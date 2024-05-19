Засада на Ватутина: как красноармейцы отомстили бандеровцам за гибель генерала

Гибель генерала армии Николая Ватутина некоторые историки считают неслучайной – есть версия, что это был спланированный Украинской повстанческой армией (УПА)*теракт. Другие исследователи биографии Ватутина объясняют получение в феврале 1944 года советским военачальником тяжелого ранения стечением целого ряда обстоятельств, одним из которых было головотяпство окружения генерала, не обеспечившего должной охраны командующему 1-м Украинским фронтом.

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Был ли «крот»?

Как писал в своей «Энциклопедии заблуждений» публицист Юрий Темиров, о том, что две машины (по другим данным, их было четыре), в одной из которых ехал Ватутин, в районе одного из сел северо-запада Украины были обстреляны именно украинскими националистами, стало известно практически сразу. Генерала, отстреливавшегося вместе с остальными бойцами и офицерами, ранили в бедро. Уже через несколько дней, в начале марта, начальник отдела контрразведки «СМЕРШ» 13-й армии Макарий Александров докладывал о составе и количестве группы нападавших (до 200 членов УПА*).

По мнению историка, полковника запаса КГБ Арсена Мартиросяна, бандеровцы знали маршрут и время поездки Ватутина, и то, что с генералом будет всего взвод охраны. Однако, считал Мартиросян, в условиях наступления частей Красной Армии националисты не рискнули бы сами атаковать малочисленный, но все же хорошо вооруженный генеральский кортеж – скорее всего, им приказало это сделать немецкое командование, имевшее в ставке Ватутина «крота».

Другой историк, Валерий Замулин, со ссылкой на мнение внука генерала утверждал, что командующий фронтом был «подставлен под пули, а потом залечен»: вопросы до сих пор вызывает и кончина Ватутина, которого не смогли спасти врачи – военачальника лечили в том числе и мазью Вишневского, она в итоге вызвала сепсис, повлекший за собой смерть.

Зачистка бандеровского подполья

Согласно рассекреченным документам СМЕРШ, 2 марта нарком внутренних дел УССР Василий Рясной направил заместителю главы НКВД СССР Василию Чернышеву докладную записку, в которой описывал, что произошло 29 февраля, и выдвигал свои предложения по ответным мерам в отношении УПА. Параллельно с НКВД работу по выявлению организаторов и участников нападения на кортеж Ватутина вела войсковая контрразведка 1-го Украинского фронта – задержанный СМЕРШевцами бандеровец показал, что в акции участвовала банда Даниила Терпило («Зеленого»). У особой опергруппы 4-го Управления НКВД «Тайга», куратором которой был генерал-лейтенант Павел Судоплатов, были другие сведения – по их данным, на группу солдат и офицеров Украинского фронта напали банды Михаила Солтыса («Черкеса») и Алексея Жука.

Согласно записке Лаврентия Берии, датированной 28 марта 1944 года и адресованной Сталину, на группу Николая Ватутина напали две банды УПА – «Олег» под командованием Мыколы Якимчука и «Черноморец» (кличка главаря Евгения Басюка). Басюка чекисты задержали в сентябре 1944 года (он потом сотрудничал с чекистами, несколько лет отсидел, умер 11 лет назад в возрасте 88 лет). Якимчука убили в 1947 году в одном из районов Волыни.

Берия в конце марта 1944 года докладывал Сталину, что с начала месяца НКВД и СМЕРШ вместе с регулярными частями РККА провели 65 совместных операций по выявлению и ликвидации банд УПА, в ходе которых было уничтожено свыше тысячи бандеровцев.

По докладу Берии, обе вышеупомянутые банды также были уничтожены, «Олег» 22 марта, «Черноморец» – неделей ранее. Обнаруженный среди вещей убитых бандитов дневник выжившего и сумевшего скрыться «Олега»-Якимчука подтверждал участие этого бандформирования в нападении на кортеж генерала Ватутина. …

Спецслужбами и армейской контрразведкой практически сразу после обстрела генеральского кортежа была инициирована массовая кампания по зачистке Волыни от бандформирований УПА. Уже в марте выслали сотни семей активных бандеровцев. Впоследствии, в показаниях плененных бандеровцев неоднократно возникали все новые и новые банды, которые якобы участвовали в нападении на группу Ватутина.

Последним информатором, который мог бы пролить свет на то, что же в действительности произошло в конце февраля 1944 года в районе ровенской деревни Милятин, долгое время оставался проводник округа УПА-Север (в него входили в том числе территории Волыни и Ровно), полковник УПА Иван Литвинчук («Дубовый») – его сотрудники советских спецслужб пристрелили в схроне в Ровенской области только в январе 1951 года.

* – организация, запрещенная на территории Российской Федерации.