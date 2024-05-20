Как бросок ВДВ на Приштину парализовал НАТО

Одна из самых успешных операций российских Вооруженных сил — марш-бросок на Приштину — «отметит» в 2024-м 25-летие. В течение нескольких суток — с ночи на 12-е и до 15 июня 1999 года сводному батальону ВДВ РФ из состава миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине удалось пройти около 600 км. Благодаря этому маневру десантники взяли под контроль аэропорт Слатина близ Приштины, не допустив столкновения с силами Североатлантического альянса. NEWS.ru пообщался с одним из организаторов марш-броска — генерал-полковником, бывшим главным представителем РФ при НАТО и депутатом Госдумы Виктором Заварзиным.

Опередили американцев и заняли аэропорт

— 25 лет прошло. Гордимся, вспоминаем. Удивительный момент в истории России. На тот момент — слабая страна и армия, конец 1990-х. Но мы все равно это сделали назло супостату (НАТО. — NEWS.ru). Опередили американцев и заняли аэропорт Слатина под Приштиной. Могу только поздравить всех. Мы гордимся.

Могла ли начаться третья мировая война?

— Высок ли был риск начала полномасштабной войны со странами НАТО? Главком Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Уэсли Кларк призывал к удару по российским военным, но командующий британскими миротворцами в Боснии и Косово Эндрю Джексон заявил о нежелании начинать третью мировую.

— Я бы не использовал слово «война» и никого бы не обвинял. С той стороны — НАТО — такие позывы были. Тогда Кларк командовал войсками Альянса в Европе, но Джексон его упрекнул, мол, почему русские опередили НАТО? Скорее всего именно тогда, после предложения Кларка ударить по нам, он произнес приписываемую ему фразу о нежелании развязывать третью мировую из-за российского марш-броска на Приштину.

Видимо, Джексон имел в виду вероятность прямого столкновения с десантниками РФ. Это было, да, я могу констатировать.

Но ВС РФ не потеряли ни одного человека в такой серьезной операции. Для всех наши действия стали фурором, эффект разорвавшейся бомбы. Никто не ожидал, что Москва на такое способна. Еще раз подчеркну — мы гордимся.

Роль в марш-броске Юнус-Бека Евкурова

— Какую роль в марш-броске сыграл тогдашний майор ГРУ Генштаба ВС РФ Юнус-Бек Евкуров?

— Спросите у него. С моей стороны говорить об этом некорректно. Я знаю, что он был разведчиком, они проводили какие-то мероприятия впереди батальона и так далее. Но лучше спросите у него.

«Был сплошной геноцид югославского народа»

— В чем уникальность марш-броска на Приштину? Каковы были бы последствия, не решись Россия на этот шаг?

— Мы вошли в Косово и Метохию. Предтеча броску — длительные переговоры. Во-первых, 24 марта 1999-го начались бомбардировки Югославии. Бомбили все и вся. Со стороны Югославии были большие потери. Войска НАТО применяли снаряды с обедненным ураном. Из-за этого люди до сих пор болеют.

Меня отозвали из Брюсселя как главного военного представителя России при НАТО. Перед этим были длительные переговоры в Бонне, Париже и Москве. Мы создали политическую структуру под руководством Виктора Черномырдина по указанию тогдашнего президента России Бориса Ельцина.

Со стороны ЕС и НАТО был Мартти Ахтисаари — президент Финляндии в то время. Мы летали непосредственно в Белград, нам давали окно для переговоров со Слободаном Милошевичем (президент Союзной Республики Югославия в 1997–2000 годах. — NEWS.ru). Шел длительный диалог по поводу подписания соглашения между НАТО и Югославией о выводе всех югославских войск из Приштины. Там же были приштинские войска. И в Куманово — населенный пункт на границе с Македонией.

В то время я находился в Белграде и занимался консультационными вопросами в Генштабе Югославии. Было подписано это соглашение. И вот произошел наш вывод. Когда он осуществился, естественно, стал вопрос, что там делать? Местные радикалы были очень враждебно настроены по отношению к сербам — оскверняли памятники, церкви и храмы. Был сплошной геноцид югославского народа.

За что сербы благодарны России

— Каков главный итог марш-броска?

— Мы вошли и встали в этом направлении в качестве прикрытия. Это на 100% заслуга нашего батальона в том числе. Мы работали непредвзято по отношению к сербам и к боснийским мусульманам. Главное, что нам удалось сделать, — предотвратить резню.

Сохранилось множество памятников. Я должен сказать, что уже позже, приезжая туда, когда у нас еще были какие-то отношения по линии межпарламентской ассамблеи России и НАТО, встречаясь с простыми сербами, я понял, что они это ценят.

Пришел ли мир на Балканы после марш-броска

— Удалось ли установить мир в регионе в результате действий ВС России? На Балканах и сейчас неспокойно.

— Это сложный разговор. Должен сказать, что туда вошли разные силы — KFOR, миротворцы Североатлантического альянса, силы ненатовских государств. Мы там тоже были, но совершенно отдельно.

Мы стояли в северном секторе, именно в югославском, подчинялись не KFOR, а непосредственно Генштабу России. Это очень важно. Конечно, предвзятость со стороны KFOR до сих пор чувствуется. Она ощущалась во враждебном отношении к югославам. Но нам удалось сохранить мир на тот период, когда там находился наш контингент. Мы держали статус-кво, не было стычек. Это большая заслуга наших миротворцев и десантников.