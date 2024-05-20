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«Дом-2» ненавидела и проклинала вся Россия. Как проект дожил до 20-летия и стал феноменом телевидения?

Едва ли на российском телевидении найдется проект более противоречивый, чем «Дом-2». «Телестройка» родилась и стала хитом в двухтысячных, будоражила и возмущала россиян вплоть до 2010-х, но, вопреки всем прогнозам и мольбам, дожила до 2020-х. В мае скандальное реалити-шоу отметило 20 лет. Феномен самого ненавидимого проекта на отечественном ТВ, который многие продолжают любить несмотря ни на что — в материале «Ленты.ру».

Любить и ненавидеть: как скандальное реалити-шоу процветало два десятка лет
© Persona Stars / Legion-Media

Как все начиналось

20-летию «Дома-2» реалити-шоу посвятило несколько эфиров. Поздравить долгожителя приехали бывшие участники проекта: они вспомнили былое, рассказали о своей сегодняшней жизни и потанцевали на концерте. «Грандиозное 20-летие "Дома-2"», — так эфиры анонсировали в официальной группе шоу во «ВКонтакте». Впрочем, ряд зрителей в комментариях с такой формулировкой не согласился: праздник они назвали позорищем и поностальгировали о старом «Доме-2» и его первых участниках, за которыми, по их мнению, следить было куда интереснее. «Ничего возвышенного и правдивого там не осталось», — посетовала на современную версию проекта одна из зрительниц.

А начинался «Дом-2» как раз-таки с заявлений о высоком. «15 молодых людей, восемь девушек и семь юношей, строят дом своей мечты, но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. (...) Того, кто не найдет свою любовь, изгоняют», — говорилось в дебютном выпуске шоу. Ведущая Ксения Собчак сразу же заявила приехавшим участникам, что «слабакам и лентяям» на проекте не место. Ее коллега Ксения Бородина, взявшая на себя роль доброго полицейского, пожелала всем молодым людям найти вторую половинку и построить крепкие отношения.

Ксения Собчак в ранние годы «Дома-2»

Примечательно, что телеведущий Дмитрий Нагиев, приехавший в гости к проекту в первом выпуске, произнес фразу, которую сегодня считают пророческой: «Надеюсь, что с течением времени вас узнаю не только я, но и миллионная армия зрителей, которая будет смотреть проект "Дом-2"».

Как появился «Дом-2»? Предшественник «Дома-2» — телешоу «Дом», выходившее на ТНТ в 2003 году. Формат программы был куплен у английской телекомпании Zeal. В программе 12 супружеских пар из разных регионов России вместе строили дом в Подмосковье, в финале он должен был достаться одной из семей. Ведущим сначала был певец Николай Басков, затем его сменила гимнастка Светлана Хоркина, а финальное шоу вел Дмитрий Нагиев. Победителями стали Рената и Алексей Пичкалевы из Перми — они отказались от дома и получили приз деньгами. «Дом-2» начал выходить на ТНТ 11 мая 2004 года. В отличие от предыдущего проекта, в нем участвовали одинокие юноши и девушки. Предполагалось, что они будут строить дом и параллельно искать пару среди участников шоу. Дом, построенный героями проекта, должен был достаться одной из пар. Впоследствии у программы появился слоган — «Построй свою любовь». Оба проекта создал телепродюсер Валерий Комиссаров, который в то время также был депутатом Госдумы. Он рассказывал, что решил работать над такими программами, так как понял, что жанр ток-шоу, который он ранее развивал, стал менее популярным в России. С 2014 года Комиссаров не занимается «Домом-2».

Ольга «Солнце» Николаева, Евгений Абузяров, Станислав и Оскар Каримовы — молодым телезрителям эти имена вряд ли о чем-то скажут, но именно эти участники были в числе первопроходцев «телестройки», которых давние фанаты вспоминают с теплотой. В первом же эпизоде шоу зрители также познакомились с будущей легендой проекта — эксцентричным Степаном Меньщиковым, который сразу же заявил о себе словами «я не человек, я — сгусток энергии». Чуть позднее к реалити-шоу присоединились другие участники, которых сегодня зрители считают частью золотого состава — Роман Третьяков, Алена Водонаева, Май Абрикосов (настоящее имя — Роман Тертишный) и, конечно, Ольга Бузова.

