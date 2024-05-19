Что можно и нельзя делать в День жен-мироносиц 19 мая

Сегодня православная церковь отмечает День жен-мироносиц, мучениц, которые следовали за Христом вплоть до его смерти на кресте. Кроме того, празднуется День святого праведника Иова Многострадального.

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В День жен-мироносиц традиционно православная церковь чтит память женщин-мучениц, которые следовали за Христом. После его кончины женщины поспешили к гробу, который был расположен в пещере. Всего женщин было семь или восемь, точная цифра неизвестна, среди них также была Мария Магдалина. Когда женщины вошли в пещеру, то им явился ангел и сообщил радостную весть о воскресении Христа.

Также православные верующие отмечают День святого праведника Иова Многострадального, в простонародье его называют Иов-горошник, так как ранее 19 мая было принято сажать горох. Этот святой известен тем, что был порядочным семьянином и праведным верующим, пока Сатана не позавидовал его благополучию. Тогда Господь отдал Сатане дом мужчины и другие блага, чтобы показать чистоту его веры. Выдержав годы в нужде и болезни, Иову получил все отнятое и продолжил жить счастливо.

Сегодня полезно пройтись по росе босиком, если погода к этому располагает. 19 мая также является удачным днем для начала путешествия или освоения новых образовательных программ. Запрещается стричь газон и посвящать целый день решению бытовых проблем, пишет aif.ru.

Ранее «ФедералПресс» рассказал о православном празднике Антипасхе. Как пояснил протоиерей Максим Первозванский, этот день связан с одним из апостолов – Фомой, который отсутствовал во время Воскресения Христа. Апостол не верил в чудо до тех пор, пока не увидел его собственными глазами.