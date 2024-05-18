Угон Ми-24 в Пакистан: почему это стало катастрофой для СССР

Вертолет Ми-24 в 1985 году представлял большой интерес для американцев. Во многом эта боевая машина для военнослужащих из США была загадкой, хотя попыток разгадать все ее тайны предпринималось огромное количество. И это при том, что на вооружении Советского Союза летательный аппарат находился с 1969 года. Изучить вертолет вдоль и поперек просто не было возможности. И вот, наконец, такой случай представился.

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Исполнение американских желаний

Для осуществления давнишней мечты обладать легендарным вертолетом американцы были готовы пойти на многое. Сработал принцип «на войне все средства хороши». Ответственный редактор журнала «Солдаты удачи» Джим Пейт стал инициатором публикации нескольких материалов в различных популярных изданиях. Их объединяло содержание и заголовки — «Укради этот русский супервертолет и получи миллион баксов». Любой военный пилот из СССР, ГДР, Никарагуа, Кубы или другой страны, в которой эти «крылатые машины» были в наличии, в одночасье мог превратиться в долларового миллионера. Достаточно было просто угнать советский Ми-24 и доставить его на американскую землю в рабочем состоянии. В местах дислокации вертолетных частей были распространены листовки следующего содержания:

«Разыскивается: Советский ударный вертолет Ми-24Д, неповрежденный и в рабочем состоянии. Вознаграждение: $1 000 000».

Но все же завладеть Ми-24 американцам помогло стремление СССР помогать братским народам. А под эту категорию попадало население всех государств, чьи власти готовы были разделить советскую линию поведения. Все началось с того, что на территории Советского Союза стали готовить афганских пилотов. После прохождения курса молодого бойца афганские летчики могли совершенно спокойно управлять боевыми вертолетами различных модификаций.

Но полученные знания нужно где-то применять. Поэтому после подготовки кадров власти СССР приняли решение о поставке в соседний Афганистан Ми-24. Примерно в это же время активизировался Пейт со своей идеей о вознаграждении. Миллион долларов для бедных афганских офицеров был приличной суммой, которую на службе в Демократической Республике Афганистан (ДРА) не заработаешь.

Деньги не пахнут?

Нашлись те, кто решился заработать таким образом. Ими оказались два пилота-афганца, выпускники советских летных училищ. Компанию им составили еще 5 военнослужащих. Все они были родом из провинции Пактия.

13 июля два вооруженных под завязку Ми-24Д ВС ДРА, оснащенные специальным электронным оборудованием для полетов в горах и экранно-выхлопными устройствами для снижения заметности, приземлились в соседнем Пакистане. Это стало первым случаем в истории, когда советские вертолеты без контроля со стороны руководства оказались на территории страны, не входящей в социалистический лагерь.

Спустя сутки Кабульское официальное радио заявило, что вертолеты «сбились с курса» и приземлились в Пакистане «по ошибке». 15 июля афганское правительство потребовало незамедлительного возвращения вертолетов и экипажей. В МИД ДРА был незамедлительно вызван поверенный в делах Пакистана для предъявления ему официальной ноты правительства. Сделано это было лишь для «галочки». Практически сразу было ясно — вертолеты приземлились в Пакистане умышленно. Никакой ошибки быть не могло. Афганские пилоты и члены экипажа запросили политического убежища, которое им было вскоре предоставлено.

Аналитики англоязычного азиатского информационного журнала «Far Eastern Economic Review» обвинили в преступной халатности советских чиновников, которые были осведомлены о статистически предопределенной склонности афганцев к дезертирству. Цифры говорили сами за себя — к тому времени более двух третей всех афганцев-военнослужащих уже сбежало из армии, причем, большинство с оружием.

Повторение пройденного

Инцидент с угоном двух вертолетов Ми-24 часто сравнивают с событиями, произошедшими 6 сентября 1976 года, когда советский летчик-перебежчик Виктор Беленко на перехватчике МиГ-25П прилетел в Японию и передал иностранным властям самолет со множеством секретной аппаратуры на борту. Американцам на тот момент неслыханно повезло. Они не только заполучили машину, в которой видели величайшую угрозу американскому господству в воздухе в любом конфликте, но и действующего пилота. Знания и опыт перебежчика они потом использовали по полной программе. В СССР же Беленко восхищались куда меньше. Его заочно приговорили к смертной казни за измену Родине, а своих «советских» жену и ребенка он больше не увидел.

В случае с перехватчиком МиГ-25П Советскому Союзу удалось отстоять самолет. Авиатехнику вернули обратно. Правда, до этого момента американцы его разобрали до винтика. С их подачи международные переговоры все затягивались. Выигранное время нужно было использовать, что и делали в США. Американские специалисты доставили МиГ-25 в контейнерах на свою авиабазу в сопровождении 14 бомбардировщиков.

Представители СССР посчитали, что государству был нанесен ущерб в 2 миллиарда рублей. Но ничего непоправимого, как заверял один из создателей МиГа-25, Лев Шенгелая, не произошло. Советская сторона приступила к срочной модернизации самолета. В это время американская пресса занималась высмеиванием истребителя.

«Критика была в адрес того, что у нас слабо развита радиоэлектронная промышленность, что пользуемся старыми лампами, как будто каменный век. Но тогда они поняли, что наша аппаратура, в отличие от их, не выходит из строя», — вспоминает Шенгелая, которого включили в советскую группу, проводившую расследование инцидента в Японии.

За и против

Предательство Беленко принесло отчасти даже пользу — стимулировало советских ученых и разработчиков на создание более совершенных МиГ-25ПД, а рассекреченные МиГ-25П неплохо шли на экспорт в Ирак, Алжир, Сирию.

Ущерб, нанесенный угоном двух Ми-24 был гораздо серьезнее. Советский вертолет, да еще и с полным вооружением, американские специалисты получили возможность изучить детально и неспешно. В результате у американцев появилась информация об уязвимых сторонах летательного аппарата, которой они и поспешили воспользоваться, внеся соответствующие технические корректировки в свои собственные разработки.