Первые герои реалити-шоу за исключением работы на стройке занимались примерно тем же, чем и его современные участники — пытались найти себе пару и укрепить роман, выясняли отношения, спорили и конфликтовали. Но, вспоминая начало «Дома-2», многие зрители заявляли, что поведение первых героев реалити-шоу не казалось им наигранным и наблюдать за попытками построить отношения было увлекательно. «Они какие-то настоящие были, искренние. Наверное, поэтому интересно было смотреть это шоу», «Тогда мне казалось, что там собрались действительно креативные, умные и порядочные ребята. Я на них пыталась равняться», — рассказывали зрительницы.

Участница «Дома-2» Ольга «Солнце» Николаева

Многие зрители указывали, что тогда как раз были в молодом или подростковом возрасте и «Дом-2» заинтересовал их темой романтических отношений. Другие признавались, что их привлек сам формат реалити-шоу, позволяющий заглянуть в чью-то жизнь и заставляющий зрителя волноваться за судьбы героев. «Мы плакали вместе с участниками, и помню, как билось мое сердце, когда зачеркивали очередное лицо на бюллетене», — писала одна из зрительниц.

На дворе 2004 год. Другая эпоха. Нет социальных сетей, смартфонов. Слова «блогер» никто не слышал. И, конечно, такое шоу в реальном времени про реальных людей было интересно молодежи. Был некий эффект подсматривания. Я помню, как мы обсуждали пары, ребят, девчат — кто кому нравится, кто как себя ведет и так далее. Сам «Дом-2» был как интересный сериал. Казалось, что эти ребята — самые обычные и настоящие Пользовательница iRecommend

Поклонники старой версии проекта также уверяли, что в самом начале шоу не было таким скандальным, как сейчас, и на проекте еще не было матерых искателей хайпа. «Никто еще не считал этот проект пошлым и аморальным. Наоборот, все с таким интересом наблюдали за отношениями Степы и Алены, Оли и Ромы, Солнце и Мая», — писала одна из зрительниц. О том, как они следили за ранней версией шоу, многие впоследствии вспоминали с ностальгией.

Шоу вышло в далеком 2004 году, когда мне было всего 10 лет. Помню, как с сестрой смотрели его, когда гостили в деревне у бабушки, потом обсуждали серии и участников. Многие девчонки в то время были влюблены в Мая Абрикосова. У него была ангельская внешность, как у прекрасного принца Пользовательница Otzovik

Валерий Комиссаров

«Золотое время»

На проект приходили авантюристы, у которых было желание ввязаться в «веселенькую историю», рассказывал экс-участник шоу Роман Третьяков спустя годы после ухода с «Дома-2». «Концентрация таких особенных людей дает мощный эффект», — добавлял он. Зрители в этом убедились быстро: склоки, сплетни и драки уже в первые годы существования проекта стали его визитной карточкой.

Одними из главных источников подобного контента выступала пара Алены Водонаевой и Степана Меньщикова, в отношениях которых с удивительной регулярностью вспыхивали серьезные недопонимания. Но другие «домочадцы» тоже были не прочь устроить конфликт. На YouTube сегодня можно найти целые подборки с потасовками из раннего «Дома-2», в которых искатели любви лупят, кусают друг друга и плюются, сопровождая это нецензурной лексикой.

Алена Водонаева и Степан Меньщиков

Драки в «Доме-2» были представлены в большом ассортименте: руку друг на друга поднимали и юноши, и девушки; побоища происходили и в домах, и на лобном месте; дрались и вдвоем, и по несколько человек. А иногда зрителям доводилось наблюдать и потасовки между ведущими. В одной из самых знаменитых драк две Ксении сцепились из-за того, что Бородина якобы не могла выучить подводку. Правда, спустя 18 лет Бородина призналась в интервью, что конфликт был постановочным. Однако в 2000-х неискушенные зрители, как они сами вспоминают под роликом с дракой на YouTube, приняли ссору ведущих за чистую монету.

Парадоксально, но, глядя на кадры с драками и истериками в «Доме-2» спустя почти два десятка лет, многие зрители уверяли, что именно такого наполнения не хватает сегодняшней версии проекта. «Жизнь кипела, была движуха на проекте», «Золотое время», — писали они под роликами с потасовками

Но если большинство скандалистов на «Доме-2» благодаря своим поступкам получили неоднозначную славу и место в YouTube-подборках, то некоторые превратились в ходячие мемы, популярные и сегодня. Звание короля мемов зрители и журналисты безоговорочно отдали Венцеславу Венгржановскому (настоящее имя — Ярослав Шурупов).

