ЗРК С-400: «Сами не летаем, и другим не даем!»

Мобильная зенитно-ракетная система С-400, поступившая в войска в 2007 году, практически не оставляет врагу шансов подлететь к охраняемому ею объекту. ЗРК С-400 обнаружит любую цель, сопроводит до зоны эффективного поражения, сама подберет нужную ракету, и летательный аппарат будет поражен – как и откуда бы он ни летел. А с 2023 года в арсенале ЗРК появились ракеты не только класса «земля – воздух», но и «земля – земля», то есть С-400 теперь может поражать наземные объекты. О том, как это происходит, расскажем в данной статье.

Этапы большого пути

Первые крылатые ракеты были созданы еще в нацистской Германии в годы Второй мировой войны. ФАУ-1 несли обычный, неядерный боезаряд. Разработка была революционной, и специфических средств борьбы с ней не существовало. ФАУ-1 уничтожались обычной авиацией: крейсерная скорость летящей ракеты 700 км/ч позволяла пилоту самолета приблизиться к ней вплотную и поддеть стабилизатор кончиком крыла. Система наведения «сходила с ума», и ракета падала, не достигнув цели. А вот эффективных средств против первой в мире баллистической ракеты ФАУ-2, созданной в те же годы и имевшей скорость 5940 км/ч, в тот период еще не было.

Первый проект противоракетной обороны в Советском Союзе был запущен в 1945 году под названием «Анти-ФАУ» – он предназначался для борьбы с немецкими баллистическими ракетами. Однако вскоре и в США, и в СССР появились ракеты с высокими скоростями и принципиально другим строением боеголовки, которая отделялась от тела ракеты, поэтому проект ПРО, резко устаревший в связи с этими событиями, подвергся тщательной и глубокой переработке.

Сложность создания небольшой ракеты, которая противодействовала бы боеголовке, заключалась в том, что радиоэлектроника в те времена была далекой от совершенства, крупногабаритной и хрупкой, а радары имели внушительные размеры. Поэтому начинить противоракету датчиками самонаведения было невозможно. Средства ПРО в основном управлялись с земли и представляли собой огромный комплекс антенн, радиолокационных станций и сопутствующего оборудования.

После окончания Второй мировой войны бывшие союзники – СССР и США – стали непримиримыми врагами в новой холодной войне. Началась гонка вооружений. Совершенствовались различные виды военной техники, в том числе атомное оружие и его носители: бомбардировщики дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты. Нужны были эффективные средства, чтобы сбивать летающую смертоносную технику врага в случае начала реальной войны. В гонку вооружений включились системы противоракетной обороны.

Разработки средств ПРО в СССР шли достаточно плотно до 1949 года, но потом Иосиф Сталин решил сосредоточить усилия на противовоздушной обороне Москвы. Был запущен проект «Беркут», направленный против бомбардировщиков, способных доставлять ядерные бомбы. Работы по ПРО были отложены из-за нехватки средств сразу на два дорогостоящих проекта. Тем временем в США создавались баллистические ракеты, способные доставлять термоядерные боеголовки мощностью до 1,5 Мт на дистанцию до 2800 км.

В 1953 году семь маршалов Советского Союза, в числе которых были Георгий Жуков, Иван Конев, Александр Василевский и другие, подписали обращение к ЦК КПСС о том, что вероятный противник скоро создаст оружие, способное уничтожить стратегически важные объекты СССР, а эффективных средств защиты от такого нападения нет.

Вскоре ресурсы конструкторских бюро и прочих организаций, занимавшихся разработкой вооружения, были направлены на исследования в сфере систем противоракетной обороны.

В 1950-х годах у специалистов появилась задумка сделать средства противовоздушной обороны Москвы мобильными. То же самое решили реализовать и в системе противоракетной обороны. В 1969 году стартовали работы над новой мобильной зенитно-ракетной системой С-300 «Фаворит». Комплексов такого типа в Советском Союзе еще не было. «Фаворит» был создан в трех версиях (войсковая, флотская и для ПВО страны), которые встали на вооружение в конце 1970-х – начале 1980-х годов.

Преимущества этой системы над предыдущими, помимо мобильности, были налицо. Самое главное: С-300 – это первый ЗРК с полной автоматизацией синхронной работы всех частей комплекса. Функции обнаружения, захвата целей и их сопровождения, а также наведения осуществлялись с помощью электронных вычислительных машин по заранее заложенным в них параметрам. Операторы нужны были для контроля боевых процессов и лишь иногда для перевода системы на ручное управление.

Последующее развитие данной системы привело к появлению ЗРК С-400, разработанного сотрудниками Научно-производственного объединения «Алмаз» имени академика А. А Расплетина. Данное российское военно-промышленное предприятие располагается в Москве и специализируется на создании средств противовоздушной обороны и зенитных ракетных комплексов.

