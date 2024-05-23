Как создавали самолет для Сталина

80 лет назад, 23 мая 1944, вышел приказ Наркома авиационной промышленности №351 "О постройке 4-х самолетов Ер-2 2АЧ-30Б в пассажирском варианте". Все понимали: речь шла о самолете "особого назначения" - для Сталина.

Задание было поручено конструкторскому бюро под руководством Владимира Ермолаева. Самолет решили делать на базе бомбардировщика Ер-2. Машина получила обозначение - Ер-2ОН, где ОН - это как раз "особое назначение".

В приказе были обозначены конкретные данные: дальность техническая на крейсерской скорости 360 км/час (0.85 макс.) на высоте 3000-4000 - 4500 км; макс. скорость на высоте 4000 м - 420 км/час; число пассажиров - 10 чел.; экипаж - летчик, 2-й летчик или бортмеханик, радист.

Было предусмотрено оборудовать кабину пассажиров обогревательным устройством, вентиляцией, кислородным оборудованием и обеспечить максимальные удобства для пассажиров. На крыле и оперении установить антиобледенители.

Сроки указывались жесткие: изготовить макет кабины самолета и представить на утверждение к 15 июля 1944. Чертежи на переделку самолета Ер-2 в пассажирском варианте передать на завод к 15 июня 1944.

Надо сказать, что у самого бомбардировщика Ер-2 к тому времени тоже уже сложилась своя история. О том, как все было, делился воспоминаниями в журнале "Гражданская авиация" кандидат технических наук Виктор Казневский. Свою деятельность он начинал в ОКБ при НИИ ГВФ, участвовал в проектировании почти всех самолетов конструктора Роберта Бартини и его продолжателя Владимира Ермолаева.

Когда Бартини закладывал проект своего скоростного пассажирского "Сталь-7", он не предполагал, что из этой машины выйдет удачный дальний бомбардировщик. И уж совершенно точно даже представить не мог, что Иосиф Сталин пожелает иметь такой "персональный" самолет для своих полетов.

Зимой 1938 года Бартини арестовали: кто-то настрочил донос. Он уже сидел в тюрьме, когда на "Стали-7" летчик Шебанов установил мировой рекорд скорости. Это заставило обратить внимание на машину военных. На завод приехал Ворошилов. А вскоре состоялось заседание Политбюро, на котором рассмотрели вопрос о переделке "Стали-7" в бомбардировщик.

После ареста Бартини КБ долгое время оставалось без руководителя. Но докладывать "наверх" о ходе работ было кому-то нужно. В итоге выбор пал на 28-летнего конструктора Ермолаева.

Выпускник физфака МГУ, Владимир Ермолаев отличался высокой технической грамотностью, был энергичен и интеллигентен, дружил с Сергеем Королевым, будущим главным конструктором, и Петром Дементьевым, будущим министром авиационной промышленности, рассказывал Виктор Казневский.

Когда в Кремле Ермолаев кратко доложил о характеристиках будущего бомбардировщика, переделанного из самолета "Сталь-7", Сталин задал несколько вопросов о дальности полета и бомбовой нагрузке. Ответом остался доволен.

В общем, Ермолаева назначили главным конструктором. На следующий день он собрал коллег: "Товарищи, нужен минимум разумных переделок самолета. А главное, надо сохранить все то талантливое, что заложил Роберт Людвигович. Особенно аэродинамические формы".

Показательная деталь, о которой рассказал Виктор Казневский: по ночам в КБ тайно привозили Бартини - для консультаций!

Перед войной на Воронежском заводе успели наладить выпуск бомбардировщиков, которым присвоили имя Ер-2. По оценкам специалистов, они были одними из лучших времен войны.

За создание этого бомбардировщика Владимир Ермолаев был награжден орденом Суворова и получил звание генерал-майора авиации. К сожалению, на участи Роберта Бартини это не сказалось: тот отсидел все определенные ему десять лет.

Надо сказать, что в годы войны высотные бомбардировщики использовали для своих перелетов и Рузвельт, и Черчилль, и де Голль. Почему - понятно: машины надежно защищались стрелками-пулеметчиками высшего класса. На дальних бомбардировщиках летали и руководители высокого ранга в Советском Союзе. Так, Молотов на встречу с президентом Рузвельтом летал в США на тяжелом четырехмоторном Пе-8.

Что касается Сталина, то, в частности, для перелета на Тегеранскую конференцию он выбрал привычный и надежный пассажирский Ли-2. Самолет сопровождался усиленным эскортом истребителей.

К концу войны международные встречи на уровне глав правительств проходили все чаще. Однако Ли-2 уже не отвечал новым требованиям по скорости, дальности и комфортабельности полета. Видимо, так и пришло решение о создании специального самолета для полетов вождя.

При проектировании особое внимание конструкторы уделили комфортабельности пассажирского салона, его внутреннему интерьеру, удобству общения пассажиров в полете. По словам Казневского, все отрабатывалось на специальных макетах и тщательно принималось комиссией.

Летными испытаниями было установлено, что самолет мог лететь со скоростью 435 км в час без посадки на 5200 км. Полет мог проходить на высоте 6000 метров. Машина весила около 18 тонн.

Экипаж увеличили, в него входили: командир, второй пилот, штурман, радист и две стюардессы.

Самолет планировали выпустить малой серией на иркутском авиазаводе. Однако случилось непредвиденное: в полном расцвете сил и таланта скоропостижно ушел из жизни 35-летний конструктор Владимир Ермолаев. Тяжелая форма сыпного тифа.

"После его кончины наше ОКБ слили с ОКБ авиаконструктора П.О. Сухого, где и велись дальнейшие работы по самолету особого назначения. Несколько машин было построено, успешно испытано. Требовалось только довести до расчетного ресурса его высокоэкономичные дизельные двигатели" - вспоминал Виктор Казневский.

Однако ОКБ Сухого, занятое разработкой истребителей, не было заинтересовано в тематике, доставшейся "по наследству". Постепенно работы были свернуты. Так что самолет для Сталина построили и облетали. Но он так и остался опытным.

Как потом говорили специалисты, на судьбу машины повлияли, конечно, многие факторы. Скажем, Ер-2ОН требовал длинные взлетно-посадочные полосы, которых в то время не было на подавляющем большинстве гражданских аэродромов. Говорили и о том, что на самолете, переделанном из боевой машины, трудно добиться полной комфортабельности. К примеру, высота салона Ер-2ОН не превышала 1,6 метра. Назывались и другие проблемы…

Тем не менее работа над самолетом особого назначения стала яркой страницей в истории отечественной гражданской авиации. Кстати, первый руководитель КБ - Роберт Бартини - в 1954 году был полностью реабилитирован. Заключение не сломило его. Как подчеркивали коллеги, Роберт Людвигович продолжал искать пути совершенствования летательных аппаратов и создал несколько оригинальных самолетов.

Учитель Бартини пережил своего ученика Ермолаева на тридцать лет.