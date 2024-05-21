Почему СССР официально завершил Великую Отечественную только в 1955 году

Сразу после победы над фашистской Германией бывшие союзники по антигитлеровской коалиции превратились во врагов. Разногласия достигли такого градуса, что даже мирный договор с Германией так и не был подписан. Вместо этого Советский Союз в одностороннем порядке вышел из состояния войны 25 января 1955 года.

Вопрос о мирном договоре

Вторая мировая война в Европе фактически завершилась подписанием Акта о безоговорочной капитуляции Германии 8 мая 1945 года. На очереди стояло подписание полноценного мирного договора со всеми побеждёнными участниками конфликта.

В 1946 году делегации СССР, УССР и БССР приняли участие в Парижской мирной конференции. По её итогам державы-победительницы подписали мирные договоры с союзниками Рейха – Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией.

Заключению аналогичных соглашений по Германии мешала неурегулированность вопроса о послевоенном устройстве страны. И СССР, и Запад на словах ратовали за вывод оккупационных войск и скорейшее воссоединение страны. Более того, политики понимали, что несправедливое решение германского вопроса может спровоцировать реваншизм, как это случилось после Первой мировой войны. Однако фактически в восточной и западной частях Германии уже установились принципиально разные политические режимы.

В марте 1952 года Советский Союз подал ноту с предложением немедленно начать переговоры по мирному договору с Германией. В 1953 году, после смерти «отца народов», министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов повторил эту инициативу. Первым шагом должно было стать образование временного общегерманского правительства. Предложения СССР сводились к тому, что объединённая буржуазно-демократическая Германия не должна вступать ни в одну коалицию или военный союз. Советскому Союзу важен был нейтралитет немецкого государства, которое по демографическим и экономическим показателям всё ещё представляло внушительную силу на европейском континенте.

Западные страны не могли согласиться с этим из соображений стратегического порядка. На западе Европе было сконцентрировано меньше сухопутных войск, чем у СССР и его союзников. Восполнить военный дефицит вашингтонские генералы решили за счёт Западной Германии. Первым шагом к этому стал «план Плевена» в 1950 году. Федеративной Республике Германия предложили интегрироваться в Европейское оборонительное сообщество – несостоявшуюся военную организацию, «параллельную» НАТО.

В свою очередь, правительство ГДР на практике тоже противилось интеграции, так как столкнулось с массовым бегством своего населения на Запад. Вместо объединения Берлин взял курс на форсированное строительство социализма по советскому образцу. «Точкой невозврата» историки считают подавление июньского восстания в Восточной Германии в 1953 году.

Мир 1955 года

Позиция СССР по германскому вопросу изменилась после ареста Лаврентия Берии. В числе прочих проступков «лубянскому маршалу» инкриминировали отказ от поддержки 18 миллионов восточных немцев. Хотя тезисы о «нейтральной демократической Германии» выдвигали Маленков и Молотов, это стало одним из обвинений на процессе Берии.

Тем временем США и его союзники от своей линии не отступали. В октябре 1954 года западные страны подписали Парижские соглашения, которые провозглашали отмену оккупационного режима и грядущее принятие Западной Германии в НАТО. Советская пресса выставляла это решение как подготовку Вашингтоном нового «похода на Восток» силами немецких реваншистов.

Однако одной риторикой уже было не обойтись. На горизонте замаячила реальная перспектива появления в блоке НАТО государства, с которым Советский Союз всё ещё формально находился в состоянии войны. Дипломатические и военные последствия этого мало кто готов был предсказать. Поэтому СССР решил обойтись без мирного договора.

24 января 1955 года Вячеслав Молотов встретился с послом ГДР в Москве Рудольфом Аппельтом. А на следующий день Президиум Верховного Совета СССР издал «Указ о прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией». Председатель Президиума Климент Ворошилов и секретарь Николай Пегов назвали «ненормальным» отсутствие мирного договора спустя 10 лет после окончания боевых действий. Вину за это советские вожди возложили на «политику Соединённых Штатов Америки, Англии и Франции, направленную на ремилитаризацию Западной Германии и её включение в агрессивные военные группировки». Несмотря на это, ради «укрепления дружественных отношений» с ГДР устанавливался односторонний мир.

«Состояние войны между Советским Союзом и Германией прекращается и между ними устанавливаются мирные отношения», – говорилось в указе.

Под «Германией» понимались, по-видимому, два реально существующих на тот момент немецких государства.

Комментируя «исторический акт», газета «Известия» отметила, что документ «будет способствовать борьбе миролюбивых сил всех стран против преступных планов поджигателей новой войны».

В действительности этот шаг Советского Союза привёл к углублению раскола и продолжению политики конфронтации двух блоков в Европе. 9 мая 1955 года Федеративная республика Германия официально вошла в состав Североатлантического Альянса. А 14 мая восемь европейских стран соцлагеря, включая ГДР, образовали Организацию Варшавского договора.

Несколько скрашивала ситуацию раздрая лишь достигнутая договорённость по Австрии. 15 мая 1955 года победители во Второй мировой войне подписали «Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии», который стал заменой мирного договора с этой страной.