Первый демонстрационный пуск ракеты С-400 состоялся 12 февраля 1999 года. Полигоном был выбран Капустин Яр в Астраханской области. Последовали многолетние испытания, после завершения которых 28 апреля 2007 года новый комплекс был принят на вооружение. Первые дивизионы были направлены сначала в Московскую область, а затем и в другие регионы. В СМИ сообщалось, что именно системы С-400 отвечали за безопасность воздушного пространства во время проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Состав зенитно-ракетного комплекса С-400

Миссия ЗРК С-400 заключается в уничтожении всех типов летательных объектов: самолетов (стратегической и тактической авиации, самолетов разведки и радиолокационного обнаружения, постановщиков радиопомех и пр.), БПЛА, крылатых и баллистических ракет и прочих воздушных угроз, мчащихся на высотах от 5 м до 35 км на расстоянии от 2 до 380 км. С-400 может поражать сверхзвуковые и гиперзвуковые летательные аппараты. При этом система способна обнаружить цели на дистанции 600 км.

Комплекс С-400 состоит из четырех частей.

Первая часть – это средства управления. В их число входит непосредственно пункт управления и панорамный радар, защищенный от помех. Радиолокационный комплекс засекает цель и передает информацию на пункт боевого управления, который определяет, какими ракетами и какая из подчиненных ему пусковых установок будет стрелять. Оттуда же отдаются команды о пуске, туда же приходят данные о его результатах.

Вторая часть – до восьми зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), каждый из которых включает собственную многофункциональную радиолокационную станцию 92Н6Е, обнаруживающую до 100 целей на дистанции до 400 км, и до 12 пусковых установок. Задача ЗРК – получив сигнал, вести цель и при необходимости ее уничтожить. Также в каждом ЗРК есть свои вспомогательные бригады, отвечающие за снабжение комплекса всем необходимым – электричеством, горючим, запчастями и т. д.

Время развертывания комплекса занимает не более трех минут: пусковые установки, расположенные на марше горизонтально, поднимаются в вертикальное положение.

Системе, находящейся в состоянии боевой готовности, при обнаружении цели требуется всего 10 секунд, чтобы выпустить необходимую ракету, боевые и летные характеристики которой подходят для уничтожения конкретной угрозы. Каждый ЗРК способен единовременно навести 20 ракет на 10 целей (по две на каждую). Так как в системе до восьми ЗРК (и в каждой – по несколько ПУ), то в единстве они могут одновременно поражать до 80 воздушных объектов, выпуская по ним до 160 ЗУР.

Третья часть системы – транспортно-загрузочные машины и непосредственно боезапас зенитных ракет. В зависимости от вида ЗУР обладают разными характеристиками: имеют различные габариты, вес, дальность и высоты полета. Некоторые из них были разработаны еще для С-300. Например, ракета 48Н6E, созданная в 1992 году, имеет длину 7,5 м, диаметр 0,51 м и вес 1800–1900 кг. Масса ее боеголовки составляет 143–145 кг. Эта ЗУР способна разгоняться до 2100 м/с и сбивать цели, мчащиеся на скорости 2800 м/с, на дальности до 150 км.

А ее «сестра» 48Н6E3 с такими же габаритами имеет массу боевой части 180 кг. Она может на дальности до 250 км и высоте от 10 м до 27 км уничтожать воздушные угрозы, разгоняющиеся до 4800 м/с. При маневрах ее перегрузки достигают 22 g. А их менее габаритная родственница 9М96Е имеет длину 4,75 м и диаметр 24 см. Она летает на высоте 20 км и преодолевает расстояние 40 км. Ее масса – 333 кг, а вес боеголовки 26 кг. ЗУР 40Н6Е, вставшая на вооружение в 2015 году, способна достигать цели на дистанции до 380 км. Есть и другие ракеты в номенклатуре. Срок их службы – 15 лет.

В 2023 году успешно прошла испытания новая ударная ракета, предназначенная для поражения наземных целей.

Она более меткая, чем ее предшественницы. Если у прежних ракет вероятность кругового отклонения составляла несколько десятков метров (они поражают не саму цель, а взрываются рядом с ней, забрасывая все вокруг поражающими элементами), то новая ЗУР подрывается непосредственно в необходимой точке. Вероятность максимального отклонения от цели – лишь несколько метров.

Новая ракета класса «земля – земля» способна поражать любые наземные цели в ближнем бою: танковые колонны, бронетехнику, артиллерийские орудия, подразделения сухопутных войск, защищенные командные пункты, включая бетонированные, и пр. Пока летные характеристики новой ЗУР не разглашаются, но уточняется, что она предназначена для оперативной глубины боя, но при доработке ее дальность может быть увеличена. Все это делает С-400 комплексом двойного назначения – уничтожителем и воздушных, и наземных целей.

Четвертая часть зенитно-ракетной системы – это средства технического обеспечения. Тут и запас крупногабаритных, редких запасных частей, и передвижные авторемонтные мастерские, дополнительные электрогенераторы, компрессоры, средства обслуживания ракет и прочее оборудование. И конечно, здесь работают специалисты, которые осуществляют техобслуживание и поддерживают работоспособность комплекса, защищающего небо от воздушных угроз.

