему фарцовщиков лишь весной 1959 года, когда американский экономист Виктор Перло и публицист Альберт Кан на личных встречах сумели донести ее до члена Политбюро ЦК КПСС Анастаса Микояна и партийного идеолога Михаила Суслова.

Президиум быстро пришел к выводу, что Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) МВД СССР явно не справляется с валютчиками — и тогда борьбу с ними решили передать в ведение КГБ, главной советской спецслужбы.

В мае 1959 года КГБ создает 16-й отдел, который оттесняет ОБХСС и берет «под колпак» черный рынок [валюты — прим. «Ленты.ру»] и так называемую «плешку» Федор Раззаков, писатель

Вскоре сотрудники КГБ выяснили, что на «плешке» промышляли лишь «бегунки», или «рысаки», — низшее звено в неформальной иерархии фарцовщиков. «Бегунки» искали иностранцев, скупали у них валюту, а затем передавали ее следующему звену — «шефам». «Шефы» в свою очередь продавали валюту «купцам».

Здание КГБ на Лубянке. 1961 год

«Купцы» строго следили за конспирацией: их знали немногие, и то по кличкам. Но настоящей вершиной этой цепочки были «короли», которых знал еще более узкий круг лиц. «Короли» отвечали за крупные нелегальные операции с валютой, которые измерялись десятками, а то и сотнями тысяч советских рублей.

Для понимания масштаба стоит отметить: средняя зарплата в РСФСР в 1959 году составляла 693 рубля (69,3 рубля после денежной реформы 1961 года — прим. «Ленты.ру»). Именно на поиске «королей» решили сосредоточить свои силы оперативники КГБ. И к концу 1959 года имена главных советских спекулянтов стали известны следствию.

Три «короля»

Главными советскими фарцовщиками оказались Владислав Файбишенко, Дмитрий Яковлев и Ян Рокотов. Файбишенко по кличке Владик или Червончик был младшим из «королей»: он начинал с мелкой спекуляции на Всемирном фестивале молодежи и студентов и в свои 22 года уже пользовался уважением старших «коллег».

© Ян Рокотов

Файбишенко искусно прятал валюту в тайниках, один из которых он оборудовал в съемной квартире. Вторым «королем» был 31-летний выходец из Прибалтики и аспирант Института народного хозяйства имени Плеханова Дмитрий Яковлев (Дим Димыч), который вырос в обеспеченной семье и владел тремя иностранными языками.

© Владислав Файбишенко

Он в совершенстве владел искусством ухода от слежки. Но главную роль в этом трио играл 31-летний Ян Рокотов (Косой): по некоторым данным, именно он был одним из тех, кто придумал иерархию в рядах спекулянтов с использованием «бегунков», которые соглашались работать за небольшие деньги.

© Дмитрий Яковлев

За два года спекуляций Рокотов сумел сколотить целое состояние, которое, по слухам, хранил в обычном чемодане, словно подпольный миллионер Александр Корейко из романа «Золотой теленок» советских писателей Ильфа и Петрова. Как и Корейко, Рокотов постоянно перемещал чемодан с места на место из соображений безопасности.

При этом он успевал не только спекулировать, но и работать тайным осведомителем ОБХСС. Вместе с Яковлевым Рокотов сдавал милиции цеховиков, которые скупали у «королей» доллары и золотые монеты.

Рокотов раз в неделю писал донесения: указывал где, когда и с кем встречался, что купил и что продал Валентин Лавров, писатель

Когда цеховиков задерживали, они вспоминали лишь фамилии мелких спекулянтов, а имена Рокотова, Яковлева и Файбишенко всегда оставались в тени. Поэтому сотрудникам КГБ нужны были железные доказательства причастности «королей» к нелегальной торговле валютой.

Охота на спекулянтов

Однажды группа наружного наблюдения засекла Рокотова в ресторане Ленинградского вокзала с объемным чемоданом в руках — речь об этом шла в начале статьи. Поужинав в ресторане, спекулянт сдал чемодан в камеру хранения на Ярославском вокзале и отправился домой, не заметив слежки.

Ярославский вокзал в Москве

Этим воспользовались чекисты: они достали чемодан и нашли в нем золотые рубли, валюту и 900 тысяч советских рублей. Тогда у камеры хранения устроили засаду — Рокотова задержали, когда он пришел за чемоданом, а затем доставили на Лубянку.

Он [Рокотов] буквально кричал: «Какой же я дурак, что не разглядел слежку!» Максим Токарев, историк спецслужб

На допросах задержанный пытался пойти на сделку со следствием и сдать «видного иностранного дипломата», с которым заранее договорился о крупной валютной сделке. Но затем Рокотов понял, что это ему не поможет, и стал давать показания. На следующий день информаторы сообщили КГБ, что второй «король», Владислав Файбишенко, готовится к большой сделке.

Деньги и ценности, изъятые у Яна Рокотова в ходе следствия

Его задержали с поличным после встречи с арабом, приехавшим в Москву. При Файбишенко нашли 148 золотых английских фунтов и большую сумму в советских рублях. А в его домашнем тайнике при обыске обнаружили валюту еще почти на 500 тысяч советских рублей. Причем Файбишенко сам выдал тайник, проболтавшись о нем подсадному сокамернику в СИЗО.

Вскоре под арестом оказался и третий «король», Дмитрий Яковлев. Его задержали при получении валюты от крупного финского контрабандиста по фамилии Павлов. Яковлев отпираться не стал: он быстро во всем сознался, а заодно передал чекистам ценные данные о каналах контрабанды и закулисной истории черного валютного рынка, заметно облегчив им работу.