Драка в «Доме-2»

«Я вообще-то экстрасенс. Помимо экстрасенсорных способностей, я еще массовик-затейник», — объявил Венгржановский, придя на проект в 2009 году. Однако зрителям «венчанный славой» (так переводится его имя с польского языка) запомнился не сверхъестественными способностями, а необычным и подчас вызывающим недоумение поведением. Вырезки с такими моментами стали вирусными на YouTube. В одном из роликов он в течение минуты пытается наполнить чайник водой из-под крана, но из-за горизонтального положения прибора ему это не удается. Не менее популярно видео с поедающим курицу Венгржановским, которое сложно поддается описанию и в котором странным выглядит буквально все, что делает мужчина. По заверениям зрителей, тот, кто посмотрит этот ролик, никогда его не забудет. «Я, когда курицу ем, всегда его вспоминаю», «Сколько лет прошло, а народ помнит курицу как вчера», — иронизировали они.

Различные сцены с Венгржановским в последние годы обрели популярность в соцсети TikTok. У шуточных видео с неординарным героем «телестройки» по нескольку сотен тысяч лайков, а в комментариях пользователи шутят, что с ним впору снимать целый сериал.

Венц — это лучшее, что было на «Доме-2» Пользовательница TikTok

Венцеслав Венгржановский ест курицу

В плане чудаковатости с Венгржановским на «Доме-2» соперничал Николай Должанский (настоящая фамилия — Кравцов). Его, помимо эксцентричности, отличала любовь к алкоголю и импровизированным танцам. А одна из его самых вирусных реприз — сеанс «тантрического секса». С интимными отношениями она имела мало общего: Должанский заявился в комнату с другими участниками проекта, где распластался на полу, принялся мычать и дергаться.

В сети, впрочем, его до сих пор считают не искренним фриком, а троллем, игравшим на потеху публике. «Суть в том, что Должанский гений. Он прекрасно понимает, чего хотят зрители. Они хотят мерзость, треш и угар. И он дает им это», — уверял пользователь YouTube. Другие и вовсе называли Должанского самым адекватным героем шоу.

Главные мемы «телестройки» неоднократно дрались. Это также стало поводом для народного творчества: например, на YouTube на кадры с поединками Венгржановского с Должанским наложили музыку из Mortal Kombat.

Примечательно, что Должанский до сих пор ведет активную публичную жизнь, снимается в шоу для интернета и телевидения, а до ограничения работы в TikTok в России выкладывал туда видео со своими танцами

Николай Должанский стал одним из мемов «Дома-2»

«Вы сами и создали такие передачи»

За 20 лет существования на «Доме-2» побывали несколько тысяч участников, было сыграно порядка 30 свадеб, родилось больше десятка детей. Для ряда героев проекта он стал трамплином к славе и карьере инфлюенсеров. Но вместе с тем многочисленные экс-участники шоу становились героями криминальной хроники, некоторые даже жаловались на нездоровую атмосферу, а подчас травлю и избиения на съемках. Кроме того, реалити-шоу неоднократно, но безуспешно пытались запретить.

Так, уже в 2005 году депутаты Мосгордумы отклонил ее иск.

Спустя три года реалити-шоу потребовал запретить Общественный совет по нравственности на телевидении.

Это, конечно, уголовщина. Это верх пошлости, похабщины, неприличия Виталий Третьяков декан Высшей школы телевидения МГУ, политолог

Аппаратная телеканала ТНТ

А в 2009 году с призывом о закрытии шоу выступил ни много ни мало министр внутренних дел России Рашид Нургалиев — он заявил, что проект негативно влияет на подрастающее поколение. В том же году возмущенная общественность одержала небольшую победу над «Домом-2»: суд запретил показывать проект в дневное время. Примечательно, что на фоне этой меры шоу стало даже еще более популярным. Впрочем, уже через год Верховный суд отменил этот запрет.

Пока суды и высшие чины разбирались с судьбой скандального проекта, шоу костерили на форумах, причем доставалось зачастую не столько создателям программы, сколько Ксении Собчак. Апофеоз ненависти народа к телеведущей — новость о том, что новосибирцы в знак протеста против программ «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде» сожгли соломенное чучело Собчак. «Сибиряки опасаются, что их дети начнут подражать развратно-развязному телевизионному образу Ксении Собчак и героям популярной передачи», — писали СМИ.

Однако феномен программы в том, что несмотря на всю массовую критику и общественные возмущения у нее всегда находился зритель. В 2005 году аудитория «Дома-2» составляла 2,5 миллиона человек. Через два года, когда проект покинули Алена Водонаева, Виктория Боня и Май Абрикосов, рейтинги «телестройки» упали. Но уже в 2010-2012 годах проект снова оказался на пике популярности. В 2017 году СМИ подсчитали, что оборот денег в медиаимперии «Дома-2» превышал 5,7 миллиарда рублей в год.

