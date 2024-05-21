История женщины, которая победила рак и помогает другим

Вы когда-нибудь ощущали боль, страх и отчаяние одновременно? И еще неизвестность и неуверенность в завтрашнем дне. Именно такой спектр эмоций испытывают люди, только что узнавшие о страшном диагнозе — онкология. Многие в этот момент теряют мотивацию жить дальше и главное — искренне радоваться этой жизни. Ирина Кирезова не из их числа. Бывший PR-директор крупнейшего промышленного холдинга даже в момент глубокого отчаяния, когда земля уходит из-под ног, не сдалась, продолжила бороться за жизнь и стала помогать женщинам, попавшим в такую же беду.

© Фото Елены Лебедевой

Пробивной характер

Ирина родилась в небольшом военном городке Балтийск Калининградской области. Казалось бы, какую карьеру можно построить в населенном пункте на 30 тысяч жителей? Но нашей героине повезло, бабушка уговорила ее отправить заявку на участие в популярной тогда передаче «Умники и умницы». Когда стало известно, что она едет в Москву на съемки, встал вопрос — где взять деньги.

«Тут я, конечно, обнаглела абсолютно. Я пошла в городскую администрацию к заму мэра и сказала: „Вы знаете, меня тут на «Умники и умницы» пригласили. У нас денег нет, оплатите нам, пожалуйста, билеты“. Он ответил: „Да вообще без вопросов“. Решили, что я поеду с учительницей, ей оплатили командировку, проезд, а гостиницу оплачивала программа. И вот таким образом я оказалась в Москве», — вспоминает Ирина.

В итоге девушка попала в число победителей и получила право на поступление в любой факультет МГИМО без экзаменов. Так, благодаря своему пробивному характеру Ирина стала студенткой факультета Международной информации и начала изучать связи с общественностью.

© Фото Елены Лебедевой

Страшный диагноз

Дальнейшая ее жизнь складывалась интересно и интенсивно — руководство крупнейшими проектами, работа в оргкомитете Олимпиады в Сочи, рождение троих сыновей. Но в какой-то момент все рухнуло.

«Чувствую, что у меня вылезла какая-то шишка в груди. Я, естественно, тут же пошла к врачу, сделала маммографию, УЗИ. Врач посмотрел, говорит: „Это у вас жировик. Я тут ничего страшного не вижу. Вы попейте лекарства, а если не рассосется, мы его удалим“. Я спрашиваю: „Нужны еще какие-то обследования“? А он мне: „Нет, не нужны“. Ну я и уехала с детьми на море», — рассказывает Ирина.

Однако со временем шишка не только не прошла, но и стала еще больше. После еще одного обследования уже другой врач диагностировал фиброаденому и назначил операцию по удалению. Но она не состоялась. При подготовке к операции на контрольной маммографии были обнаружены подозрительные узлы. А после биопсии был поставлен страшный диагноз — мультицентрическая карцинома. В результате Ирине уже через 10 дней удалили левую грудь и лимфоузлы. А осенью планируется операция по удалению и правой.

Рак молочной железы на протяжении нескольких последних десятилетий занимает лидирующие позиции в статистике смертности женщин по всему миру. Борьбу с ним затрудняют многие особенности болезни, включая разнообразие видов. Но в то же время РМЖ — одно из самых изученных онкозаболеваний, по которому разработаны эффективные протоколы лечения.

«В моем случае последние исследования показывают, что органосберегающая операция имеет высокую долю риска. Поэтому жесткая рекомендация врачей была — полностью удалять пораженную молочную железу и лимфоузлы. Потом проходить химиотерапию, удалять вторую молочную железу и делать одномоментную реконструкцию. Потому что риск того, что в пораженной груди еще что-то заведется, достаточно высокий. И очень большой риск, что заведется во второй тоже», — делится Ирина Кирезова.

© Фото Елены Лебедевой

Сделать жизнь удобнее

Но даже после таких испытаний наша героиня не потеряла жизнелюбия. Сейчас она все так же ведет активный образ жизни и смотрит в будущее только с оптимизмом, поставив перед собой две цели. Первое, чему планирует Ирина посвятить свою дальнейшую жизнь, — сделать все возможное, чтобы в России стала как можно более доступна ранняя диагностика рака груди.

«Еще проходя химиотерапию, я вошла в попечительский совет благотворительного Фонда, который реализует программы по поддержке женщин с РМЖ. Сейчас мы разрабатываем проект, как сделать раннюю диагностику рака груди максимально удобной для врачей и эффективной для пациенток», — отмечает Ирина.