Пункт боевого управления системы С-400 создан на базе грузового полноприводного автомобиля Урал-5323 с колесной формулой 8х8. Остальные же части комплекса базируются на шасси Минского завода колесных тягачей, а также же на прицепах с тягачами БАЗ-64022 или МАЗ-543. Все эти автомобили имеют очень высокую проходимость и полный привод. По шоссе колонна может двигаться со скоростью 60 км/ч, по грунту – до 25 км/ч. Весь ЗРК рассчитан на 10 тыс. часов беспрерывной работы, а общий срок его эксплуатации составляет 20 лет.

Из одной точки в любое направление

Система С-400 автоматизирована, работает по заранее заданным параметрам. Личный состав командного пункта занимается отслеживанием этих данных, внесением изменений и – в некоторых случаях – ручной корректировкой. В основном участие человека требуется в обслуживании других элементов комплекса: установке дополнительных антенн, протяжке кабелей электропитания и выполнении прочих технических работ, не связанных напрямую с ракетами.

Вертикальный пуск дает возможность стрелять в любом направлении, не тратя время на разворот пусковой установки. Старт ЗУР «холодный» – с выключенным запускным двигателем. С помощью пороховых выталкивающих устройств ракета выбрасывается из пусковой установки на высоту 25–30 метров, после чего газодинамическими рулями отклоняется в сторону во избежание повреждения машины пламенем. Далее в работу включается маршевый двигатель. Практически сразу после старта всех четырех ракет пусковая установка может быть перезаряжена.

Интересно, что при подлете к цели ЗУР сама выбирает оптимальный момент подрыва боевой части. Вычислив с помощью собственной радиолокационной станции свое положение относительно цели, ракета дает команду на подрыв своей боеголовки с противоположной стороны от вражеского объекта, чтобы пучок взрывной волны и поражающих элементов пришелся в сторону цели. Для этого детонаторы расположены со всех сторон взрывчатого вещества боезаряда.

Казалось бы, парализовать зенитно-ракетную систему С-400 можно, просто выведя из строя всего одно ее звено. Достаточно одной небольшой ракеты или пушечной очереди с самолета, выпущенным в РЛС или командный пункт, и ЗРК перестанет действовать. Но комплекс С-400, помимо защиты собственными ракетами, как правило, разворачивается под прикрытием самоходных зенитно-ракетных комплексов малой дальности. К таким, например, относятся «Панцирь» и «Тор».

Мощный потомок: то ли еще будет!

Дальнейшим развитием зенитно-ракетного комплекса С-400 стал ЗРК С-500 «Прометей», который в 2021 году начал поставляться в войска. Новейшая система в первую очередь заточена на уничтожение межконтинентальных баллистических ракет и низкоорбитальных спутников на заатмосферных участках и в ближнем космосе. Также возможно уничтожение самолетов, беспилотников и крылатых ракет, в том числе летящих на гиперзвуке.

«Прометей» способен одновременно вести и обстреливать до 10 сверхзвуковых целей. Радиус его действия составляет около 600 км. Система предназначена как для обороны Москвы, так и для защиты межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования и прочих стратегически важных объектов. Будучи мобильной, она может быть переброшена в любую точку, где в ней возникнет надобность. Причем как своим ходом, так и железнодорожным транспортом или авиационным путем.

С-400 на страже мирного неба

На данный момент система С-400 стоит на вооружении не только армии России. Экспортный вариант ЗРК, получивший название «Триумф», был приобретен такими странами, как Белоруссия, Индия, Китай, Турция. Кроме того, Иран, Ирак, Марокко, Саудовская Аравия и другие государства тоже интересовались приобретением комплексов С-400 для своих вооруженных сил. Но некоторые из них отказались от своих намерений из-за санкций против Российской Федерации, а с другими не удалось достичь договоренностей.

На эту тему ЗРК «Бук»: чистое небо – его забота ПЗРК «Верба» – незаметное, но грозное оружие Защитники неба: «Тор» и «Тор-М2»

С-400 не только защищает стратегически важные объекты России, но и уже прошла боевое крещение. С 2015 года зенитно-ракетная система применяется в военных действиях в Сирии. Комплекс развернут на российской авиабазе «Хмеймим», его компоненты были доставлены туда военно-транспортными самолетами Ан-124 «Руслан». С 2022 года ЗРК используется российскими военными в зоне проведения специальной военной спецоперации на Украине.

Подводя итоги, можно смело сказать, что все враждебное, как и откуда бы оно к нам ни летело с недобрыми намерениями, до цели не долетит. Его ждет горячая встреча с боеголовкой нашей противоракеты комплекса С-400 и фейерверк в его честь. Правда, посмертно. Поэтому, пока наше мирное небо защищают такие системы, любому недругу стоит трижды подумать, надо ли к нам лететь. А на четвертый передумать.