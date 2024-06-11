Безопасный марш: на что способны бронеавтомобили «Тайфун»

Если что-то и может достойно обезопасить солдат в пути, так это бронеавтомобили семейства «Тайфун». Им не страшны ни бездорожье, ни обстрелы, ни даже мины. И сами они не прочь огрызнуться огнем из боевого модуля. Созданные с нуля, эти машины продуманы до мелочей, а многозадачность конструкции шасси порядочно расширяет спектр применения этих автомобилей. Перевозка пехоты, спецподразделений, эвакуация раненых – это далеко не все, на что они способны.

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С заботой о солдате

Во время Великой Отечественной войны бойцы в большинстве случаев передвигались на значительные расстояния пешком, поскольку техники не хватало. После Победы ситуация изменилась. Командование осознало, что намного проще, быстрее и экономичнее перебрасывать не только пехоту, но и штурмовые группы грузовыми автомобилями. Однако вся защита солдат в грузовике – это доски кузова да брезент сверху. Жесткие откидные лавочки – держись, кто может. Противоминной защиты не было вообще.

В Афганской и Чеченских кампаниях больше пользовались спросом грузовики «Урал» капотной компоновки, чем бескапотные «Шишиги» ГАЗ-66, так как при наезде «Урала» на мину взрывную волну принимало на себя его моторное отделение, а у водителя и пассажиров в кабине был шанс выжить. А вот в «Шишигах» возможности спастись почти не было.

Многие, возможно, помнят кадры телерепортажей, показывающие, как бойцы кустарно прикрепляли металлические листы на моторное отделение, завешивали оконные проемы на грузовиках бронежилетами и прочими подручными материалами, чтобы хоть как-то обезопасить себя. Делая выводы на основе печального опыта эксплуатации грузовиков в боевых условиях, инженеры и конструкторы пробовали усилить защиту техники.

Однако стало ясно, что обычные «Уралы», «КамАЗы» и им подобные на это не рассчитаны. Необходимо было создание принципиально нового автомобильного шасси для перевозки личного состава. В начале 1980-х годов начались подобные разработки. К 1990-м ввели секретную программу «Гараж», по которой должны были создаваться новые образцы военной техники для транспортировки солдат. Но она остановилась вместе с развалом СССР.

Ситуация начала меняться лишь в 2010 году – именно тогда была утверждена Концепция развития военной автотехники ВС РФ до 2020 года, предусматривающая развитие бронеавтомобилей. В ее рамках стала разрабатываться техника под названием «Тайфун». Суть этой программы была в том, чтобы создать несколько образцов модульных шасси, для которых не будет проблемой сменить десантный модуль на боевой, медицинский или на передвижную авторемонтную мастерскую.

К тому же это должны быть не обычные грузовики и не боевые машины на базах стандартных грузовых автомобилей, а новые разработки с бронированной установкой вооружения и высокой степенью унификации.



С того времени более 120 предприятий работали над новым оборонным заказом. Так, над созданием брони трудился московский Научно-исследовательский институт стали. Расчетом защищенности бронекорпуса занимались специалисты Российского федерального ядерного центра, расположенного в Саратове.

Гидропневматическая подвеска стала детищем МГТУ имени Н. Э. Баумана. Бронестекла – разработка компании «Магистраль». Для «Тайфуна-К» (КамАЗ-63968, К-63969), «Тайфуна 4х4» (КамАЗ-53949), «Тайфуна-ВДВ» (К-4386) комплектующие поставляет предприятие «КамАЗ». Полностью они производятся акционерным обществом «Ремдизель». «Тайфуны-У» (Урал-63095, Урал-63099) – детища Уральского автозавода. Также над частями новой машины трудились сотрудники Ярославского моторного завода и других предприятий.

Первые опытные образцы были продемонстрированы уже в 2011 году на полигоне в подмосковном городе Бронницы. В 2014 и 2015 годах первые две партии новых машин поступили в войсковые части. Вся страна впервые увидела новый бронеавтомобиль «Тайфун-К» 9 мая 2014 года на Параде Победы на Красной площади. В следующем году в Москве в праздничном шествии военной техники приняли участие «Тайфун-К» и «Тайфун-У».

В 2015-м началась разработка автомобиля, который уже спустя два года был показан публике под именем «Тайфун-ВДВ». Но из-за наличия импортных комплектующих в связи с санкциями некоторое время он не выпускался, искались способы замены иностранного оборудования на отечественное. В 2021 году СМИ сообщили о запуске серийного производства этих бронеавтомобилей. Первая партия данных технических новинок поступила в Воздушно-десантные войска уже в том же году.

