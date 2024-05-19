65 лет назад Ту-114 выполнил первый в истории рейс с пассажирами до Хабаровска

19 мая 1959 года. Вылет первого советского двухпалубного самолета Ту-114 из Внуково по маршруту Москва-Хабаровск состоялся в 18 часов 18 минут. В экипаже - летчики-испытатели Алексей Якимов, Михаил Нюхтиков, Иван Ведерников, Константин Сапелкин.

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Это был первый рейс Ту-114 в Хабаровск с пассажирами на борту. Но рейс был некоммерческим, а демонстрационным: летели журналисты и авиационные специалисты, работники КБ Туполева и сотрудники Главного управления гражданского воздушного флота.

Как рассказывали очевидцы, по трассе встретились два циклона, три холодных фронта и сплошная облачность. Но самолет шел на высоте не менее 9 тысяч метров, так что эти "неприятности" находившиеся на борту особо и не заметили. В Хабаровске Ту-114 приземлился в 3 часа 00 минут. Через семь с лишним часов, в 10 часов 44 минуты, - обратный вылет. Посадка во Внуково - в 20 часов 52 минуты.

Всего за 18 часов 50 минут экипаж и пассажиры преодолели 13 500 км. Это был первый рейс в истории гражданской авиации на такую дальность и с такой скоростью полета. Ну а первый регулярный рейс в Хабаровск состоялся в апреле 1961 года.

Ту-114 был спроектирован в 1955 году на основе бомбардировщика Ту-95. Производился серийно в 1961-1965 годах на заводе в Куйбышеве. Всего было построено 32 экземпляра серийных самолетов и один опытный прототип.

Фюзеляж Ту-114 имел две палубы, соединенные лестницей. На нижней - два багажных отсека, комната отдыха экипажа и кухня, которая была снабжена подъемником для подачи блюд в салон. Кстати, поначалу в составе экипажа даже был повар. На верхней палубе размещались пассажиры: для них были предусмотрены три салона и четыре купе.

Впервые в небо Ту-114 взлетел в 1957 году. Тогда это был крупнейший пассажирский самолет в мире. Известная история: когда летом 1959-го он впервые прибыл в Соединенные Штаты, там 40 минут не могли найти подходящий трап. Пришлось подогнать самый высокий из имеющихся и на него поставить стремянку. А в сентябре того же года тем же бортом в США прилетел Никита Хрущев.

Показательный момент: на тот момент Ту-114 еще не завершил эксплуатационные испытания. Это первый и последний случай в истории, когда правительство во главе с лидером страны решилось на межконтинентальный перелет на борту не закончившей проверки машины.