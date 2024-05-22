Как геология планеты Земля повлияла на развитие жизни

Ученые из США и Швейцарии выяснили, насколько важна тектоника плит и наличие континентов для развития сложной жизни на планете — и снова Земля оказалась уникальной, пишет Universe today. Научная статья вышла в Scientific Reports.

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Известный парадокс Ферми заключается в том, что, исходя из количества звезд в галактике, планет у каждой из звезд, Млечный Путь должен кишеть жизнью, в том числе разумной. Однако мы до сих пор не нашли никаких свидетельств этого, несмотря на все попытки. Вероятность развития инопланетных цивилизаций рассчитывается с помощью уравнения Дрейка. Оно учитывает множество разных факторов, которые должны сложиться на планете, чтобы на ней возникла и развилась жизнь. Новое исследование снизило эту вероятность еще больше.

Ученые сравнили два типа геологии планет: единую крышку и тектонику плит. В первом случае на планете нет тектонических плит, они не движутся друг относительно друга. Отсутствие тектонической активности часто объясняется тем, что поверхность планеты слишком прочна и плотна.

Далеко не все относительно исследованные скалистые планеты вообще демонстрируют хоть какую-то активную конвекцию в недрах. 75% из тех, у которых это есть, обладают тектоникой единой крышки. Из оставшихся, у тех, что есть плиты, только у Земли они активно движутся.

Кроме того, исследователи отметили: важно, что жизнь впервые возникла в океанах, так она была защищена от вредной космической погоды, а одноклеточная жизнь процветала под водой в течение первых нескольких миллиардов лет истории Земли. Тем не менее суша обеспечивала множество преимуществ для эволюции разумной жизни: необходимость адаптации к различным ландшафтам, которая влекла за собой стимул становиться все умнее.

То есть более 500 миллионов лет сосуществования континентов, океанов и тектоники плит необходимо на планете с примитивной жизнью, чтобы развить разумную технологическую цивилизацию. Согласно расчетам лишь менее 0,003–0,2% планет могут удовлетворять этому условию.