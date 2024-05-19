Любимая забава пионеров. Как играли в «Зарницу» и чем она привлекает детей сейчас?

19 мая отмечается День пионерии. Пионерские организации в том или ином виде сегодня существуют в России, Беларуси, Молдове. Кое-где даже сохранились некоторые символы счастливого советского детства – галстук, значок, девиз, знамя и игры. Пожалуй, самая известная – «Зарница». Корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков – о любимом развлечении целого поколения.

Потерять погоны в «Зарнице» – главный страх пионеров. Это как сейчас в компьютерной игре увидеть надпись на экране game over, конец игры.

«Это замечательная история про сплочение, это про команду, про чувство плеча, это про чувство победы», – считает депутат Государственной Думы РФ, экс-чемпион мира по боксу, ведущий программы «Исторический детектив» на телеканале «МИР» Николай Валуев.

Для десятка миллионов советских школьников «Зарница» была не просто забавой, а самой популярной игрой. Единых правил не было. Организаторы могли выбирать конкретные конкурсы и задачи в зависимости от погоды и имеющегося инвентаря. Но был самый интересный игровой элемент, когда школьники делились на команды и «воевали» за флаг.

По правилам из учеников комплектовали отряды по 20 человек. Командовал военрук – обычно учитель истории или ОБЖ. Каждый отряд выбирал командира и замполита. Остальные участники – разведчики, стрелки, связисты, пожарные и санитары – ими чаще всего были девочки. Основная задача – сорвать картонные погоны у неприятеля. Сделать это иногда было непросто. Их пришивали мелкими стежками. Потерял – покидаешь игру. Все тонкости «Зарницы» показал режиссер Владимир Фокин в фильме «До первой крови». Игру, в которой школьники сходились стенка на стенку, придумала девушка, на тот момент пионервожатая Зоя Кротова из небольшого села Мысы Краснокамского района Пермской области.

«Первоначально она испробовала эту на идею 23 февраля 1964 года. Она предложила всю школу сделать военизированной. Учащиеся были солдатами, а педагоги были офицерами или командирами, тогда она и подумала: а может быть, сыграть в военно-спортивную игру?» – рассказал директор МБОУ «Мысовская СОШ» Краснокамского округа Владимир Нигаметзянов.

В 1967 году «Зарница» приобрела Всесоюзный масштаб. Ее кураторами стали знаменитые маршалы Иван Баграмян и Василий Казаков.

А так играют в «Зарницу» на просторах Содружества сейчас. Изменились технологии, но не идея игры.

«Зарница» учит командной работе, прежде всего командному духу. Никогда не унывать при проигрыше, принимать их с достоинством и честью, я думаю так», – отметил капитан команды детско-оздоровительного лагеря Егор Крес. «Я с «Зарницей» уже давно знаком, ребят уже готовил, мы готовим патриотов, которые проходят все эти этапы и знакомятся с культурой, армейской, Беларуси, спортивной», – подчеркнул инструктор по спорту детско-оздоровительного лагеря «Смена» Дмитрий Прытков.

В Курской области ежегодно более 25 тысяч школьников проходят спортивные и игровые испытания. А всего по России – почти миллион играют в «Зарницу».