Чего Иван Грозный боялся больше всего

Великий князь Иван IV Васильевич вошёл в историю не только как Грозный, но и как образованный человек с мистическим складом характера. При этом ему не были чужды и простые человеческие качества. Например, на протяжении всей жизни его преследовали различные страхи. Но какой из них был главным?

© И. Репин "Иван Грозный и сын его Иван"

Семейные узы

Мать Ивана Грозного Елена Глинская происходила из рода Мамая, ярого язычника, которого не раз проклинали на Руси. Не удивительно, что княгине приписывали способности к волхованию, а народная молва даже винила её в страшных московских пожарах и прочих бедах. Такая репутация привела к тому, что в адрес царицы то и дело звучали проклятия, а в ночь рождения наследника над Москвой разразился сильный ураган с грозой: в домах попадали иконы, а с соборов повалились кресты.

Детство Ивана трудно назвать счастливым. На его глазах чуть ли не ежедневно умирали люди, плелись интриги. Вскоре жертвой «дворцовых интриг» стала и сама Елена. Женщину отравили, но не мышьяком или ядовитыми грибами, как было принято в то время, а ртутью, словно убийцы посчитали её воплощением дьявольской силы.

Назло предсказаниям

Мистики не прочили молодому монарху ничего хорошего. Ему даже сделали предсказание о неминуемой гибели своей семьи. Но Иван Васильевич не был склонен верить таким заявлениям. Он отправился в паломничество, хотя монах Максим Грек предрекал – жертвой такого путешествия по церквям и монастырям станет наследник князя. Так и случилось – в Москву Иван вернулся без сына, который скончался в дороге. Спустя семь лет умерла и его жена. Царь был уверен – её отравили недоброжелатели. Так у Ивана Грозного развилась фобия…

После установления дипломатических отношений с Англией у царя появился личный алхимик и астролог, которого московские придворные величали Елисеем Бомелеем, а за глаза называли «лютым волхвом». Англичанин составлял для царя гороскопы, обучал его алхимии, готовил яды, которые Грозный умело использовал против своих врагов.

Но даже «лютому волхву» царь не доверял. Малейшая провинность стоила иностранцу жизни: по приказу Ивана Васильевича его зажарили на огромном вертеле.

Пророчество, которое сбылось

Так началась «война» Грозного со всем магическим. Незадолго до своей смерти он повелел доставить ко дворцу всех кудесников, колдунов и волхвов, которые предрекали ему скорую кончину. Далее он приказал установить на Красной площади виселицы, чтобы в тот час, когда ему предсказали смерть, пленники были казнены.

В назначенный день царь отобедал, вымылся в бане и решил сыграть партию в шахматы. Правда, ни одного хода сделать так и не сумел – он повалился на бок и окоченел. Все же пленные маги и чародеи избежали казни. Так Иван Грозный стал жертвой своего главного оружия и того, чего он боялся больше всего…