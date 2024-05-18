Российские древности: Богоявленский собор в Енисейске

Сегодня «Российские древности» отправляются в Сибирь, в Красноярский край, в город, с которого началось освоение этих мест, в Енисейск. Здесь в центре старого города на берегу могучего Енисея расположен собор Богоявления — один из древнейших в Енисейске и Красноярском крае, замечательный архитектурный памятник сибирского каменного зодчества XVIII века, памятник архитектуры федерального значения.

© Алексей Паевский

© inscience

Богоявленский собор в Енисейске привлекает внимание исследователей и любителей старины не только своими архитектурными формами, но и своей историей, которая до сих пор вызывает споры в ученом сообществе. По одной из первоначальных версий собор возводился в камне дважды: в 1709-1712 годы и после разрушительного пожара 1732 года. По понятным причинам, сохранившееся до наших дней сооружение относили ко «второй» постройке, из-за чего вопрос о первоначальном виде архитектурного памятника не возникал.

© Алексей Паевский

Здесь нужно обратить внимание на тот факт, что эта точка зрения была обусловлена главным образом документальными свидетельствами XIX века, большая часть которых носит литературный характер. Комплексный анализ источников и сохранившихся документов, а также исследования здания позволили собрать некоторые представления о том, как храм мог выглядеть изначально.

© Гравюра с рисунка И.В. Люрсениуса

По одним данным, упоминание первой деревянной Богоявленской церкви относит постройку к концу 1620-х годов. По данным недавно ушедшего от нас исследователя Василия Буланкова, впервые Богоявленский боро упоминается в письме воеводы Федора Полибина в Сибирский приказ, где, сообщая о состоянии острожных укреплений, среди других городских построек он упоминает деревянную церковь Богоявления, располагавшуюся за его пределами, с западной стороны. А воеводой енисейским Полибин был в 1647-1652 годах. В 1703 году большой пожар уничтожил значительную часть Енисейского острога, а также собор и две приходские церкви.

© Рис.Плотникова Я. 1759 г.

С просьбой о возведении из камня нового собора Богоявления в Енисейске обратились прихожане Введенской церкви. Решение вопроса осложнялось тем, что до начала XVIII века в Енисейске не строились каменные храмы. Недостаток опыта возведения таких сооружений, а также отсутствие собственных мастеров и материалов потребовали привлечения специалистов извне. Так, в 1708 году в Енисейск был направлен московский зодчий Федот Меркурьевич Чайка, который сформировал из местных строительную артель. Уже через год стараниями артели на территории «малого острога» Енисейска состоялась закладка нового каменного Богоявленского собора с северным придельным храмом Сергия Радонежского. Строительство завершилось в 1712 году.

© Акварель В. Воронова, панорама Енисейска

Собор имел много общего с храмовыми постройками Урала и Сибири того периода, в частности с Троицким собором в Верхотурье, Благовещенской церковью в Тюмени, Спасской церковью и Богоявленским собором в Иркутске. При этом обладал выразительной индивидуальностью. Богоявленских храм относился к типу трапезных церквей и представлял собой восьмерик на четверике с трапезной, которая включала в себя северный придельный храм. Собор интересен своим первоначальным одноглавым завершением, что отличает его от Троицкого собора (Верхотурье) и Богоявленского собора (Иркутск). Исследователь отмечают выраженные барочные черты в композиции храма: в форме кровли восьмерика, в высоком шпиле колокольни.

© Алексей Паевский

Результаты более поздних, комплексных исследований истории Богоявленского собора в Енисейске позволяют говорить о том пожар 1732 года на самом деле не привел к полному разрушению храма. Об этом свидетельствуют материалы, собранные в 1734-1735 годах экспедицией Герхарда Миллера.

© Алексей Паевский

За время своего существования храм неоднократно достраивался и перестраивался. В советский период был частично полностью разобран. Большая часть все же была сохранена, но использовалась как склад.

© Валерий Мараев

Первоначально комплекс храма состоял из «холодного» основного объема, колокольни и «теплого» придельного храма в честь Сергия Радонежского. Позднее достраивались южный придельный храм Введения (1738-1740) и Никольский храм в колокольне.

© Алексей Паевский

© Алексей Паевский

© Алексей Паевский

Еще спустя некоторое время у западного фасада были возведены каменные палатки. Окончательный облик собора сложился к 1780 году.

Современный вид Богоявленского собора представляет собой сложную композицию. Основной одноэтажный объем состоит из сохранившегося фрагмента четверика, трапезной с двумя боковыми приделами, колокольни с двумя фланкирующими ее палатками XIX века. Северный и южный приделы — кубические объемы с полукруглыми апсидами — примыкают к трапезной. Помещения трапезной холодного храма и боковых придельных храмов сообщаются через широкие арочные проемы.

© Алексей Паевский

Фасады собора отличает богатство декора с использованием фасонного кирпича, который мастера делали на месте. Квадратные ширинки украшают угловые лопатки, рамы вокруг окон первого этажа, карнизы, ажурные фризы, опоясывающие объем: ж-образный (жучковый), в виде тройного поребрика, в виде ряда кирпичных балясин.

© Алексей Паевский

Масштабные ремонтно-восстановительные работы начались в 2015 году и продлились до 2019 года. Сегодня Собор Богоявления Господня является действующим храмом.