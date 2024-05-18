Посмертный снимок Маяковского: почему его скрывали в СССР

Даже сегодня статьи о гибели Владимира Маяковского чаще всего сопровождают снимком, на котором поэт изображен со спокойным лицом. Однако это отнюдь не первая фотография, сделанная сотрудниками соответствующих органов на месте трагедии. Первое фото, хоть и хранилось в деле, но долгое время не афишировалось.

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Неприятности поэта

В последние месяцы жизни Владимира Владимировича Маяковского преследовали неприятности. Это касалось как творчества, так и личной жизни поэта. Если верить автору труда «Об эстетических взглядах Маяковского» Сергею Владимирову, критика встретила сатирические комедии Маяковского «Клоп» и «Баня» недоброжелательно. Литератора обвинили в нарушении законов реализма, плакатности, схематизме, примитивной агитке. Несмотря на то, что произведения были поставлены на сцене самим Всеволодом Мейерхольдом, комедии нередко пренебрежительно называли «спектаклями-плакатами» или попросту «фарсом».

Не ладилось у Владимира Маяковского и с женщинами. Брики, с которыми поэт поддерживал отношения, в тот момент находились за границей. А Маяковский был увлечен актрисой МХАТа Вероникой Полонской. Полонская была замужем, и Маяковский уговаривал ее развестись с супругом, который прекрасно знал об их романе. Однако Вероника уходить от мужа не собиралась. Мало того, после аборта, который актриса сделала от Маяковского, она, по ее же собственным словам, стала испытывать «отвращение к физическим отношениям». Именно Полонская, как пишет Александр Михайлов в своей книге «Маяковский», была последней, кто видел Владимира Владимировича живым.

Первый снимок

Именно после разговора с Вероникой Полонский 14 апреля 1930 года Владимир Маяковский и покончил с собой. Правда, «неотложку» вызвали соседи поэта, прибежавшие на звук выстрела. Врачи констатировали смерть. Позже, как следует из материалов дела, приведенных в книге «Владимир Маяковский» Леонида Кациса, на место происшествия прибыл «поддежурный уч. надзиратель 39-го отд. милиции, сотрудники МУРа, нач. секретного отдела Агранов». Примечательно, что чекист Яков Агранов, расстрелянный через несколько лет, находился с Маяковским в дружеских отношениях. Поэт отвечал Агранову тем же и называл его Яней или Агранычем.

Аграныч присутствовал и на прощании с Маяковским. Тогда, как пишет в своей книге «Главная тайна горлана-главаря» Эдуард Филантьев, высокопоставленный чекист показывал некоторым собравшимся фотографию, сделанную в комнате Владимира Владимировича сразу после трагедии. По словам художницы Елизаветы Лавинской, на снимке был изображен мертвый Маяковский, «распростертый, как распятый, с раскинутыми руками и ногами и широко раскрытым в отчаянном крике ртом». Лавинская утверждала, что Агранов продемонстрировал ей снимок тайно, опасаясь, чтобы его не увидел кто-то из посторонних. Мало того, Лавинская заявляла, что с этого момента она больше никогда и нигде не видела первую посмертную фотографию Маяковского.

Некрасиво или подозрительно?

На самом деле данный снимок, который сделал фотограф ОГПУ по фамилии Попов, хранился в деле Владимира Маяковского, но, действительно, его скрывали от общественности. Тем не менее, если верить Валентину Скорятину, автору книги «Тайна гибели Владимира Маяковского», все, что было изображено на фотографии, было зафиксировано в протоколе осмотра, в том числе и полуоткрытый рот. Как предполагает Леонид Млечин на страницах своего издания «Знаменитые самоубийцы», посмертный снимок Владимира Маяковского не стали обнародовать только потому, что поэт-коммунист должен был достойно выглядеть даже после гибели. Открытый рот Маяковского мог привести в ужас советских граждан, как привел Елизавету Лавинскую.

Однако есть и те, кто считают, что фотографию прятали потому, что она была лишним подтверждением убийства Маяковского. Якобы поэт был обнаружен с открытым ртом, потому как звал на помощь или кричал от страха. Так, Игорь Симбирцев в своей книге «Спецслужбы первых лет СССР» упоминает версию о том, что убийством Владимира Маяковского мог руководить сам Яков Агранов. Поэтому этот высокопоставленный чекист одним из первых и прибыл в комнату литератора: он якобы уничтожал следы. Но подобные предположения не нашли документальных подтверждений. К тому же специалисты говорят, что самоубийцы тоже могут кричать перед смертью. Кроме того, судмедэксперт Маслов писал, что мышцы покойника расслабляются, вследствие чего и отвисает нижняя челюсть.