© Фото Елены Лебедевой

«Никто не знает, почему в груди появляются раковые клетки. Но известно, что как минимум для половины видов рака груди гормоны являются топливом для роста. У меня шишка появилась через 3 месяца после установки гормональной спирали для лечения эндометриоза. А когда уже после операции пришла гистология, оказалось, что у меня гормонозависимый рак — и по эстрогену, и по прогестерону», — поясняет Ирина.

Арт-терапия для выздоровления

Вторая задача нашей героини — сделать жизнь женщин, столкнувшихся с раком груди, хоть немного удобнее. Еще находясь на больничной койке, она создала свой бренд по изготовлению аксессуаров, которые позволяют носить любую одежду даже с отсутствием груди.

«Проснувшись после операции, начинаешь думать: „Вот как я мужу покажусь в этом великолепии? Как буду платья носить, сарафаны?“ В больнице мне принесли два протеза. Первый был похож на носок, набитый ватой. Второй носится со специальным лифчиком, у которого лямки вот такой толщины, а сзади застежки в два ряда с крючками. Я смотрю на это и понимаю, что я это не надену. Ну хотя бы потому, что оно торчать отовсюду будет. Про платья с открытой спиной можно забыть и носить только свитер. И оно еще все съезжает, постоянно поправляешь. Все это ужасно и сильно травмирует психику. Не говоря уже о том, как ты перед мужем разденешься. А если тебе 25, ты в активном поиске, а тебе отрезали грудь? Представьте себе!» — сокрушается Ирина.

И тогда она придумала линейку аксессуаров для женщин, у которых отсутствует грудь. Их можно носить как поверх одежды, так и без нее. Они визуально придают необходимый объем на одежде и украшают тело без нее.

© Соцсети

«За основу я взяла японскую технику создания цветов из тканей — Хана канзаши. Берется чашечка-пушап, к ней крепятся силиконовые петельки, а сверху и снизу булавки и пристегивается сотуар. Получается, ты носишь такую брошку на шнурке. Но она выравнивает объемы, никуда не соскальзывает и смотрится как дополнительное украшение. Ее же можно крепить на тело, когда, например, идешь на свидание. Сначала приклеиваете Invisible Bra и на него уже цветок. И уже не стыдно раздеться», — поясняет наша героиня.

Ирина проводит мастер-классы по созданию таких аксессуаров для женщин, столкнувшихся с этой проблемой. Ведь арт-терапия и поддержка очень важны на пути к выздоровлению. Кирезова надеется, что крупные бренды вдохновятся ее идеей и тоже будут создавать специальные линии для женщин после мастэктомии.

Звезды, не опустившие руки

Ирина не одна такая, мы знаем много примеров и среди знаменитых людей, которые не сдались, вышли в устойчивую ремиссию и много лет наслаждаются жизнью. Один из ярких тому примеров — писательница Дарья Донцова. А ведь писать книги она стала, лежа в больнице. Когда ей диагностировали рак груди четвертой стадии и врач сказал, что ей осталось всего два месяца, она четко осознала, что ей есть ради кого жить. Все-таки трое детей, муж, пожилые мама, свекровь, собаки и кот — серьезный багаж. Дарья прошла лучевую терапию, химиотерапию, операцию. Большую часть времени она проводила в больнице и, чтобы хоть чем-то себя занять, начала писать. Сегодня ее детективы издаются не только в России, но и далеко за ее пределами.

© Фото Елены Лебедевой

Свое дело после болезни открыла и светская львица Снежана Георгиева. После озвученного диагноза лейкемия, она составила завещание и продумала организацию собственных похорон. Но жизнь внесла свои коррективы. Ей все же удалось победить болезнь, и она задумалась открыть свой бизнес. Сначала заработали два ночных клуба, а потом Снежана стала выпускать под своей маркой шампанское.

Много лет в ремиссии находится и Владимир Познер. О заболевании он узнал в далеком 1993 году, а уже вскоре его ждала головокружительная карьера на российском телевидении. Телеведущему Юрию Николаеву и вовсе онкологию диагностировали несколько раз. В начале 2000-х ведущий узнал, что у него рак кишечника. Однако после ремиссии болезнь опять возвращалась. Несколько лет назад заболевание снова было обнаружено, но теперь уже в другом месте.

С недугом также справились Эммануил Виторган, Юлия Волкова, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Андрей Гайдулян, Александр Буйнов, Светлана Сурганова, Владимир Левкин, Шура. И это далеко не полный список звезд, победивших рак.