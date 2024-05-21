«И все вокруг колхозное»: как советская власть кулаков уничтожала

95 лет назад, 21 мая 1929 года Совет народных комиссаров СССР выпустил постановление "О признаках кулацких хозяйств, в которых должен применяться кодекс законов о труде". Документ был принят в очень бурное время, начинался "Великий перелом", и на фоне колоссальных потрясений в стране он сначала не обратил на себя особого внимания. Однако, постановление, дававшее четкое определение, кого можно и нужно считать кулаком, сыграло очень важную роль в грандиозных событиях, практически уничтоживших старую русскую деревню. В России началась коллективизация, в результате которой сельское хозяйство было разрушено.

© Б. Иогансон. "Сговор у кулака". 1932 г.

Рекордные урожаи не пошли впрок

За пять лет до этого, в 1924 году на XIII съезде РКП(б), настроение у руководства Советского Союза было оптимистичным. В области сельского хозяйства намечался подъем. Так, после ужасного голода 1921 года, два следующих года оказалась урожайными, причем, планировалось отправить на экспорт от 250 до 400 миллионов пудов зерна. В прошлом, 1923 году, за границу было продано 200 миллионов пудов.

Однако в некоторых районах страны началась засуха, и от радужных планов большевиков ничего не осталось. Английский историк Эдуард Карр в своей книге "История Советской России" пишет, что об экспорте зерна пришлось забыть и даже наоборот - в 1924 году было ввезено из-за границы 30 миллионов пудов зерна. Цены на него в стране росли и государство не могло с этим справиться. Даже рекордные урожаи 1925 и 1926 годов не улучшили ситуацию, хотя Анастас Микоян заявлял: "Крестьянский хлебный рынок целиком и полностью в наших руках, мы можем в любое время понизить и повысить цены на хлеб".

Власти не считали кулаков опасными

Главным виновником сложившейся ситуации власти назначили кулаков. Дескать, именно они прячут зерно, спекулируют им и буквально душат бедняков. Но возвращаться к продразверстке времен военного коммунизма власть не хотела, так как большую часть зерна давали все-таки зажиточные крестьяне и разорять их не было смысла. К тому же было неясно, кого относить к кулакам. Их называли деревенскими мироедами, мелкими сельскими капиталистами. Но точного определения не было.

Советскую власть тогда бросало из стороны в сторону. В 1925 году Алексей Рыков, председатель СНК СССР, заявил, что через два года каждый кулак будет иметь две коровы и две лошади: "Такие кулаки нам нужны". Николай Бухарин говорил: "Всем крестьянам надо сказать обогащайтесь и не беспокойтесь, что вас прижмут". И Сталин тогда заявлял о необходимости борьбы с раздуванием роли кулака. Как-то, отвечая на вопрос делегата съезда, он подчеркнул, что нельзя считать кулаком того, кто покрыл свою избу новой крышей.

Карточки на хлеб

Однако ситуация с продовольствием в стране ухудшалась, несмотря на все рекордные урожаи. Срывались планы по хлебозаготовкам, об экспорте зерна уже пришлось забыть. Зажиточные крестьяне прятали излишки, так как не видели необходимости их продавать. Годы инфляции научили их тому, что хлеб - лучшая валюта.

Советской власти в это время никак не удавалось создать запасы зерна. И только применение чрезвычайных мер, таких как обыски и конфискация, помогали решить проблему. Но такие полувоенные способы использовать постоянно было немыслимо - сельское хозяйство просто рухнуло бы.

В это время на Сталина оказали большое влияние исследования экономиста Василия Немчинова. Тот показал, что до революции 1917 года более 70% товарного зерна производили крупные, в основном помещичьи хозяйства. В 20-х годах прошлого века таких производств уже не было, а вся земля была поделена между крестьянами единоличниками. В 1926 году их было 27 миллионов. В том же году, во время рекордного урожая было собрано более четырех миллиардов пудов зерна, но на рынок крестьяне выставили только лишь 466 миллионов пудов. И как результат, уже в конце 1928 года в Советском Союзе продовольствие начали распределять по карточкам.

Выход из ситуации мог быть в создании крупных хозяйств, которые легче контролировать государством. И зерно они сдавали бы на определенных условиях, которые вписывались бы в плановую экономику.

Сталин в Сибири

1928 год был очень тяжелым. Все партийное руководство разъехалось по стране, буквально вышибая хлеб из крестьян. Член Политбюро Андреев командовал на Северном Кавказе, Андрей Жданов, один из будущих коммунистических лидеров, руководил в Поволжье. Сам Сталин убыл в Сибирь: он выступал в Барнауле, Омске, Новосибирске, других городах, требуя немедленного изъятия хлебных излишков у кулаков, угрожая уголовным преследованием. Однако все эти меры не привели к желаемому результату.

