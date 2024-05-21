Последний звонок: история и традиции праздника

Последний звонок – это традиционный праздник учащихся 9-х и 11-х классов, который символизирует окончание учебного года. Как правило, проводят его 25 мая, но школа может выбрать дату торжества самостоятельно. MIR24.TV рассказывает, когда и где впервые торжественно прозвенел последний звонок и в каких числах праздник пройдет в 2024 году.

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Даты проведения последнего звонка в 2024 году

В 2024 году министерство просвещения рекомендовало школам в регионах назначить последние звонки на 24 и 25 мая. Но конечное решение о дате школы принимают самостоятельно – например, некоторые московские школы провели последние звонки еще 17 мая.

Согласно рекомендации министерства образования, летние каникулы у 1-х, 9-х и 11-х классов начнутся 26 мая, а у остальных – 1 июня. Однако и эти даты школы выбирают самостоятельно, а также даты выпускных вечеров – расписание лучше уточнять на сайте учебного заведения.

Выпускные вечера рекомендовано провести 28 и 29 июня (пятница и суббота) – по окончании основных этапов экзаменов.

История праздника: когда прозвенел первый последний звонок?

Основателем торжества считается краснодарский педагог, заслуженный учитель РСФСР Федор Брюховецкий – директор краснодарской школы №12 с 1943 года. Идея праздника, объединяющего школьников и создающего особую атмосферу, родилась в годы Великой Отечественной войны. Это не был последний звонок в привычном для нас виде, а скорее его прообраз. В 1944 года Брюховецкий предложил отметить праздник «За честь школы». Идея родилась, когда в школу пришла телеграмма из Ленинграда, в которой сообщалось о присвоении выпускнику школы Александру Мироненко звания Героя Советского Союза. В тексте были слова о школе, давшей воспитание и образование герою. Праздник, устроенный в честь этого события, очень воодушевил школьников. Тогда директор понял, что детям нужны такие традиции.

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По поводу того, в какой школе впервые прошел последний звонок, информация противоречивая. По одним данным, торжество первый раз устроили 25 мая 1948 года в школе №182 в Москве (сейчас это школа №1388). Другие источники утверждают, что первенство закреплено за краснодарской школой, где преподавал Федор Брюховецкий, что более логично.

Федор Федорович занимался сплочением школьного коллектива, придумывая новые традиции. Две из них так прижились, что возникает ощущение, будто они существовали всегда. Речь идет о первом звонке для первоклассников и о последнем – для выпускников.

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Последний звонок не сразу стал всеобщим праздником: несколько десятилетий его отмечали в некоторых региональных школах по своим правилам. В начале 1970-х министерство образования СССР сделало торжество официальным – с тех пор последний звонок отмечают во всех школах страны. Постепенно праздник оброс знакомыми нам обычаями и традициями.

Как проходит последний звонок?

В день праздника выпускники, их родители и учителя собираются на торжественной линейке – там награждают отличившихся учеников, говорят напутственные слова. Часто школьники готовят творческие выступления – читают стихи, благодарят педагогов и родителей, дарят им цветы. Красивой традицией стал школьный вальс, репетировать который начинают за несколько месяцев, часто для постановки танца привлекают хореографа. После торжественной линейки школьники отпускают в небо воздушные шары или даже голубей. Где-то принято разрисовывать мелками асфальт школьного двора. А в некоторых школах проводят день детства – за день до последнего звонка ученики приходят одетыми в наряды, напоминающие детскую одежду, и с игрушками – так они прощаются с уходящим детством.

© Набатов Юрий/ТАСС

И, конечно, главная традиция – прощальный звон колокольчика – главного символа уходящей школьной поры. К одному из старшеклассников на плечо усаживают первоклассника, который звонит в колокольчик.

На архивных фото можно увидеть, что советские выпускники приходили на торжество в форме. Девочки заплетали косы с красивыми бантами, надевали платья с нарядным белым фартуком и воротником, а мальчики – строгие костюмы с белыми рубашками. В поздние годы СССР некоторые выпускники стали надевать ленты с надписью «Выпускник» и годом окончания школы. Почти все атрибуты современного последнего звонка мы переняли у наших бабушек и дедушек – многие выпускники и сейчас надевают ленты, а девушки предпочитают стилизованную советскую форму с фартуком вместо привычной одежды. А еще мы так же, как наши предки, делаем выпускные альбомы, где запечатлен весь класс и учителя. Обычаи последнего звонка сохранились во многих постсоветских странах.

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В большинстве школ торжество проходит стандартно: с линейкой и творческим вечером. Некоторые выпускники после официальной части выбираются вместе на природу или в ресторан. Нестандартным праздник выдался у выпуска 2020 года – пандемия внесла свои коррективы и торжество провели в онлайн-формате. С 2022 года все вернулось в привычный режим.

Празднование окончания школы в других странах

В разных странах со школой прощаются по-разному – точного аналога последнего звонка нет нигде, но есть свои особые традиции.

В США по окончании школы проводят торжественную линейку и бал. К выпускному вечеру молодые люди старательно готовятся: девушки выбирают нарядное платье, а молодые люди – элегантные смокинги. Важно прийти на бал не одному, а со спутником. Часто молодые люди арендуют красивый автомобиль и приезжают на нем за своей спутницей. Во время бала выбирают короля и королеву школы.

В Великобритании школьному выпускному не уделяют большого внимания – проводится скромное собрание, где ученикам вручают награды за достижения. Затем класс отправляется на барбекю.

В Германии выпускной из школы проходит неформально – учителя поздравляют выпускников в шуточной манере, а ученики, в свою очередь, устраивают для педагогов разные конкурсы и дарят призы.

В Дании выпускной отмечают с размахом: выпускники выбирают себе яркие карнавальные костюмы, а в каждом городе в честь вчерашних школьников устраивают многолюдный парад. Еще одна необычная традиция – выпускники разъезжают по городу на больших открытых грузовиках.

На Мальте выпускники тоже празднуют выпускной на транспорте, правда, более скромном. Они арендуют двухэтажные большие автобусы, громко включают музыку и ездят на них по улицам, даря праздничное настроение всему городу.

В Китае принято в последний учебный день выкидывать все школьные принадлежности из окна: учебники, тетради, портфели – все летит прямиком вниз. В этой забавной традиции есть доля терапевтического эффекта – считается, что так ученики избавляются от стресса, накопленного за время экзаменов.

В Скандинавских странах (Швеция, Норвегия) ученики надевают традиционные морские фуражки, на которых одноклассники могут написать друг другу пожелания. После официальной части устраиваются соревнования, например, по поеданию национальных блюд. А после ученики веселой толпой идут отмечать праздник в центр города, устраивая шествие по улицам.