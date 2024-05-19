Сколько диверсантов ликвидировал лучший пограничник СССР

Никиту Карацупу принято считать наиболее харизматичным советским пограничником за всю историю существования СССР. Причем даже официальное и прижизненное медийное чествование заслуг Карацупы в полной мере не отражало его способностей – этот самородок был действительно феноменом в своем роде, не имевшим аналогов ни в своем Отечестве, ни за границей.

Мал золотник, да дорог

Информагентство РИА Новости, сообщая биографические данные Никиты Карацупы, отмечает: как ко многим талантливым людям, к будущему пограничнику судьба благоволила, несмотря на серьезные преграды, которые возникли уже на призывном пункте.

Карацупу не брали в погранвойска, куда парень стремился – сказали, ростом не вышел. Юноша парировал комиссии: маленький дозорный на границе незаметен для нарушителя. Настойчивость парня возымела свое действие. С 1932 года Никита служил пограничником. Через несколько месяцев он окончил школу служебного собаководства, и за неимением собственной породистой овчарки, своего первого питомца по имени Индус (назвал собаку так из-за ее темного окраса) страж советской границы воспитал из дворняжки. Всего за время службы у Карацупы было 5 пограничных псов, всех звали Индус и все они погибли в схватках с нарушителями.

Методы и способности уникума

Карацупа с самого начала своей службы на дальневосточной границе начал демонстрировать новаторские подходы к обнаружению и обезвреживанию нарушителей. Большинство своих задержаний пограничник совершил на «Полтавке» – приморской заставе, занятой Гродековским погранотрядом.

Как писал еженедельник «АиФ», Карацупа был не только фантастически работоспособен и не знал усталости, он еще и постоянно самосовершенствовался. К примеру, пограничника отличала способность различать свыше 200 самых разных запахов. Нередко он задерживал преступников и в одиночку, без верного Индуса. Карацупа систематически тренировался в стрельбе, усердно занимался рукопашным боем и много бегал на длинные дистанции, стараясь не отстать от Индуса.

Наблюдательность пограничника была феноменальной: как-то раз он распознал диверсантов-«рыбаков» только лишь по способу насадки червяков на крючки – те делали это неправильно. Благодаря этому наблюдению удалось задержать вражеских лазутчиков, намеревавшихся взорвать мост.

Инструктором по собаководству Никита Карацупа был также непревзойденным – сохранились свидетельства очевидцев, наблюдавших, как пограничник отдавал своим Индусам команды… по телефону. И собаки их выполняли!

Индус или Ингус?

По данным РИА Новости, кличку Индус у собак Карацупы было решено изменить в официальных сообщениях на Ингуса в 50-х годах, после того как СССР наладил дружественные отношения с Индией: советские власти посчитали, что такое собачье прозвище помещает международному сотрудничеству двух стран.

К слову, последняя тяжело раненая в схватке с нарушителями советской границы служебная собака самого знаменитого советского пограничника, пятая по счету, была доставлена к лучшим московским специалистам. Но и они не смогли спасти Индуса-Ингуса. Таксидермисты по личной просьбе Карацупы сделали чучело его четвероногого друга. Сейчас оно – экспонат Музея погранвойск.

Как он преследовал маньяка

Никита Карацупа обрел всесоюзную известность и стал поистине народным героем уже через 4 года службы, после того как статья о нем как о кавалере ордена Красной Звезды появилась в «Комсомольской правде». Согласно наградному листу, на тот момент отважный пограничник лично задержал свыше трех десятков шпионов, более 40 контрабандистов и свыше 60 других нарушителей госграницы. В середине 60-х годов уже полковнику запаса Никите Карацупе, отслужившему к тому времени еще и в Западном и Закавказском погранокругах, присвоили звание Героя Советского Союза.

Журнал спецназа «Братишка» писал, что Никита Карацупа выслеживал и уничтожал не только нарушителей. Еще будучи курсантом разведшколы, он ликвидировал маньяка-убийцу, которого перед этим преследовал десятки километров. Преступник убил несколько человек, и Карацупа сумел загнать его на чердак одного из домов, после чего забросал гранатами.

По архивным данным, за двадцатилетнюю службу в погранвойсках Никита Карацупа вместе со своими Индусами задержал более 300 нарушителей, свыше 120 преступников он ликвидировал лично.

На пенсии Карацупа опубликовал мемуары, ставшие ценным пособием для пограничников. О нем написаны сотни статей и книг, сняты документальные и художественные фильмы. Умер Никита Карацупа в 1994 году.