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Какой донос был написан на генерала-предателя Власова еще до войны

Донос, о котором идет речь, лег на стол партийных чиновников еще в 1940 году. Подозрения заявителя вызвал один факт из биографии Андрея Власова, ставшего в годы Великой Отечественной войны одним из самых высокопоставленных предателей, перешедших на сторону немцев. Но чиновники заверили, что об этом отрезке жизни Власова им хорошо известно.

Какой донос был написан на генерала-предателя Власова еще до войны
© Русская семерка

Довоенная биография предателя

Как пишет в своей книге «Андрей Андреевич Власов» В. Осокин, Власов родился в 1901 году в семье крестьянина села Ломакино Нижегородской губернии. У Власова-старшего было 13 детей, из которых будущий предатель был самым младшим. Власовы жили бедно, поэтому Андрей смог получить образование только благодаря старшему брату Ивану, который уже окончил семинарию и стал учителем. Иван отправил Андрея учиться в Нижегородскую духовную семинарию. Однако революция 1917 года прервала обучение Власова. Вскоре он был призван в Красную армию и принял самое непосредственное участие в Гражданской войне.

Несмотря на то, что после революции Андрей Власов решил стать агрономом и даже начал учиться, военная служба ему пришлась по душе. После окончания Гражданской войны он поступил на командные курсы, а после стал слушателем Военной академии имени Фрунзе. В 1930-х годах Власова отправили в Китай, что свидетельствовало о высокой степени доверия, которого сумел добиться молодой военачальник. По возвращении генерал был назначен командиром 99-й стрелковой дивизии. Как утверждает Леонид Млечин, автор издания «КГБ», со ссылкой на генерала Григоренко, дивизия считалась образцовой, о ней постоянно писали в газете «Красная звезда», к Власову приезжали перенимать опыт.

Донос и реакция партии

Однако в том же 1940 году на Андрея Власова поступило заявление. По предположениям Николая Коняева, автора издания «Генерал из трясины. Судьба и история Андрея Власова», в доносе на Власова имелись сведения о том, что военачальник на самом деле не является тем, за кого себя выдает. Он якобы скрывает тот факт, что в юности обучался в Нижегородской духовной семинарии. Власовым занялись соответствующие органы. Однако партийные чиновники в своем ответе, датированном 10 января 1940 года, заявили, что им прекрасно известно о том, что Андрей Власов до вступления в партию был семинаристом. И Власов действительно никогда этого не скрывал. Никаких последствий для него этот донос не имел.

Это неудивительно. Дело в том, что многие революционеры, представители высших кругов Советской России обучались в подобных учреждениях. По словам Роя Медведева, автора книги «Окружение Сталина», именно духовные семинарии дали России множество революционеров. В духовных семинариях учились Чернышевский и Добролюбов. В грузинской духовной семинарии в Тифлисе учился сам Сталин. Для большинства из них, выходцев из бедных семей, это был единственный способ получить образование. Тем более что семинарии выпускали не только священнослужителей, но еще и учителей. Яркий пример тому – брат Андрея Власова, Иван, правда, расстрелянный ЧК в 1918 году за участие в контрреволюционном заговоре.

Другие компрометирующие эпизоды

Примечательно, что эпизод с расстрелом брата доносчики почему-то не упомянули. Впрочем, неудобных моментов в довоенной биографии Андрея Власова хватало и без этого. Так, Олег Смыслов в своей книге «Иуды в погонах» пишет о том, что командировка Власова в Китай в 1930-х годах, которая была своеобразным показателем доверия командования и властей, закончилась некрасиво. А.Ф. Катусев и В.Г. Оппоков, которые занимались изучением документов, связанных с карьерой Власова, утверждали, что тот был выдворен на родину за моральное разложение. По данным П. Пальчикова, Андрей Власов соблазнил супругу Чан Кайши, а также приобрел на 3 месяца для любовных утех юную китаянку.

Мало того, сам Андрей Власов тоже не гнушался доносов. Если верить историку и публицисту Петру Мультатули, на которого в свою очередь ссылается Кирилл Александров, автор издания «Мифы о генерале Власове», будущий предатель оказался в 1940 году командиром 99-й дивизии отнюдь не случайно. В эту дивизию Власов приехал с проверкой и во время инспекции заметил, что прежний командир изучает тактику боевых действий вермахта. Андрей Андреевич безотлагательно сообщил об этом командованию в своем рапорте. Комдив тут же был арестован, а Власов занял его место.

Истории
Николай Коняев
Петр Мультатули
Кирилл Александров
Андрей Власов
Леонид Млечин
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