Почему Сталин запретил принимать капитуляцию Германии 7 мая 1945 года

Для России и европейских стран День Победы над фашистской Германией записан в историю разными датами. Данные расхождения стали возможными из-за подписания двух Актов о капитуляции Германии. С чем связано произошедшее и какова роль стран-союзниц в подписании столь важного для мира документа?

Частичные капитуляции

Неминуемой полной капитуляции Германии предшествовал ряд частичных капитуляций разных групп армий на разных фронтах. 29 апреля 1945 года на Западном Фронте сдалась группа армий «С», акт о капитуляции был подписан командующим, генерал-полковником Фитингоф-Шеелем в Казерте, регион Кампания, Италия.

2 мая перед Красной армией капитулировал берлинский гарнизон под командованием Гельмута Вейдлинга, советские войска под командованием маршала Жукова и маршала Конева завершили разгром вражеских войск и овладели городом.

4 мая немецкие войска сдались в Голландии, Дании, Шлезвиг-Гольштейне и Северо-Западной Германии перед армиями фельдмаршала Б. Монтгомери.

5 мая не выдержала натиска группа армий «G», командовал которой генерал Ф. Шульц. Группа действовала в Баварии и Западной Австрии, капитуляцию принял американский генерал Д. Деверс.

Все эти события логически вели к неминуемой общей безоговорочной капитуляции нацистской Германии, переговоры о которой первыми начали представители Западного фронта.

Подготовка к подписанию Акта о капитуляции

5 мая состоялась встреча начальника штаба союзнических войск в Европе, генерала США Уолтера Беделла Смита и адмирала Ганса-Георга Фидебурга, главнокомандующего ВМС Германии, в Реймсе, Франция. Для устрашения противника и демонстрации его неминуемой гибели на стенах были развешаны военные карты, на которых были отмечены направления наступления войск. Немецкая сторона рассчитывала на капитуляцию только на Западном Фронте и пыталась договориться об этом с главнокомандующим союзническими силами генералом Дуайтом Эйзенхауэром через начальника штаба Уолтера Беделла Смита, принимавшего делегацию.

Однако Эйзенхауэр был непоколебим и настаивал исключительно на полной капитуляции без продолжения военных действий на Восточном фронте. 6 мая для урегулирования и решения всех вопросов от немецкой стороны прибыл генерал-полковник Альфред Йодль, начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта, от американской – генерал Карл Стронг.

Затруднительное положение

После предварительных переговоров в штаб союзнических войск были приглашены представители СССР и Франции. От Советского Союза представителем был начальник советской военной миссии во Франции при штабах союзных войск генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаров, от французской – помощник начальника штаба французской армии генерал Франсуа Севез, приглашенный только в качестве свидетеля. Советская сторона была поставлена перед фактом подписания акта, сообщалось о договоренности с немцами, дата и время церемонии. Документ был подготовлен американской стороной, положения которого после подписания вступали в силу 8 мая 1945 года в 23:01 по центральноевропейскому времени.

Генерал-майор Суслопаров был поставлен в затруднительно положение, им был направлен запрос в Москву о дальнейших действиях. Он понимал, что западных союзников сложно упрекнуть в их действиях, все желали скорейшего мира, а американская сторона настояла на полной капитуляции по обоим фронтам – Западному и Восточному. Однако при подписании Акта советской стороной в Реймсе на церемонии, организованной не советской стороной, означало отдать приоритет в вопросе страны-победителя Соединенным Штатам Америки, что в дальнейшем могло создать перевес в послевоенной системе международных отношений.

Подписание первого Акта

Запрос Ивана Алексеевича оставался без ответа, а назначенное время подписания Акта о капитуляции наступало. Суслопарову предстояло сделать важный выбор. Он понимал, что в случае отказа советской стороной подписывать данный документ, страны-союзницы – США, Великобритания и Франция – заключат сепаратный договор, и Советский Союз будет отодвинут на второе место. Однако и подписывать документ на созданных условиях было неправильным. Тогда Суслопаров вносит новую статью в Акт, которая дает возможность подписания иного Акта о капитуляции Германии, если об этом заявит одно из государств-победителей, и подписанный ранее Акт будет заменен. Стороны согласились с данным дополнением текста документа, и 7 мая 1945 года в 2:41 по центральноевропейскому времени первый Акт о капитуляции Германии был подписан.

«Нельзя отменить, но нельзя и признать»

Через несколько часов после церемонии подписания Акта о капитуляции Германии генерал-майор Суслопаров получил телеграмму из Москвы с категорическим запретом подписывать документ от И.В. Сталина. На следующий день в телефонном разговоре с первым заместителем наркома иностранных дел СССР Андреем Януарьевичем Вышинским Сталин сказал, что недовольств в отношении действий Ивана Алексеевича Суслопарова не имеет, тем не менее подписание Акта его не устраивает. Он был не удовлетворен тем, что западные союзники решили взять на себя ведущую роль и выступить в качестве победителей, отодвинув страну, которая внесла наибольший вклад в дело Победы над фашизмом.

Действия союзных стран были расценены как крайне непорядочные в отношении СССР. Союзники долго оттягивали открытие второго фронта в Западной Европе, и по итогу из 1418 дней, которые Советский Союз боролся с фашизмом, страны-союзники помогали чуть более 300 дней. Советская сторона потеряла в войне более 20 миллионов человек, американская – более 400 тысяч человек, британская – более 300 тысяч человек. Советским Союзом было уничтожено более 90% боевой мощи противника, в то время как на Великобританию, США и других союзников приходится менее 10%.

«Договор, подписанный союзниками в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать», – заявил Сталин. Он настаивал на том, что капитуляция должна быть проведена как важное, мировое по значимости событие и принята верховным командованием, а не начальниками штаба. Место проведения церемонии должно быть выбрано на территории Германии. Кроме того, И.В. Сталин попросил союзников не оглашать подписание первого Акта и не объявлять победу до 9 мая. Однако в данном требовании премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Гарри Трумэном было отказано, они согласились придержать оглашение только до 8 мая.

Подписание второго Акта

Второй Акт о капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года 22:43 по центральноевропейскому времени в Карлсхорсте, пригород Берлина. Со стороны Советского Союза новый документ подписал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков; Германии – генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф, генерал-адмирал Ганс-Георг фон Фридебург; Великобритании – маршал Артур Теддер. Свидетелями выступили представители США (генерал Карл Спаатс) и Франции (генерал Ж. де Латр де Тассиньи). Подписанный документ практически повторял по своему содержанию первый Акт о капитуляции Германии. Важными были новые статьи о том, что «акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты являются аутентичными». В предыдущем документе признавался только английский язык, данное изменение было важным дипломатическим ходом, подтверждая авторитет СССР, чего и добивался Сталин. Однако страны-союзники впоследствии все же пытались принизить значение нового подписанного документа. Страны договорились о том, что Акт, подписанный в Реймсе, будет считаться предварительным, однако западные страны называли его главным документом, а второй Акт преподносился как ратификация первого. Но и советская сторона старалась не упоминать реймсскую церемонию. Днем Победы в СССР признано 9 мая. Советский Союз получил законное право числиться главным победителем над фашистской Германией без умаления заслуг стран-союзников.

Источник: Почему Сталин запретил принимать капитуляцию Германии 7 мая 1945 года - Русская семерка

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