Ксения Бородина, Ксения Собчак и Оскар Каримов во время выступления на концерте «Звезды "Дома-2" поют!»

Причина востребованности «Дома-2» кроется в том, что проект представляет собой соединение множества фантазий взрослых людей, Евгений Фомин. Объясняя популярность шоу, он указывал, что люди любят подглядывать и наблюдать за человеческими отношениями в худших их проявлениях. По мнению психолога, зрители потребляют такой контент даже вопреки своему желанию.

«Дом-2» дает возможность приобщиться к особому образу жизни. Участники себя не ограничивают, проявляют свою личность так, как им хочется. Это касается и сексуальных потребностей, и права говорить все, что вздумается, и даже драться. Причем подобное поведение приветствуется. Зрители находят в себе отклик. Это значит, что аудитория тоже хотела бы проявлять себя таким образом: ссориться, ругаться, менять партнеров, а потом все это обсуждать Евгений Фомин, психолог

Примерно так же интерес аудитории к «Дому-2» объясняли его ведущие. «Я думаю, главная тайна успеха заключается в том, что в "Доме-2" показывают настоящих людей с их недостатками, слабостями, пороками», — отмечала, что публика жаждет «жесткача» на телевидении. «Вы сами и создали с помощью рейтингов такие передачи. Вам все милое и розовое неинтересно», — заявляла она, обращаясь к зрителям.

Кадр из реалити-шоу «Дом-2»

«Дом-2» сегодня

В декабре 2020 года стало известно о закрытии «Дома-2» на ТНТ. По данным СМИ, причиной послужило падение рейтингов программы и уход крупных рекламодателей. ТНТ же официальной причиной назвал стремление канала сосредоточиться на других проектах.

Генеральный директор «Дома-2» Александр Расторгуев тогда заверил, что, хотя шоу уходит из сетки вещания ТНТ, полностью оно не закрывается. Тем не менее Россия начала прощаться с «Домом-2». «Ушла эпоха», — прокомментировала закрытие шоу на ТНТ Собчак, а Ольга Бузова заявила, что с уходом передачи телевидение больше не будет прежним

Однако уже спустя несколько месяцев неубиваемый «Дом-2» возродился на канале «Ю» в прежнем формате и с прежними ведущими за исключением Ольги Бузовой, которая отказалась вести реалити-проект на другом канале. При этом, вопреки предсказаниям Комиссарова, который предрекал перезапуску провал, «Дом-2» показал хорошие рейтинги на новой площадке. На «Ю» заявили, что он стал одним из флагманских проектов канала.

Согласно данным исследовательской компании Mediascope, с которыми ознакомилась «Лента.ру», в 2024 году «Дом-2» остается одним из самых востребованных проектов на «Ю». Весь март, апрель и первую неделю мая реалити-шоу занимало первую строчку в топ-10 самых популярных программ на телеканале.

О том, что «Дом-2» вопреки всему продолжает вызывать интерес у зрителей, свидетельствуют посвященные ему сообщества. Во «ВКонтакте» в фанатских группах о проекте состоят от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч пользователей. Эти паблики ежедневно публикуют новости об участниках «Дома-2». Кроме того, в соцсети функционирует группа с 95 тысячами пользователей, где зрители делятся анонимными мнениями о героях «Дома-2»

На YouTube же различные каналы публикуют трансляции и обзоры новых выпусков реалити-шоу. И хотя такие видео обычно не добирают и 100 тысяч просмотров, под ними обязательно разворачиваются бурные обсуждения на несколько сотен комментариев, где зрители высказывают веское мнение о поведении, отношениях и внешности героев проекта. «У старухи Черно такие мешки под глазами, видно, не просыхает!», «Безус — это не человек и не мужчина, это ужас, недоразумение», — комментарии такого рода встречаются практически под каждым видео.

Лобное место «Дома-2» сегодня

А обсуждая на YouTube эфир к 20-летию канала, некоторые зрители признавались, что и вовсе следят за «Домом-2» все два десятка лет. Авторы таких комментариев — как правило, женщины зрелого и преклонного возраста. «Мне 75, и все 20 лет смотрю ваше шоу», «Смотрела проект с самого начала, с 44 лет», — рассказывали они.

Мне 65 (скоро), 20 лет я с вами! Дети выросли! Внуки подрастают! Процветайте, други мои! Я живу с вами! Пользовательница YouTube
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Николай Должанский
Александр Расторгуев
Роман Тертишный
Май Абрикосов
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Роман Третьяков
Валерий Комиссаров
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