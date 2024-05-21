«Бог в доме»: какие традиции гостеприимства были у русских

На Руси гостеприимство являлось своеобразным ритуалом. Для гостей было принято доставать всё лучшее, что есть в доме: и белую скатерть, и самые вкусные яства.

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Дело в том, что хозяин дома, встречая радушно гостя, делал «вклад в будущее» – то есть мог рассчитывать на аналогичный приём кого-нибудь. При этом процесс приёма гостей у русских был чётко регламентирован и основывался на традициях.

Добро пожаловать!

В основе ритуала гостеприимства лежало представление о том, что Бог в человеческом обличии ходит по земле. Именно поэтому к гостям относились с большим почтением, ведь никогда не знаешь сущность того, кто может оказаться в доме. Наши предки также никогда не спрашивали незнакомого путника, кто он, куда направляется. «Пришелец» мог рассказать об этом самостоятельно, а мог совершенно спокойно и не раскрывать тайну.

Хозяину в присутствии гостя следовало стоять, потчевать его, подносить чарки с водкой. Были распространены и совместные трапезы. В таком случае хозяин дома должен занимать место во главе стола под иконами. Женщинам же и вовсе запрещалось есть в присутствии гостя. Прикасаться к еде они могли только после того, как чужестранец утолит голод. Часто им доставались лишь объедки, но представительницы слабого пола по этому поводу не расстраивались, так как помнили – всё лучшее следовало отдавать гостю.

Едим дома

Застолье сопровождалось распитием алкогольных напитков. В «Повести временных лет» описан обычай пить «за здоровье», предварительно поднимая сосуды с «огненной водой» к небу (как бы предлагая их вседержителю).

Совместная трапеза делала гостя «своим», поэтому отказываться от еды было нельзя. Хозяин мог и обидеться. Кстати, обязательное присутствие за столом порой являлось серьёзным испытанием для гостей. Так, в XVI веке посольские обеды в Москве длились по 5-6 часов. На протяжении всего процесс вставать из-за стола категорически запрещалось. Не удивительно, что до финала могли дойти только физически крепкие гости.

Как правило, в состоянии подшофе человек ведёт себя не естественно, а его поступки могут выходить за пределы дозволенного и этикета. Но на Руси, прекрасно это осознавая, сознательно шли на такие нарушения. Считалось, что пьянство и обжорство переносит человека в глубь времён, благодаря чему связи с предками только укрепляются.