Повторяющиеся сны: о чем они предупреждают человека

С древнейших времен люди считали, что сновидения – это некий сигнал, зашифрованное сообщение, разгадав которое, человек может получить важную для себя информацию. Например, узнать будущее. На этом представлении основаны и грезы древних жрецов-прорицателей, и разнообразные «Сонники», которыми увлекались наши бабушки. Современная наука хоть и не считает сновидения прямым предсказанием будущего, но все же склонна относиться серьезно к языку символов и знаков, которыми изобилуют наши сны.

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Известные психотерапевты о сновидениях

Серьезное изучение феномена сновидений началось в XIX веке. Основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд считал сны отражением наших нереализованных желаний, загнанных в подсознание. И да, Фрейд не был бы Фрейдом, если бы не истолковывал эти желания исключительно в духе своего учения о либидо.

По Фрейду, поскольку с самого детства человек живет в системе запретов, подавляющих его сексуальные инстинкты, эти подавленные инстинкты вытесняются в глубины подсознания. И только во сне наши неосознанные желания «выбираются наружу» и заявляют о себе через систему символов и знаков. Ученик Фрейда, впоследствии создавший собственную школу, Карл Юнг, тоже трактовал сны, как проявление деятельности нашего подсознания.

Однако, в отличие от Фрейда, он не считал, что определяющую роль в этом играет подавленное сексуальное влечение. Юнг считал, что сны – это голос «коллективного бессознательного», то есть опыта поколений наших предков. Современник Фрейда Алекс Адлер был склонен толковать сны как отражение базового стремления каждого человека – погони за властью. Именно желание власти, а не секса, считал Адлер, вырывается во сне из пут подсознания и диктует нам причудливые образы ночных грез. И, наконец, психотерапевт Эрих Фромм полагал, что сны – это отголосок тех далеких времен, когда у человечества существовал единый, понятный всем язык – язык символов.

Эти символы не забыты современными людьми, но они вытеснены в подсознание, и начинают говорить с нами лишь тогда, когда мы спим и сознание «отключается». Как видим, все эти основоположники современной психологии и психотерапии считали сны проявлением бессознательного, отражением процессов, происходящих в подсознании человека.

Современные специалисты, хоть и не считают правильным подобный достаточно «узкий подход» — или секс, или власть, или память предков – все же, вслед за великими предшественниками тоже считают сны проявлением бессознательного. Когда мы спим, наш мозг трудится, «перерабатывая» впечатления и мысли периода нашего бодрствования. И образы, возникающие в наших снах, продиктованы реальными событиями, безусловно, подкрепленными тем, что таится в глубинах нашего подсознания. Поэтому, сны никак не могут расцениваться «предвестниками будущего». Зато они могут очень многое рассказать о человеке, его желаниях, страхах и болезнях. Особенно, если речь идет о повторяющихся снах.

Повторяющиеся сюжеты снов

Сомнологи (специалисты в области изучения сна) считают, что повторяющиеся сновидения – это знак того, что наше сознание стремится «достучаться» до нас, сообщая о какой-либо проблеме.

Журнал «Psychology», в котором, хоть он и является скорее популярным, чем научным изданием, все же сотрудничают видные психологи стран Европы, России и США, утверждает, что повторяющиеся сны видят до 70% взрослого населения Земли. И игнорировать этот факт нельзя.

Сомнологи выделили несколько основных сюжетов, которые в той или иной мере присутствуют в повторяющихся снах разных людей. Полеты во сне сигнализирую о том, что человек стремится вырваться из своей нынешней ситуации, обрести свободу выбора. Падение – такой сон сообщает о том, что человек излишне требователен к себе и боится неудач и ошибок. Если кому-то регулярно снится, что он предстает перед людьми голым или нелепо одетым, это означает, что сновидец боится осмеяния и унижений. Спешка или опоздание во сне – сигнал того, что человек очень хочет найти свое место в жизни, постоянно сожалеет об упущенных возможностях.

Особое внимание следует уделять снам, свидетельствующим о физическом состоянии сновидца. В повседневной суете мы не всегда обращаем внимание на сигналы, посылаемые нам организмом, и поэтому мозг продолжает «общаться» с нами, когда мы спим.

Доктор медицинских наук Касаткин проанализировал более тысячи снов, рассказанных ему его больными, и пришел к выводу, что если человеку постоянно снится, что он замерз, купается в холодной воде и т.д., то это может быть признаком простуды; если снится что-то гадкое, например, несвежие продукты или что-то в этом роде, то это может быть сигналом болезней желудка; ползающие по телу насекомые сообщают о болезнях кожи, сны, связанные со страхом смерти или с ранениями в грудь – о болезнях сердца и т.д.

Сны психически больных людей

Отдельное внимание специалисты уделяют снам людей, страдающих психическими расстройствами. Повторяющиеся сюжеты сновидений бывают, как известно, и у вполне здоровых людей. Но сны больных отличаются невероятной реалистичностью, яркостью и силой.

Например, шизофреник может видеть один и тот же повторяющийся сон несколько раз в течении одной ночи. Люди, страдающие биполярными расстройствами, видят настоящие сны-«сериалы», которые могут длится годами, и каждый сон – это развитие одного и того же сюжета. Постоянные кошмары, после которых человек просыпается с чувством «какое счастье, что это только сон!» сигнализируют о депрессии.

Люди, пережившие посттравматический стресс, видят повторяющиеся сны, в которых снова и снова переживают травматическую ситуацию. Например, солдату, вернувшемуся из «горячей точки» снова и снова снится, что наступает враг, а у него кончились патроны. Женщинам, пережившим насилие, снится, что они убегают, но никак не могут убежать от кого-то и т.д.