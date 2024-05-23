В Москве отпраздновали юбилей «Москвича», из багажника которого выпал Юрий Никулин

В столице состоялся фестиваль "День Истинного Москвичевода", который организовали автоклуб "Москвич" и музей "Автомобили мира".

© Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

В этом году исполнилось 60 лет автомобилю "Москвич 408", который стал родоначальником третьего поколения "Москвичей" и настоящей звездой советского автопрома второй половины 1960-х. Именно "Москвич 408" снимался в "Бриллиантовой руке". Этот автомобиль приобрел "наш дорогой шеф", этот автомобиль просил остановить Геша Козодоев, а Лелик говорил, что "сядем все". Наконец, из багажника этого авто выпадал Семен Семеныч Горбунков.

Историки автомобилестроения отмечают, что "Москвич 408" - один из самых знаковых и красивых автомобилей своего времени, его самобытный и лаконичный дизайн пришелся по вкусу не только советским, но и зарубежным покупателям.

- 408-я модель сейчас пользуется большим спросом среди коллекционеров. Особенно четырехфарная модель, экспортная. За этими машинами гоняются, их осталось мало. Все автомобили на нашем фестивале были в идеальном и оригинальном состоянии. Это наслаждение, это удовольствие! - сказал директор музея автомобили мира Дмитрий Октябрьский.

На празднике было около 200 сохраненных и отреставрированных образцов марки "Москвич" разных лет. Гости праздника увидели полный модельный ряд машин, который выпускал завод.