Как самолет Ан-2 стал «Кукурузником»

Россия – одна из немногих стран в мире, где производят свои самолеты. От пассажирских до сверхсовременных реактивных истребителей последнего поколения. Но если спросить, какой самолет первым приходит на ум, то наверняка ответят – «Кукурузник». А впервые эта модификация Ан-2 поднялась в небо 60 лет назад – 20 мая 1964 года.

© wikipedia.org

До того момента самолет именовали «Аннушкой» или, как первоначально звучало его практически официальное название, «Везделет». И оно точно определяло разом все технические характеристики этого самолета, созданного еще в 1947 году и выпускающегося до сих пор в Китае. Ан-2 даже в книгу рекордов Гиннесса попал как самый долгий серийный самолет.

А «Кукурузником» Ан-2М прозвали потому, что он был адаптирован именно для сельскохозяйственных работ. В отличие от своего брата-близнеца, управлялся одним пилотом и имел несколько отличающиеся габариты. На нем стол другой двигатель и были стеклопластиковые баки для химикатов.

Такой самолет очень ждали, поскольку в Советском Союзе как раз в то время стало развиваться больше интенсивное, а не экстенсивное сельское хозяйство.

Но вот и сам Ан-2 изначально задумывался как сельскохозяйственный самолет. И появился не на пустом месте. Еще в 1937 году в Ленинградском институте инженеров гражданского флота был разработан самолет конструкции Анатолия Бедунковича СХ-1. Уже по названию видно, что сельскохозяйственный.

© Олег Антоно

Одним из его основных разработчиков стал будущий знаменитый авиаконструктор Олег Антонов. И он буквально влюбился в этот биплан. Но в серию так и не был запущен – до сих пор не могут понять точную причину.

Но Антонов идею не оставил и уже в 1940 году у него был в общих чертах проект нового самолета. Внешне он походил на СХ-1, но это вполне объяснимо. От него требовались короткий взлет и посадка, и высокая грузоподъемность. А такое сочетание могла дать только определенная конструкция.

К тому моменту Антонов работал уже ведущим инженером в ОКБ Яковлева. Вот там они и разработали самолет № 4. По задумке, он должен был заменить По-2 (У-2) и стать транспортным средством для труднодоступных районов – его предшественник мог взять на борт лишь двоих и небольшое количество груза.

А вот военным самолет № 4 не понравился – уж больно тихоходный, а им нужна была скорость. Поэтому в годы войны про данный проект уже никто не вспоминал. Кроме Антонова. По его собственным воспоминаниям, он продолжал работу над проектом по ночам.

И как выяснилось не зря. В 1944 году освободили Украину и тогдашний ее руководитель Никита Хрущев, заявил, что для быстрого подъема сельского хозяйства нужен специальный самолет. А у Антонова уже все было готово. Поэтому уже в 1947 году Ан-2 пошел в серию. Строительной базой вначале определили Новосибирский завод № 153, потом собирали в Киеве и в Польше.

Но вот по прямому назначению он… почти не использовался. Тут выяснилось, что аргументы, которые приводил конструктор, пытаясь добиться принятия еще самолета № 4, очень даже актуальны. Стране позарез нужны были самолеты для труднодоступных мест без больших аэродромов.

© Кабина пилотов Ан-2

Поэтому Ан-2 стал использоваться как транспортное средство и мгновенно влюбил в себя летчиков, пассажиров, вахтовиков, жителей дальних поселков и участников геологических экспедиций. И стал «Аннушкой».

В начале 1960 годов в стране начался стремительный рост сельского хозяйства. И вот тут вновь вспомнили, что Ан-2 создавался именно для этих целей. Проект переделки под изменившиеся за 20 лет требования был завершен в 1963 году. У самолета удлинили фюзеляж, поставили новые двигатель и винты. И вот 20 мая 1964 года летчик-испытатель Иван Давыдов впервые поднял новую машину в воздух. Этот вариант самолета получит наименование Ан-2М и именно его будут видеть россияне над своими полями. Потому и получит название «Кукурузник», которое так и закрепится.

Кто будет выпускать самолет определили заранее. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 96-26 от 23.01. 1964 года им стало Долгопрудненское научно-производственное предприятие. И вот это решение можно назвать почти трагическим.

Дело в том, что предприятие было ракетостроительное. И его производственные мощности никак не подходили для строительства самолетов. Переделывать пришлось практически все – перестраивать цеха, переобучать рабочих, инженеров, строить аэродром. Причем получалось, что высокотехнологичные специалисты стали заниматься более простым производством. Хоть и нужным.

Генеральный директор предприятия Сергей Кислицин, конечно, сумел наладить выпуск Ан-2М, но все сроки постоянно срывались по совершенно объективным причинам. Завод три года не выполнял план, а значит рабочие не получали премии. Начался отток квалифицированных кадров.

Кислицина, этого заслуженного ракетостроителя, аса своего дела, сняли с должности. Но появление Ан-2М все же прочно связывают с этим человеком. Через некоторое время руководство страны сообразило, что сделали что-то не так. И в 1968 году предприятие вновь стало работать по основному, прошлому, профилю.

Производство «Кукурузника» передали другим предприятиям, но выпуск продолжался недолго. Уже в 1971 году он был завершен. За эти семь лет промышленность успела выпустить 506 самолетов, и они эксплуатировались до 1987 года. Но вот прозвание закрепилось прочно – теперь уже все Ан-2 стали называть «Кукурузниками, которые до сих пор трудятся в российском небе.