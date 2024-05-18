Летающий танк РККА: самое необычное оружие в истории

Наименование «летающий танк» обычно употребляют по отношению к легендарному штурмовику Ил-2, который стал самым массовым боевым самолётом Второй мировой войны. Однако мало кто знает, что в Советском Союзе делались попытки поставить «на крыло» самый настоящий танк. Уникальная разработка получила название «крылатый танк КТ-1» или А-40.

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Крылатый танк конструкции Антонова

С первых недель Великой Отечественной войны советские партизаны успешно освобождали от фашистов целые районы в тылу вермахта. Однако «народным мстителям» крайне не хватало тяжёлой техники. Бывали случаи, когда партизаны подбирали на местах прошедших боёв сломанные немецкие или советские танки, ремонтировали их и использовали для атаки на полицаев. Последние, не имея противотанковых орудий, обычно предпочитали спасаться бегством. Центральный штаб партизанского движения понимал выгоды от применения танков. Однако перебросить подобную технику через линию фронта можно было только по воздуху, а транспортные самолёты попросту «не потянули» бы такой груз.

Решить эту нестандартную задачу вызвался известный конструктор Олег Антонов, занимавшийся разработкой беспилотных летательных аппаратов с 1920-х годов. По некоторым данным, он был потомком декабриста Дмитрия Антонова. В советское время семья Антонова скрывала свое дворянское происхождение. В 1923 году, в возрасте 17 лет, юноша записался в «Общество друзей Воздушного флота», а на следующий год представил в Крыму первый построенный им планер «Голубь». С 1931 года Антонов работал главным конструктором Московского планерного завода в Тушино, а после его закрытия устроился в 1938 году в Конструкторское бюро А.С. Яковлева, где переключился на лёгкие самолёты. Но с началом Великой Отечественной войны возникла потребность в десантных и транспортных планерах. Для доставки грузов партизанам, использовался, например, созданный Антоновым в 1941 году цельнодеревянный планер А-7.

Чтобы перебросить лёгкий танк Т-60, имевший минимальную массу 5,8 тонн, требовалось совсем другое решение. Конструктор придумал закрепить на танке крылья бипланного типа размахом 18 метров и двухбалочный хвост с оперением. Фюзеляжем такого планера становился сам танк. Длина конструкции с хвостом составляла 12 метров.

«Бипланная коробка крыльев и хвостовые балки крепились к корпусу танка в четырёх точках нижнего крыла, – описывает схему А-40 биограф Антонова Николай Якубович. –<...> Для уменьшения аэродинамического сопротивления воздуха башня при монтаже планера на танке разворачивалась пушкой назад».

Стрелять из пушки в воздухе, разумеется, не планировалось. Внутри танка сидел пилот-водитель, который обозревал местность с помощью особого оптического устройства. Крылатый танк не имел винта и должен был лететь на буксире за тяжёлым самолётом. Как утверждает писатель Виктор Суворов в книге «Ледокол», «перед приземлением двигатель танка запускался и гусеницы раскручивались до максимальной скорости». После посадки крылья и хвост должны были отсоединяться.

Испытания

Опытный образец КТ-1 был построен в апреле 1942 года в Тюмени, а 7 августа начались его испытания на аэродроме Лётно-исследовательского института в подмосковном Жуковском. Буксировать летающий танк должен был четырёхмоторный тяжёлый бомбардировщик ТБ-3. Чтобы максимально облегчить вес танка, с него снимали башню, а в бак заливали не больше 100 литров бензина. На первом этапе испытаний с участием планериста-рекордсмена Сергея Анохина были выполнены пробежки на буксире и подлёты на высоту до четырёх метров.

Полноценно поднять «танкопланер» на крыло попытались 2 сентября. Конструкция взлетела без проблем, но в воздухе выяснилось, что мощности ТБ-3 недостаточно для того, чтобы развить расчётную скорость 160 км/ч. Моторы бомбардировщика стали перегреваться. Пилот самолёта отдал команду Анохину, и тот, отцепившись, приземлился в аэропорту Быково. Увидев, что по взлётной полосе движется необычная машина, сотрудники аэропорта запаниковали. Очевидно они решили, что это немецкий десант. Лишь выйдя из танка, Анохин сумел успокоить людей.

Поскольку у Советского Союза не было самолётов-буксиров нужной мощности, работы над А-40 прекратили. Партизанам пришлось и дальше воевать без танков.

Стоит отметить, что до Второй мировой войны и во время неё эксперименты по созданию летающих танков велись в США, Великобритании и Японии, но ни одна страна так и не смогла довести прототипы до боевого применения.