Три богатыря

По мировой классификации «Тайфуны» называются «колесными бронированными автомобилями с усиленной противоминной защитой». У представителей этого семейства высокий уровень унификации: они имеют много общих черт. Например, на каждом из них установлена гидропневматическая подвеска, позволяющая менять высоту дорожного просвета или приподнимать одно колесо для замены. «Братья»-«Тайфуны» могут создаваться в двухосных или трехосных вариациях.

В целях обеспечения противоминной защиты автомобили имеют V-образное днище, которое рассеивает взрывную волну при подрыве снизу и выдерживает мощность до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Сидения в десантном отсеке крепятся не к полу, как обычно, а к потолку и стенам. Это сделано для снижения травмирования бойцов при подрыве автомобилей на мине. На случай опрокидывания машины на крыше размещены люки для эвакуации солдат.

Все автомобили «Тайфун» оснащены комбинированной броней (под слоем керамической брони находится броневая сталь), которая выдерживает попадание бронебойной пулеметной пули 14,5х114 мм. Общая пулестойкость превосходит даже самые высокие ГОСТы. Также на любую модель семейства «Тайфунов» может быть установлен универсальный оружейный комплекс с крупнокалиберным пулеметом, управляемым дистанционно.

Камеры по всему периметру корпуса обеспечивают военнослужащим обзор местности изнутри автомобиля, в том числе в те моменты, когда затруднена видимость через лобовое стекло. Внутренне пространство броневика герметично, воздухообмен происходит через систему фильтрации ФВУ-100. Кондиционер и вентиляционная установка модуля обеспечивают свежий воздух и поддерживает герметичность за счет слегка повышенного давления, не давая любым загрязнителям снаружи попасть в машину.

«Тайфун-К»

«Тайфун-К» (К-63968) предназначен для военной полиции, саперов, войсковой разведки и подразделений специального назначения. Длина бронированного автомобиля – 8,99 м, ширина – 2,55 м, высота – 3,12 м. Его масса составляет 21 тонну. Машина способна развивать скорость до 110 км/ч, преодолевать горки под углом до 30° и двигаться без дозаправки 700 км.

Бронеавтомобиль имеет бескапотную компоновку. Он трехосный, колесная формула 6×4 или 6×6 за счет подключаемого заднего моста. Колеса обеих передних осей выполнены поворотными для уменьшения радиуса разворота. Лобовые стекла толщиной 128,5–129 мм могут выдержать до двух попаданий пуль калибра 14,5 мм из танкового крупнокалиберного пулемета Владимирова, а их прозрачность составляет 70%.

Машина может принять на борт трех членов экипажа в кабине и 14 бойцов в десантном модуле. О последнем стоит поговорить отдельно.

Если раньше пределом мечтаний солдата в кузове грузовика была откидная лавка, то здесь для каждого бойца предусмотрено индивидуальное сидение. Также здесь имеются ремни безопасности, подголовник и крепления для личного стрелкового оружия.



Сообщение десантного модуля с кабиной осуществляется только по бортовой радиосети, потому что между ними находится моторно-трансмиссионное отделение. Покинуть боевой модуль в случае необходимости можно как через откидную аппарель, расположенную сзади и покрытую специальным противоскользящим составом, так и через шесть больших бронированных распашных люков наверху.

Шины имеют повышенную пулестойкость и оснащены противовзрывными вставками. А на случай потери воздуха в них автомобиль оснащен централизованным управлением давления в шинах, автоматической подкачкой. Благодаря этому даже с простреленным колесом бронеавтомобиль, подкачивая воздух в него, может двигаться со скоростью не менее 50 км/ч, преодолевая около 50 км. Также он может продолжать движение и в случае полной утери одного из колес.

Автомобиль оснащен бортовой информационно-управляющей системой, выводящей практически все показатели на сенсорные экраны перед механиком-водителем. Наблюдение за наружной обстановкой обеспечивается пятью видеокамерами кругового обзора, поворачивающимися на 360°, трансляция с которых выводится на два экрана в боевом модуле и на один – в кабине.

Также есть такие модификации, как «Тайфун К-63969» с колесной формулой 6х6 (масса в снаряженном состоянии 19,7 тонны) и внедорожник «Тайфун 4х4» (К-53949) с колесной формулой 4х4. Последний весит 15 тонн и разгоняется до 105 км/ч. На его базе разработана бронированная медицинская машина «Линза», которая используется для перевозки раненых бойцов и в качестве медпункта.

