Какой донос был написан на генерала-предателя Власова еще до войны

Донос, о котором идет речь, лег на стол партийных чиновников еще в 1940 году. Подозрения заявителя вызвал один факт из биографии Андрея Власова, ставшего в годы Великой Отечественной войны одним из самых высокопоставленных предателей, перешедших на сторону немцев. Но чиновники заверили, что об этом отрезке жизни Власова им хорошо известно.

Довоенная биография предателя

Как пишет в своей книге «Андрей Андреевич Власов» В. Осокин, Власов родился в 1901 году в семье крестьянина села Ломакино Нижегородской губернии. У Власова-старшего было 13 детей, из которых будущий предатель был самым младшим. Власовы жили бедно, поэтому Андрей смог получить образование только благодаря старшему брату Ивану, который уже окончил семинарию и стал учителем. Иван отправил Андрея учиться в Нижегородскую духовную семинарию. Однако революция 1917 года прервала обучение Власова. Вскоре он был призван в Красную армию и принял самое непосредственное участие в Гражданской войне.

Несмотря на то, что после революции Андрей Власов решил стать агрономом и даже начал учиться, военная служба ему пришлась по душе. После окончания Гражданской войны он поступил на командные курсы, а после стал слушателем Военной академии имени Фрунзе. В 1930-х годах Власова отправили в Китай, что свидетельствовало о высокой степени доверия, которого сумел добиться молодой военачальник. По возвращении генерал был назначен командиром 99-й стрелковой дивизии. Как утверждает Леонид Млечин, автор издания «КГБ», со ссылкой на генерала Григоренко, дивизия считалась образцовой, о ней постоянно писали в газете «Красная звезда», к Власову приезжали перенимать опыт.

Донос и реакция партии

Однако в том же 1940 году на Андрея Власова поступило заявление. По предположениям Николая Коняева, автора издания «Генерал из трясины. Судьба и история Андрея Власова», в доносе на Власова имелись сведения о том, что военачальник на самом деле не является тем, за кого себя выдает. Он якобы скрывает тот факт, что в юности обучался в Нижегородской духовной семинарии. Власовым занялись соответствующие органы. Однако партийные чиновники в своем ответе, датированном 10 января 1940 года, заявили, что им прекрасно известно о том, что Андрей Власов до вступления в партию был семинаристом. И Власов действительно никогда этого не скрывал. Никаких последствий для него этот донос не имел.

Это неудивительно. Дело в том, что многие революционеры, представители высших кругов Советской России обучались в подобных учреждениях. По словам Роя Медведева, автора книги «Окружение Сталина», именно духовные семинарии дали России множество революционеров. В духовных семинариях учились Чернышевский и Добролюбов. В грузинской духовной семинарии в Тифлисе учился сам Сталин. Для большинства из них, выходцев из бедных семей, это был единственный способ получить образование. Тем более что семинарии выпускали не только священнослужителей, но еще и учителей. Яркий пример тому – брат Андрея Власова, Иван, правда, расстрелянный ЧК в 1918 году за участие в контрреволюционном заговоре.

Другие компрометирующие эпизоды

Примечательно, что эпизод с расстрелом брата доносчики почему-то не упомянули. Впрочем, неудобных моментов в довоенной биографии Андрея Власова хватало и без этого. Так, Олег Смыслов в своей книге «Иуды в погонах» пишет о том, что командировка Власова в Китай в 1930-х годах, которая была своеобразным показателем доверия командования и властей, закончилась некрасиво. А.Ф. Катусев и В.Г. Оппоков, которые занимались изучением документов, связанных с карьерой Власова, утверждали, что тот был выдворен на родину за моральное разложение. По данным П. Пальчикова, Андрей Власов соблазнил супругу Чан Кайши, а также приобрел на 3 месяца для любовных утех юную китаянку.

Мало того, сам Андрей Власов тоже не гнушался доносов. Если верить историку и публицисту Петру Мультатули, на которого в свою очередь ссылается Кирилл Александров, автор издания «Мифы о генерале Власове», будущий предатель оказался в 1940 году командиром 99-й дивизии отнюдь не случайно. В эту дивизию Власов приехал с проверкой и во время инспекции заметил, что прежний командир изучает тактику боевых действий вермахта. Андрей Андреевич безотлагательно сообщил об этом командованию в своем рапорте. Комдив тут же был арестован, а Власов занял его место.