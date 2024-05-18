Балтийский разлом: как испортились отношения России и Литвы

Ровно 35 лет назад, 19 мая 1989 года, Литва приняла декларацию о суверенитете. В документе утверждалось, что присоединение республики к СССР было незаконным и лишило ее экономической, культурной и политической самостоятельности. Почему Литва первой вышла из состава Союза, какую компенсацию она требует за годы «оккупации» и наладятся ли российско-литовские отношения — в материале NEWS.ru.

Как Литва вышла из состава СССР

Декларация Верховного Совета Литовской ССР «О государственном суверенитете Литвы» — первый документ, в котором идея национальной независимости республики получила правовое выражение. В тексте говорилось, что в 1940 году на основе пакта Молотова — Риббентропа и тайных протоколов, принятых Германией и СССР, страна якобы была незаконно присоединена к Советскому Союзу. С декларации начался курс Литвы на выход из состава СССР.

В феврале 1990 года в республике прошли выборы в Верховный совет. Соперником Коммунистической партии стало движение «Саюдис», которое активно отстаивало идею о суверенитете. За него проголосовало большинство, и в Литве сформировалось первое некоммунистическое правительство послевоенного периода.

В марте того же года лидер «Саюдиса» Витаутас Ландсбергис был избран председателем совета. Страна вернула довоенное название — Литовская Республика. На сессии парламента приняли «Акт о восстановлении независимого Литовского государства», отменивший действие Конституции СССР на территории государства.

Как в СССР отреагировали на уход Литвы

Съезд народных депутатов СССР объявил решение литовцев о независимости недействительным. Как отметили власти, суверенитет возможен только после принятия закона о порядке выхода республик из состава Союза.

В конце марта 1990-го в Вильнюс вошли подразделения Советской армии и заняли несколько зданий, принадлежавших компартии. Москва поставила литовским властям ультиматум, предложив отказаться от претензий на независимость. В противном случае СССР угрожал наложить санкции.

Вильнюс не согласился на условия, и в середине апреля началась экономическая блокада республики. В частности, стране перестали поставлять нефть и газ. В свою очередь Литва потребовала от СССР 500 млн рублей за ущерб, нанесенный в советский период.

В июне Верховный совет Литвы объявил о введении 100-дневного моратория на акт о независимости. Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев восстановил поставки энергоносителей в республику. Однако спустя несколько месяцев мораторий был отменен и акт вновь вступил в силу.

В начале января 1991 года в республике начались протесты: жители литовских городов требовали отставки правительства. Через несколько дней состоялся штурм телецентра, захваченного сторонниками независимости. В операции участвовали подразделения ВДВ Советской армии и отряд «Альфа» КГБ СССР.

На улицах Вильнюса произошли массовые беспорядки, в ходе которых погибли 15 мирных граждан и еще сотни пострадали. После этих событий в других республиках Союза начались масштабные демонстрации.

В феврале в Литве состоялся всеобщий опрос. Жителей республики спрашивали, считают ли они страну «независимым демократическим государством». Чуть более 90% респондентов ответили утвердительно. Опрос не носил статуса референдума, но по его итогам парламент принял закон «О Литовском государстве» и призвал другие государства поддержать страну в ее стремлении к независимости.

Первой откликнулась Исландия, в марте Литву посетил экс-президент США Ричард Никсон, а в мае делегация из Вильнюса посетила штаб-квартиру НАТО. В августе 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин издал указы о признании независимости прибалтийских республик. В сентябре глава СССР Горбачев поступил так же.

В беседе с NEWS.ru президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич высказал мнение, что можно было предупредить отделение Прибалтики.

«Нужно было реагировать не только применительно к Литве и хотя бы в 1983–84 годах. Но тогда Советский Союз был не готов к тому, чтобы смотреть дальше текущего генерального секретаря, которого вскоре повезли на лафете к кремлевской стене. В этом, собственно, и причина тогдашнего поражения», — считает эксперт.