«Тайфун-У»

«Тайфун-У» – трехосный модульный рамный бронеавтомобиль с колесной формулой 6×6. Внешне машина, производящаяся на Уральском автомобильном заводе, напоминает известный всем «Урал». Но, в отличие от обычного «Урала», здесь передний мост не отключаемый. Трансмиссия автоматическая. Масса – 26,5 тонны. В зависимости от варианта выпуска количество членов экипажа может варьироваться от двух до трех, а количество десантников – от 12 до 16.

Двигатель, подвеска и бронирование идентичное «Тайфуну-К». Разница в основном в компоновке – она капотная. Если «Тайфун-К» ближе к бронетранспортеру, то «Тайфун-У» больше похож на грузовик. Уральский автомобиль имеет длину 9,5 м, ширину – 2,6 м, высоту – 3,5 м. Автомобиль способен двигаться без дозаправки 1800 км, разгоняться до 110 км/ч по шоссе, подниматься под углом 60%, преодолевать стенку высотой 0,6 м, ров глубиной 0,6 м и брод глубиной 1,8 м.

Вооружение представляет собой дистанционно управляемый модуль, на котором может быть установлен пулемет (7,62-мм танковый пулемет Калашникова, или 12,7-мм пулемет НСВТ «Утес», или крупнокалиберный пулемет «Корд» калибра 12,7 мм). «Тайфун-У» используется для грузоперевозок, в качестве командно-штабного автомобиля, машины радиоэлектронной борьбы, санитарного транспорта; также может применяться как машина радиоэлектронной, инженерной, биологической или химической разведки.

«Тайфун-ВДВ»

Почему этот представитель семейства «Тайфунов» носит имя «ВДВ»? Дело в том, что при проектировке закладывалась возможность десантирования данной техники с парашютом. Эта машина К-4386 с колесной формулой 4х4 делается на агрегатах «КамАЗа». По своей сути это внедорожник-переросток. Hummer по сравнению с ним будет смотреться маленьким советским автомобилем «Ока».

Его длина составляет 6 м, ширина – 2,5 м, а высота – 2,85 м. Масса – 13,5 тонны. Он разгоняется до 100 км/ч, преодолевает наклоны под углом 30°, брод глубиной до 1,9 м, способен пройти до 1200 км без дозаправки. Бронирование корпуса защищает автомобиль от подрыва мощностью 4–6 кг в тротиловом эквиваленте. Автомобиль рассчитан на трех членов экипажа и до восьми десантников.

Унифицирован с предыдущими видами «Тайфунов». Двухосный, полноприводный. Есть возможность размещения средств радиоэлектронной борьбы, радиационно-химической разведки, а также разнообразных боевых блоков. Большой люк в крыше позволяет устанавливать пулеметы различных калибров, автоматические гранатометы, даже был вариант автомобиля с небольшим минометом. Три двери: спереди – слева и справа, а также распашная сзади для безопасного покидания десантного отделения под обстрелом.

Сквозь тернии…

Автомобили семейства «Тайфун» качественны и многофункциональны. Но все-таки в этих, казалось бы, идеальных машинах нашлось слабое место – импортные комплектующие. Отечественный ярославский дизельный двигатель ЯМЗ-536 работал в паре с американской автоматической коробкой передач. Мощная броня с керамикой была немецкой. Пулестойкие шины родом из Франции, ступицы и колесные редукторы – из Ирландии. Вот и получилось так, что в свете санкционных событий выпускать всю линейку оказалось невозможно. Поток комплектующих перекрыли.

По состоянию на 2017 год успели создать и передать в войска 180 «Тайфунов-У» и 260 «Тайфунов-К». О количестве выпущенных «Тайфунов-ВДВ» данных нет. Но в 2023 году акционерное общество «Ремдизель», выпускающее «Тайфуны», сообщило, что произведено полное импортозамещение деталей на модели К-53949 «Тайфун 4х4» – ей присвоено новое название «Феникс». Также специалисты «Ремдизеля» обещали в кратчайшие сроки наладить выпуск других моделей из отечественных комплектующих.

На экспорт эта техника не поставлялась, хотя в Узбекистане несколько моделей «К» были показаны на церемонии открытия состязаний по танковому биатлону. В начале 2017 года «Тайфуны» стали использоваться во время военных действий в Сирии. Также они применяются в зоне проведения российской военной спецоперации на Украине. Несмотря на юный возраст, эти автомобили уже продемонстрировали свою эффективность и доказали то, насколько сильно они необходимы армии России.