После этого вопрос о коллективизации, то есть создании крупных сельских хозяйств был практически решен. Хотя еще в 1927 году Сталин отмечал, что это дело отдаленной перспективы. Но уже в мае 1928 он заявил о неотложности коллективизации.

© Плакат Кукрыниксы, 1920-е годы

К тому времени в Советском Союзе существовали колхозы, но они находились в довольно жалком состоянии и никакого влияния в области снабжения зерном практически не оказывали. Бывший в то время наркомом земледелия Украинской ССР Александр Шлихтер говорил: "Вопрос ставился таким образом: лучше получить синицу кулацкого хлеба в руки, чем гоняться за журавлем коллективизации в небе".

Единоличники зерна не дадут

В середине апреля 1929 года состоялся пленум ЦК ВКП(б). На нем были разгромлены сторонники рыночной экономики и развития единоличных крестьянских хозяйств - Рыков, Бухарин и Томский. Ситуация в стране была очень тревожной. На одного рабочего в день выдавалось 600-800 грамм хлеба, служащим давали по 300-400 грамм. Сталин тогда заявил, что необходимо вводить жесткие меры, потому как: "Кулак знает, что хлеб есть валюта валют. Кулак знает, что излишки хлеба есть не только средство своего обогащения, но и средство закабаления бедноты". Руководители Советского Союза осознали, что социализм без принуждения не построить.

Через несколько дней после пленума началась XVI всесоюзная конференция ВКП(б). На ней также кипели страсти по коллективизации. Председатель Центрального исполнительного комитета СССР Михаил Калинин выступил с докладом "Пути подъема сельского хозяйства и налоговое облегчение середняка". В нем всесоюзный староста отметил, что в стране небывалое измельчание сельского хозяйства, и потому крестьяне не могут удовлетворить спрос на продовольствие. Калинин заявил: "Вне перехода на коллективные начала нет широких перспектив для развития сельского хозяйства, и не смогут мелкие индивидуальные хозяйства удовлетворить потребности развивающегося хозяйства страны".

Партийные страсти

Прения по этому вопросу продолжались несколько дней. Необходимость коллективизации уже не обсуждалась, говорили о том, как ее провести. Например, решался вопрос, пускать или нет кулаков в колхозы. Одному из эмоционально выступавших ораторов Сталин даже сделал замечание, дескать, очень уж бешеные у тебя колебания.

Секретарь Сибирского крайкома ВКП(б) Сергей Сырцов сказал, что пока кулачеству не переломлен классовый хребет его сопротивления, ставить вопрос о приеме кулаков в колхозы неправильно - это означало бы разоружать бедноту и середняков в их борьбе с кулачеством. Он пояснил: "Конечно, ставить вопрос относительно того, чтобы кулака пускать в колхозы, в настоящее время это примерно то же, что ставить вопрос о том, чтобы пустить козла в огород".

© Плакат 1930 года

Звучали голоса и в пользу кулаков, но с оговорками: "Без изъятия основных средств и орудий производства в неделимый капитал колхозов мы принимать кулака в колхоз не можем".

Многие выступавшие отмечали, что кулаки стреляют в активистов, поджигают дома, "кулак старается уморить нас голодом". И сомневаться в том, что кулак не нужен в колхозе, не стоит. Врагам в колхозе не место.

Но там же, на конференции выступил нарком земледелия РСФСР Николай Кубяк. Он заявил буквально следующее: "Товарищи утверждали, что коллективы в своем большинстве разваливаются потому, что это кулацкие коллективы, их разлагает кулак и т.д. Это совершенно не так. Чаще разваливаются бедняцкие колхозы, и даже организованные давно. В Смоленской губернии развалилось несколько старых коммун, созданных партизанами, красногвардейцами, беднотой, развалилось потому, что их руководители не сумели справиться с крупным объединением, с крупным хозяйством".

Отправили в тайгу

А вскоре, очевидно, по итогам пленума и партийной конференции и вышло то самое постановление СНК СССР "О признаках кулацких хозяйств...". Коллективизация в Советском Союзе, обошедшаяся в миллионы жертв, началась. Кулаков вместе с семьями выселяли в тайгу, в дикие места, где они, проживая в землянках и шалашах, гнилых бараках без крыш, строили заводы и фабрики. До сих пор неизвестно, сколько их погибло. По сути, тогда большевики, раскулачивая зажиточных крестьян, одновременно создали огромные трудовые армии.

© РИАН Новости // Красный уголок в бывшем доме кулака. 1929 г.

Через девять лет, в 1938 году, советские средства массовой информации победно рапортовали, что в колхозы вступили 92% всех крестьян в стране. На полях работают 438 тысяч тракторов и 100 тысяч комбайнов, а в 1937 году был собран рекордный урожай в семь миллиардов пудов зерна. Товарищ Сталин тогда сказал: "Если все колхозники будут работать честно, колхозы завалятся продуктами, они завалятся всяким добром и наша страна станет самой богатой страной в мире".