Как в Литве относятся к советскому наследию

Власти Литвы не раз называли период ее пребывания в составе СССР «советской оккупацией». В 2021 году сейм принял резолюцию, в которой потребовал от РФ компенсации за ущерб, якобы нанесенный в 1940–1991 годах. По мнению местных властей, литовцы пострадали из-за национализации имущества, насильственного сгона населения в колхозы, экспроприации ценных бумаг юридических лиц, вынужденной эмиграции и других аспектов.

На тот момент Вильнюс оценил сумму компенсации в 800 млрд долларов.

«О возмещении ущерба с Россией говорить надо, даже если она затыкает уши и захлопывает двери», — говорил бывший спикер сейма Ландсбергис.

В Москве неоднократно отвергали требования Вильнюса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что литовские власти переписывают историю Второй мировой войны, обвиняя СССР в оккупации и равной ответственности с нацистской Германией за развязывание конфликта.

«Уравнивание Советского Союза с Третьим рейхом является кощунством по отношению к 100 тысячам красноармейцев, отдавших жизнь за освобождение Литвы от нацизма», — подчеркивала дипломат.

По мнению Межевича, претензии Вильнюса к России нельзя считать обоснованными.

«Литва с 1991 года живет на советском потенциале. И сейчас он стремительно заканчивается, в том числе из-за украинских событий. Так что требования компенсации абсолютно безосновательны. Но литовские политики обязаны искать виноватых — они не могут обвинить Европу или себя в собственных проблемах. Поэтому они обвиняют Россию и другие страны», — пояснил эксперт.

Президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин напомнил, что в РФ создавалась общественная группа, которая рассматривала претензии Литвы. Она подсчитала, что объем инвестиций СССР в республику превышал предполагаемые убытки в несколько раз, подчеркнул эксперт.

«Литва была аграрной страной, и сейчас требования возместить то, что было потрачено на ее индустриализацию, отдают нехорошим душком. Люди вместо того, чтобы быть благодарными, пытаются что-то требовать. Думаю, если они продолжат на этом настаивать, то Россия предъявит им встречные требования. Нам это никто не запрещает. Более того, мы будем обязаны это сделать перед своей историей и своим народом», — сказал Капустин.

Очередной виток борьбы с советским наследием в Литве последовал после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Как и другие страны Балтии, она начала избавляться от памятников, установленных в годы СССР. В Вильнюсе был ликвидирован мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище, в Клайпеде демонтировали мемориал в честь освобождения города от фашистской оккупации.

Когда восстановятся отношения Литвы и России

После очередного обострения отношений с Литвой в 2022 году в Госдуме предложили отменить постановление Госсовета СССР о независимости Литовской Республики от 1991 года. Депутат Евгений Федоров заявил, что решение принимал «неконституционный орган».

«Также был нарушен закон СССР „О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР“, так как в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Советского Союза и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов», — отмечалось в пояснительной записке.

По словам Капустина, теоретически Москва могла бы реализовать эту идею. Он пояснил, что Россия признала независимость бывших союзных республик в Соглашении о создании СНГ. Как напомнил собеседник NEWS.ru, прибалтийские страны вышли из него, поэтому формально РФ вправе оказаться от признания их суверенитета.

«Сама по себе отмена того или иного акта не может повлиять на статус наших нынешних отношений. Были заключены договоры о сотрудничестве, взаимодействии и так далее. Они, по сути, признали статус республик, и Россия подтвердила этот факт. Сейчас отношения находятся на низком уровне, но полностью не прекращены. Отказ от признания независимости — это красивый жест, но мы не можем на его основании расторгать все имеющиеся договоры», — объяснил он.

Вильнюс называл инициативу Федорова «прямой угрозой» безопасности Литвы. В интервью Foreign Policy глава МИД республики и внук экс-лидера «Саюдиса» Габриэлюс Ландсбергис высказался о России как об «очень опасном соседе». Он подчеркнул, что власти страны серьезно относятся ко всему, что говорят в Москве.

По мнению Межевича, пока рано говорить о налаживании диалога между РФ и Литвой.