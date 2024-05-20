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Почему Сталин запретил принимать капитуляцию Германии 7 мая 1945 года

Для России и европейских стран День Победы над фашистской Германией записан в историю разными датами. Данные расхождения стали возможными из-за подписания двух Актов о капитуляции Германии. С чем связано произошедшее и какова роль стран-союзниц в подписании столь важного для мира документа?

Почему Сталин запретил принимать капитуляцию Германии 7 мая 1945 года
© Русская семерка

Частичные капитуляции

Неминуемой полной капитуляции Германии предшествовал ряд частичных капитуляций разных групп армий на разных фронтах. 29 апреля 1945 года на Западном Фронте сдалась группа армий «С», акт о капитуляции был подписан командующим, генерал-полковником Фитингоф-Шеелем в Казерте, регион Кампания, Италия.

2 мая перед Красной армией капитулировал берлинский гарнизон под командованием Гельмута Вейдлинга, советские войска под командованием маршала Жукова и маршала Конева завершили разгром вражеских войск и овладели городом.

4 мая немецкие войска сдались в Голландии, Дании, Шлезвиг-Гольштейне и Северо-Западной Германии перед армиями фельдмаршала Б. Монтгомери.

5 мая не выдержала натиска группа армий «G», командовал которой генерал Ф. Шульц. Группа действовала в Баварии и Западной Австрии, капитуляцию принял американский генерал Д. Деверс.

Все эти события логически вели к неминуемой общей безоговорочной капитуляции нацистской Германии, переговоры о которой первыми начали представители Западного фронта.

Подготовка к подписанию Акта о капитуляции

5 мая состоялась встреча начальника штаба союзнических войск в Европе, генерала США Уолтера Беделла Смита и адмирала Ганса-Георга Фидебурга, главнокомандующего ВМС Германии, в Реймсе, Франция. Для устрашения противника и демонстрации его неминуемой гибели на стенах были развешаны военные карты, на которых были отмечены направления наступления войск. Немецкая сторона рассчитывала на капитуляцию только на Западном Фронте и пыталась договориться об этом с главнокомандующим союзническими силами генералом Дуайтом Эйзенхауэром через начальника штаба Уолтера Беделла Смита, принимавшего делегацию.

Однако Эйзенхауэр был непоколебим и настаивал исключительно на полной капитуляции без продолжения военных действий на Восточном фронте. 6 мая для урегулирования и решения всех вопросов от немецкой стороны прибыл генерал-полковник Альфред Йодль, начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта, от американской – генерал Карл Стронг.

Затруднительное положение

После предварительных переговоров в штаб союзнических войск были приглашены представители СССР и Франции. От Советского Союза представителем был начальник советской военной миссии во Франции при штабах союзных войск генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаров, от французской – помощник начальника штаба французской армии генерал Франсуа Севез, приглашенный только в качестве свидетеля. Советская сторона была поставлена перед фактом подписания акта, сообщалось о договоренности с немцами, дата и время церемонии. Документ был подготовлен американской стороной, положения которого после подписания вступали в силу 8 мая 1945 года в 23:01 по центральноевропейскому времени.

Генерал-майор Суслопаров был поставлен в затруднительно положение, им был направлен запрос в Москву о дальнейших действиях. Он понимал, что западных союзников сложно упрекнуть в их действиях, все желали скорейшего мира, а американская сторона настояла на полной капитуляции по обоим фронтам – Западному и Восточному. Однако при подписании Акта советской стороной в Реймсе на церемонии, организованной не советской стороной, означало отдать приоритет в вопросе страны-победителя Соединенным Штатам Америки, что в дальнейшем могло создать перевес в послевоенной системе международных отношений.

Подписание первого Акта

Запрос Ивана Алексеевича оставался без ответа, а назначенное время подписания Акта о капитуляции наступало. Суслопарову предстояло сделать важный выбор. Он понимал, что в случае отказа советской стороной подписывать данный документ, страны-союзницы – США, Великобритания и Франция – заключат сепаратный договор, и Советский Союз будет отодвинут на второе место. Однако и подписывать документ на созданных условиях было неправильным. Тогда Суслопаров вносит новую статью в Акт, которая дает возможность подписания иного Акта о капитуляции Германии, если об этом заявит одно из государств-победителей, и подписанный ранее Акт будет заменен. Стороны согласились с данным дополнением текста документа, и 7 мая 1945 года в 2:41 по центральноевропейскому времени первый Акт о капитуляции Германии был подписан.

«Нельзя отменить, но нельзя и признать»

Через несколько часов после церемонии подписания Акта о капитуляции Германии генерал-майор Суслопаров получил телеграмму из Москвы с категорическим запретом подписывать документ от И.В. Сталина. На следующий день в телефонном разговоре с первым заместителем наркома иностранных дел СССР Андреем Януарьевичем Вышинским Сталин сказал, что недовольств в отношении действий Ивана Алексеевича Суслопарова не имеет, тем не менее подписание Акта его не устраивает. Он был не удовлетворен тем, что западные союзники решили взять на себя ведущую роль и выступить в качестве победителей, отодвинув страну, которая внесла наибольший вклад в дело Победы над фашизмом.

Действия союзных стран были расценены как крайне непорядочные в отношении СССР. Союзники долго оттягивали открытие второго фронта в Западной Европе, и по итогу из 1418 дней, которые Советский Союз боролся с фашизмом, страны-союзники помогали чуть более 300 дней. Советская сторона потеряла в войне более 20 миллионов человек, американская – более 400 тысяч человек, британская – более 300 тысяч человек. Советским Союзом было уничтожено более 90% боевой мощи противника, в то время как на Великобританию, США и других союзников приходится менее 10%.

«Договор, подписанный союзниками в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать», – заявил Сталин. Он настаивал на том, что капитуляция должна быть проведена как важное, мировое по значимости событие и принята верховным командованием, а не начальниками штаба. Место проведения церемонии должно быть выбрано на территории Германии. Кроме того, И.В. Сталин попросил союзников не оглашать подписание первого Акта и не объявлять победу до 9 мая. Однако в данном требовании премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Гарри Трумэном было отказано, они согласились придержать оглашение только до 8 мая.

Подписание второго Акта

Второй Акт о капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года 22:43 по центральноевропейскому времени в Карлсхорсте, пригород Берлина. Со стороны Советского Союза новый документ подписал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков; Германии – генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф, генерал-адмирал Ганс-Георг фон Фридебург; Великобритании – маршал Артур Теддер. Свидетелями выступили представители США (генерал Карл Спаатс) и Франции (генерал Ж. де Латр де Тассиньи). Подписанный документ практически повторял по своему содержанию первый Акт о капитуляции Германии. Важными были новые статьи о том, что «акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты являются аутентичными». В предыдущем документе признавался только английский язык, данное изменение было важным дипломатическим ходом, подтверждая авторитет СССР, чего и добивался Сталин. Однако страны-союзники впоследствии все же пытались принизить значение нового подписанного документа. Страны договорились о том, что Акт, подписанный в Реймсе, будет считаться предварительным, однако западные страны называли его главным документом, а второй Акт преподносился как ратификация первого. Но и советская сторона старалась не упоминать реймсскую церемонию. Днем Победы в СССР признано 9 мая. Советский Союз получил законное право числиться главным победителем над фашистской Германией без умаления заслуг стран-союзников.

Источник: Почему Сталин запретил принимать капитуляцию Германии 7 мая 1945 года - Русская семерка

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