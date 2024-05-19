Бухалово и Париж: откуда появились смешные названия населенных пунктов в РФ

13 мая сразу в нескольких регионах нашей страны утвердили перечень названий населенных пунктов. Наименования некоторых из них могут показаться необычными и откровенно смешными. Голубцы, Торчково, Диктатура, Курицыно, Бухалово — лишь малая часть глумливых топонимов. «Вечерняя Москва» вместе с заместителем директора по научной работе Института языкознания РАН, диалектологом Игорем Исаевым разбиралась в их происхождении.

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Сразу возникает логичный вопрос — как появляются такие названия, порой нелепые и даже оскорбительные. По разным причинам. В центральной части России названия традиционно образуются от имен. Например, в какой-нибудь деревне жил некто Алексей — авторитетный крестьянин. Он с семьей выселился из своей деревни и создал новое поселение, которое стало деревней Алексеевка или Алексеевское. Также географические названия образуются от имен помещиков, бывают они связаны и с местоположением. Например, в Вологодской области есть река Вага.

За ней жили люди, так возникла деревня Заважье. А еще названия могут быть связаны с какими-нибудь событиями или ситуациями. Была, допустим, такая деревня Астахово. Во время празднования одного из престольных праздников в селе варили пиво, и к чану с пивом подошла собака и попила оттуда. Все жители отказались потом это пиво пить, поскольку это «сукино пиво».

Слух об этой истории разошелся по окрестностям, и деревня потихоньку стала Сукино. Интересно, что в прошлом году в Госдуму вносили законопроект о переименовании населенных пунктов с оскорбительными названиями, но он не прошел по разным причинам. Да и сами жители были против. Все-таки название выделяет населенный пункт из общей массы и рождает своеобразный фольклор — мемы, как сейчас говорят. А это тоже часть нашей культуры, и отказываться от нее не стоит.

Африканда: в знак солидарности

Поселок с таким названием находится в Мурманской области. Легенд о происхождении наименования несколько. Первая гласит, что с Африкой сравнивали местное лето приезжие инженеры-железнодорожники, строившие здесь транспортную артерию.

По другой версии, Африкой — тоже летом — назвал эти места навестивший их генсек Никита Хрущев. Но наиболее вероятно происхождение топонима от имени Африкан — одного из распространенных до революции крестильных имен. Скорее всего, некто по имени Африкан или с фамилией Африкандов как-то здесь прославился. Кстати, на карте России есть и село с названием Африка — в Оренбургской области.

Скупости здесь места нет

В разных регионах России есть географические названия с корнем «жад» — Жадоба, Жадина, Жадины — очень популярная история. Если смотреть архивные акты, то можно увидеть, что связаны названия как раз с фамилией Жадины. Был такой известный купеческий род. А в основе же лежат глаголы «жадать» и «жаждать», означающие «чего-то сильно желать, хотеть, вопить». «Жадаю видеть его», — говорили на Вологодчине, Тамбовщине, в рязанских землях. Также подобное название связано со славянскими именами Жада или Жадоба.

Бухалово: в христианской традиции

Название деревни, казалось бы, бросает обидную тень на поведение местных жителей. На самом деле совсем не так. В старину слова «бухать», «бухало» совсем не были связаны со значением «принимать на грудь». Зато обладали разными другими смыслами. «Бухать» в словаре Владимира Даля означает громко и стремительно что-то бросать. Существительное «бухало», по Далю, громко кричащая болотная птица выпь, а также ружье, бык или бугай. Если когда-то в этом населенном пункте была церковь, то значение может происходить от слова «бух» — громкий удар в колокол.

У нас свой Париж

Село под названием Париж расположено в Нагайбакском районе Челябинской области. Основано в середине XIX века. В честь столицы Франции его нарекли местные жители — казаки-нагайбаки, татары православного вероисповедания, которые гнали Наполеона до Европы в составе русской армии. В итоге им так понравился Париж, что они решили назвать этим именем поселение на своей малой родине — Южном Урале. Так в регионе в память о местах сражений русской армии с французскими войсками появились свои Париж, а также Берлин, Лейпциг и Фершампенуаз. Уже в наше время в челябинском Париже установили вышку сотовой связи в форме Эйфелевой башни — и она быстро стала местной достопримечательностью. Еще один Париж, по схожим историческим причинам, существует в Кигинском районе Башкирии.

Ложки: ударение на «и»

По Ленинградскому шоссе, ведущему из Москвы в Санкт-Петербург, можно встретить поселок Ложки. Несведущие люди читают это название с ударением на первом слоге. На самом деле ударный — второй слог. Поскольку наименование происходит от слова «лог» — широкий и длинный овраг. Видимо, такие небольшие овраги были когда-то в этих местах.

Просто Приятное Свидание

Есть и такое название. Село Приятное Свидание в Бахчисарайском районе Республики Крым хранит в своем названии память о романтической встрече императрицы Екатерины II с кем-то из симпатичных ей мужчин. То ли с князем Потемкиным, то ли с последним крымским ханом Шахин-Гиреем. Теперь уже и неважно. Главное, государыня покидала эти места в хорошем настроении — о чем вспоминали наблюдательные старожилы.

Ковыляй по-мордовски

Мордовия — регион России, один из самых богатых на странные названия. Например, там есть село Пиксяси. Этот топоним образован от финно-угорского «Пиксесь» — дохристианского мордовского имени. Также в Мордовии есть село Старый Ковыляй. В основе названия мокша-мордовские слова кевляй — «каменистый овраг с источником». И действительно, населенный пункт находится у каменистого оврага.

Победили Чуваки

Название этого населенного пункта — Чуваки

— впервые было упомянуто в летописи еще в XVII веке. Никакой связи с современным сленгом тут нет, но местные жители до сих пор гадают, почему их малая Родина так называется. В 2018 году Чуваки победили в конкурсе на самое веселое название российского населенного пункта.

Тупица: на краю земли

В Пермском крае есть поселение Тупица, а в Псковской области — Тупицы. Топонимы образовались, полагают ученые, от слова «тупик»: это означало, что дальше означенного населенного пункта не было дороги. Так, пермская Тупица — условный «край земли»: деревня находится на полуострове, окруженном водами Камского моря. Псковские Тупицы тоже когда-то были тупиком, но потом дорога продлилась.

Лохово: всему виной лосось

Лохово, Лоханкино — населенных пунктов с таким названием в нашей стране довольно много. В Архангельской области таких целых два.

Скорее всего, эти наименования связаны с нерестом лососевых рыб, которых ловят в этих местах. Ослабевшую после нереста рыбу — семгу, лосося — называли «лохом».

Популярное Хреново

Поселений с таким названием в России десять: во Владимирской, Ивановской, Вологодской, Тульской и Костромской областях. Существует легенда, что на некоторые наименования повлиял дикий хрен, который рос в изобилии на берегах протекающих вблизи рек. А жители деревни Хреново в Ивановской области на дорожном знаке дорисовали ударение, получилось ХрЕново. Именно так и нужно произносить этот топоним.

Спарта на местный лад

Село в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии называется Спарта. На берегу реки Большой Зеленчук его основали переселявшиеся на Северный Кавказ в начале XX века понтийские греки. Официально карачаево-черкесская Спарта появилась на административных картах в 1924 году. Долгое время она была центром греческой общины Кавказских Минеральных Вод. По официальным данным, греки до сих пор составляют 72 процента населения села: 409 человек из 569.

Ничего личного, просто Дурниха

Деревня Дурниха в Подмосковье называется так по старому наименованию голубики — эту ягоду звали дурнихой, и крестьяне собирали ее летом.