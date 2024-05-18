Российские древности: Богоявленский собор в Енисейске
Сегодня «Российские древности» отправляются в Сибирь, в Красноярский край, в город, с которого началось освоение этих мест, в Енисейск. Здесь в центре старого города на берегу могучего Енисея расположен собор Богоявления — один из древнейших в Енисейске и Красноярском крае, замечательный архитектурный памятник сибирского каменного зодчества XVIII века, памятник архитектуры федерального значения.
Богоявленский собор в Енисейске привлекает внимание исследователей и любителей старины не только своими архитектурными формами, но и своей историей, которая до сих пор вызывает споры в ученом сообществе. По одной из первоначальных версий собор возводился в камне дважды: в 1709-1712 годы и после разрушительного пожара 1732 года. По понятным причинам, сохранившееся до наших дней сооружение относили ко «второй» постройке, из-за чего вопрос о первоначальном виде архитектурного памятника не возникал.
Здесь нужно обратить внимание на тот факт, что эта точка зрения была обусловлена главным образом документальными свидетельствами XIX века, большая часть которых носит литературный характер. Комплексный анализ источников и сохранившихся документов, а также исследования здания позволили собрать некоторые представления о том, как храм мог выглядеть изначально.
По одним данным, упоминание первой деревянной Богоявленской церкви относит постройку к концу 1620-х годов. По данным недавно ушедшего от нас исследователя Василия Буланкова, впервые Богоявленский боро упоминается в письме воеводы Федора Полибина в Сибирский приказ, где, сообщая о состоянии острожных укреплений, среди других городских построек он упоминает деревянную церковь Богоявления, располагавшуюся за его пределами, с западной стороны. А воеводой енисейским Полибин был в 1647-1652 годах. В 1703 году большой пожар уничтожил значительную часть Енисейского острога, а также собор и две приходские церкви.
С просьбой о возведении из камня нового собора Богоявления в Енисейске обратились прихожане Введенской церкви. Решение вопроса осложнялось тем, что до начала XVIII века в Енисейске не строились каменные храмы. Недостаток опыта возведения таких сооружений, а также отсутствие собственных мастеров и материалов потребовали привлечения специалистов извне. Так, в 1708 году в Енисейск был направлен московский зодчий Федот Меркурьевич Чайка, который сформировал из местных строительную артель. Уже через год стараниями артели на территории «малого острога» Енисейска состоялась закладка нового каменного Богоявленского собора с северным придельным храмом Сергия Радонежского. Строительство завершилось в 1712 году.
Собор имел много общего с храмовыми постройками Урала и Сибири того периода, в частности с Троицким собором в Верхотурье, Благовещенской церковью в Тюмени, Спасской церковью и Богоявленским собором в Иркутске. При этом обладал выразительной индивидуальностью. Богоявленских храм относился к типу трапезных церквей и представлял собой восьмерик на четверике с трапезной, которая включала в себя северный придельный храм. Собор интересен своим первоначальным одноглавым завершением, что отличает его от Троицкого собора (Верхотурье) и Богоявленского собора (Иркутск). Исследователь отмечают выраженные барочные черты в композиции храма: в форме кровли восьмерика, в высоком шпиле колокольни.
Результаты более поздних, комплексных исследований истории Богоявленского собора в Енисейске позволяют говорить о том пожар 1732 года на самом деле не привел к полному разрушению храма. Об этом свидетельствуют материалы, собранные в 1734-1735 годах экспедицией Герхарда Миллера.
За время своего существования храм неоднократно достраивался и перестраивался. В советский период был частично полностью разобран. Большая часть все же была сохранена, но использовалась как склад.
Первоначально комплекс храма состоял из «холодного» основного объема, колокольни и «теплого» придельного храма в честь Сергия Радонежского. Позднее достраивались южный придельный храм Введения (1738-1740) и Никольский храм в колокольне.
Еще спустя некоторое время у западного фасада были возведены каменные палатки. Окончательный облик собора сложился к 1780 году.
Современный вид Богоявленского собора представляет собой сложную композицию. Основной одноэтажный объем состоит из сохранившегося фрагмента четверика, трапезной с двумя боковыми приделами, колокольни с двумя фланкирующими ее палатками XIX века. Северный и южный приделы — кубические объемы с полукруглыми апсидами — примыкают к трапезной. Помещения трапезной холодного храма и боковых придельных храмов сообщаются через широкие арочные проемы.
Фасады собора отличает богатство декора с использованием фасонного кирпича, который мастера делали на месте. Квадратные ширинки украшают угловые лопатки, рамы вокруг окон первого этажа, карнизы, ажурные фризы, опоясывающие объем: ж-образный (жучковый), в виде тройного поребрика, в виде ряда кирпичных балясин.
Масштабные ремонтно-восстановительные работы начались в 2015 году и продлились до 2019 года. Сегодня Собор Богоявления Господня является действующим храмом.