Суд с продолжением

Процесс над Рокотовым, Яковлевым и Файбишенко проходил в Мосгорсуде. Как установило следствие, валютные «короли» успели провернуть сделки на общую сумму 20 миллионов советских рублей. Причем больше всего — 12 миллионов рублей — пришлось на долю Рокотова.

Вопреки появившимся в прессе слухам, Ян [Рокотов] не производил впечатления преуспевающего дельца. Я трижды случайно встречал его на улице, и он всегда казался мне скромным и небогатым человеком Из воспоминаний историка Исаака Фельштинского

Суд вменил троим подсудимым 17 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, за которое каждый из них получил максимальное на тот момент наказание — восемь лет лишения свободы. На этом история дела «королей» могла бы закончиться, но тут в дело вмешался первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев

В конце 1960 года он прибыл с визитом в Западный Берлин, где начал упрекать местные власти в том, что их часть города превратилась в «грязное болото спекуляции». «Такого черного рынка, как в Москве, нет нигде в мире», — парировал один из чиновников, чем сильно задел Хрущева.

Вернувшись в столицу, он запросил у КГБ доклад о борьбе с валютчиками и контрабандистами, особенно заинтересовавшись делом Рокотова, Файбишенко и Яковлева. Спустя несколько дней на пленуме ЦК КПСС Хрущев зачитал обращение рабочих, возмущенных мягкостью приговора спекулянтам. Они требовали «решительно покончить с чуждыми обществу тенденциями».

Мы, простые советские люди, сотрудники Московского завода приборов, убедительно просим вас быть беспощадными к этим отбросам (…) и приговорить всю эту преступную шайку к высшей мере наказания — расстрелу Из письма рабочих в ЦК КПСС

Вскоре Президиум Верховного Совета СССР выпустил специальный указ, увеличивший максимальный срок за незаконные валютные операции до 15 лет лишения свободы. Суд оперативно пересмотрел дело Рокотова, Яковлева и Файбишенко и приговорил каждого к 15 годам на зоне вместо восьми. Но и это был еще не конец.

На переднем плане: Владислав Файбишенко (слева) и Ян Рокотов во время вынесения второго приговора

«Правосудие не посмело ослушаться»

Несмотря на то что сроки спекулянтов выросли почти в два раза, это не удовлетворило Хрущева. Во время городского митинга в Алма-Ате он обрушился с критикой на генпрокурора Романа Руденко и председателя Верховного Суда СССР Александра Горкина, указав на их бездействие.

Вы читали, какую банду изловили в Москве? И за все ее главарям дали по 15 лет. Да за такие приговоры самих судей судить надо! Никита Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС

Вскоре после выступления Хрущева председатель Мосгорсуда Леонид Громов был снят с должности, а в аппарате ЦК спешно подготовили записку в Политбюро. В ее тексте объяснялось, почему максимальным наказанием за незаконные валютные операции в СССР должна стать смертная казнь.

1 июля 1961 года указ «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил о валютных операциях» был подписан, после чего генпрокурор сразу же опротестовал приговоры Рокотову, Яковлеву и Файбишенко.

В итоге их дело ушло на новое рассмотрение в Верховный суд РСФСР

Заседание, которое широко освещалось в СМИ, длилось два дня, после чего троицу спекулянтов приговорили к расстрелу. Все кассационные жалобы, поданные ими на решение Верховного суда, были отклонены. Причем за Яковлева перед генпрокурором просило даже руководство КГБ, отмечая, что он тяжело болен и сотрудничал со следствием.

Наказание [для спекулянтов] было слишком суровым. К сожалению, правосудие не посмело ослушаться воли Первого секретаря Сергей Федосеев, бывший начальник Службы по борьбе с контрабандой и незаконными валютными операциями КГБ СССР

«Не дайте свершиться беде»

22 июля 1961 года Ян Рокотов направил советскому руководству покаянное письмо, в котором попросил сохранить ему жизнь. «Во многом я заблуждался. Сейчас я переродился и совершенно другой человек. (…) Мне 33 года, я буду полезным человеком для советского государства», — писал он.

Помиловать сына просил и Александр Орликов, отец Рокотова. В своем обращении к Хрущеву он рассказал о тяжелом детстве Яна, который воспитывался бабушкой, а в 17 лет был репрессирован как сообщник по делу о создании антисоветской молодежной организации (ее, по версии следствия, создал одноклассник Рокотова) и сел почти на десять лет.

Не дайте свершиться беде несправедливого и незаконного применения смертной казни Из письма Александра Орликова Никите Хрущеву

На эти обращения руководство СССР ответило молчанием. В ночь на 26 июля 1961 года троих валютных «королей» расстреляли в Пугачевской башне Бутырской тюрьмы. По другим данным, там казнили лишь Рокотова и Файбишенко, а место расстрела Яковлева так и осталось неизвестным.

Пугачевская башня Бутырской тюрьмы

Впрочем, судьба спекулянтов, которые были трижды осуждены по воле Хрущева, возмутила многих, причем не только в Советском Союзе, но и по всему миру. По поводу дела «королей» открытое письмо первому секретарю ЦК КПСС направил даже знаменитый британский философ Бертран Рассел.

Я глубоко обеспокоен смертными казнями, которым подвергаются евреи в Советском Союзе Из письма Бертрана Рассела Никите Хрущеву

***

Дело Рокотова, Файбишенко и Яковлева вошло в историю Советского Союза и России, как символ давления на суд со стороны руководства страны. Мировое сообщество осудило СССР, который в 1961 году был надолго исключен из Международного юридического союза.