Чем люди пользовались до изобретения туалетной бумаги

Наши предки не знали слова «комфорт», однако они к нему стремились. На протяжении всей истории человечество улучшало свой быт, и продолжает делать это сегодня. Многие, казалось бы, привычные и банальные для нас вещи людям прошлого были недоступны. К ним относится и простая туалетная бумага. Однако ее отсутствие совсем не означает, что предки не придерживались правил гигиены. Просто у них они были свои.

В поисках выхода

Тысячелетиями человек в зависимости от климата, культуры и социального статуса пользовались в гигиенических целях разными предметами. Греки применяли гладкую морскую гальку, скандинавы — шерсть, полинезийцы ракушки моллюсков или скорлупу кокосового ореха.

Индейцы Центральной и Южной Америки пользовались листьями и початками кукурузы, египтяне папирусом, а японцы металлическими плоскими палочками. В исламской и индуистской культуре нечистоты смывали левой «грязной» рукой и водой.

Древний Рим и Греция

В Римской империи появились первые общественные туалеты — латрины. Они представляли собой помещение, вдоль стен, которого располагались места для сидения.

© Руины древнеримского туалета

Справляя естественную нужду, римляне сидели друг напротив друга, обсуждали последние новости и слухи.

© Римский общественный туалет

Вместо туалетной бумаги, использовалась специальная палка с губкой на конце. После завершения процедуры она вставлялась в сосуд, наполненный соленой водой или уксусом.

© Античный аналог туалетной бумаги

Туалеты римляне позаимствовали у древних греков. Среди эллинов его посещение считалось привилегией благородных и простолюдинам было недоступно.

На острове Крит археологи отыскали туалет с прообразом канализации, которому 4 тысячи лет. Состоял он из глиняной бочки с деревянным сиденьем. Содержимое туалета попадало в каменный желоб, наполненный водой, утекающей в море.

Китай — родина туалетной бумаги

Историкам известно, что туалетную бумагу изобрел в 105 году н. э. сановник китайского императора Цай Лунь. Впервые массово использовать бумагу в гигиенических целях стали в 589 году нашей эры. Китайский мыслитель Янь Чжитуй в 589 году призывал земляков не использовать для туалета листы с текстом мудрецов и их именами.

© Рулоны китайской рисовой бумаги

Снова об этом средстве гигиены вспомнили только в 1391 году. Служба снабжения императорской семьи Мин подсчитала, что для нужд правителей в год понадобимся 15 тысяч ароматизированных листиков размером 70×90 сантиметров. В те времена бумага стоила огромных денег, но придворные императора, также заказали себе 720 тысяч листов.

Изобретение туалетной бумаги

Современная туалетная бумага, какой ее знаем мы, изобретена на три века позже туалета, оснащенного сливом. В 1857 году американский предприниматель Джозеф Гайетти стал продавать «лечебную бумагу», пропитанную соком алоэ. Позиционировалась она как средство для людей, страдающих от геморроя. До этого европейцы и американцы пользовались газетами, рекламными буклетами, мхом, лопухами, комками шерсти, бумажными полотенцами многоразового использования.

© Туалетная бумага, выпускаемая в виде буклета

Бизнес-идея Джозефа Гайетти провалилась, но спустя много лет ее реализовали в Британии, где была открыта «Бумажная фабрика Святого Андрея», которая и считается первым массовым производителем гигиенических бумажных рулонов.