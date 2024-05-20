Мужчина провел 93 дня под водой и помолодел на 10 лет

Отставной офицер ВМФ Британии Джозеф Дитури провел под водой более трех месяцев в рамках уникального исследования. Ученые хотели узнать, как жизнь под водой в условиях повышенного давления влияет на организм человека.

Ученые были потрясены, узнав, что Дитури помолодел на «10 лет», когда вышел из своей компактной капсулы после трехмесячного пребывания в глубинах Атлантического океана. После медицинского обследования выяснилось, что теломеры Дитури, ДНК-колпачки на концах хромосом, которые обычно сжимаются с возрастом, стали на 20 процентов длиннее, чем тремя месяцами ранее. Кроме того, количество его стволовых клеток также возросло, а общее состояние его здоровья претерпело значительные изменения.

У Дитури также улучшилось качество сна. Его уровень холестерина снизился на 72 пункта, а маркеры воспаления сократились вдвое. Врачи заявили, что эти изменения произошли из-за подводного давления, которое, как известно, оказывает множество благотворных воздействий на организм. Позже Дитури рассказал, почему людям нужен такой опыт.

«Вам нужно одно из этих мест, отрезанное от внешней активности. Отправьте сюда людей на двухнедельный отпуск, где они помоют ноги, расслабятся и смогут ощутить пользу гипербарической медицины», — цитирует его слова Daily Mirror, британский таблоид.

Он сказал, что у него также значительно улучшился метаболизм. По его словам, во время пребывания под водой он тренировался более часа пять дней в неделю, используя только свои тренировочные ленты. Джозеф Дитури совершил еще один крупный подвиг за свои 93-дневные усилия. Он побил предыдущий мировой рекорд подводного проживания, составлявший 73 дня.