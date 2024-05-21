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Ирина Кирезова: «Гормоны — топливо для раковых клеток»

Вы когда-нибудь ощущали боль, страх и отчаяние одновременно? И еще неизвестность и неуверенность в завтрашнем дне. Именно такой спектр эмоций испытывают люди, только что узнавшие о страшном диагнозе — онкология. Многие в этот момент теряют мотивацию жить дальше и главное — искренне радоваться этой жизни. Ирина Кирезова не из их числа. Бывший PR-директор крупнейшего промышленного холдинга даже в момент глубокого отчаяния, когда земля уходит из-под ног, не сдалась, продолжила бороться за жизнь и стала помогать женщинам, попавшим в такую же беду.

История женщины, которая победила рак и помогает другим
© Фото Елены Лебедевой

Пробивной характер

Ирина родилась в небольшом военном городке Балтийск Калининградской области. Казалось бы, какую карьеру можно построить в населенном пункте на 30 тысяч жителей? Но нашей героине повезло, бабушка уговорила ее отправить заявку на участие в популярной тогда передаче «Умники и умницы». Когда стало известно, что она едет в Москву на съемки, встал вопрос — где взять деньги.

«Тут я, конечно, обнаглела абсолютно. Я пошла в городскую администрацию к заму мэра и сказала: „Вы знаете, меня тут на «Умники и умницы» пригласили. У нас денег нет, оплатите нам, пожалуйста, билеты“. Он ответил: „Да вообще без вопросов“. Решили, что я поеду с учительницей, ей оплатили командировку, проезд, а гостиницу оплачивала программа. И вот таким образом я оказалась в Москве», — вспоминает Ирина.

В итоге девушка попала в число победителей и получила право на поступление в любой факультет МГИМО без экзаменов. Так, благодаря своему пробивному характеру Ирина стала студенткой факультета Международной информации и начала изучать связи с общественностью.

© Фото Елены Лебедевой

Страшный диагноз

Дальнейшая ее жизнь складывалась интересно и интенсивно — руководство крупнейшими проектами, работа в оргкомитете Олимпиады в Сочи, рождение троих сыновей. Но в какой-то момент все рухнуло.

«Чувствую, что у меня вылезла какая-то шишка в груди. Я, естественно, тут же пошла к врачу, сделала маммографию, УЗИ. Врач посмотрел, говорит: „Это у вас жировик. Я тут ничего страшного не вижу. Вы попейте лекарства, а если не рассосется, мы его удалим“. Я спрашиваю: „Нужны еще какие-то обследования“? А он мне: „Нет, не нужны“. Ну я и уехала с детьми на море», — рассказывает Ирина.

Однако со временем шишка не только не прошла, но и стала еще больше. После еще одного обследования уже другой врач диагностировал фиброаденому и назначил операцию по удалению. Но она не состоялась. При подготовке к операции на контрольной маммографии были обнаружены подозрительные узлы. А после биопсии был поставлен страшный диагноз — мультицентрическая карцинома. В результате Ирине уже через 10 дней удалили левую грудь и лимфоузлы. А осенью планируется операция по удалению и правой.

Рак молочной железы на протяжении нескольких последних десятилетий занимает лидирующие позиции в статистике смертности женщин по всему миру. Борьбу с ним затрудняют многие особенности болезни, включая разнообразие видов. Но в то же время РМЖ — одно из самых изученных онкозаболеваний, по которому разработаны эффективные протоколы лечения.

«В моем случае последние исследования показывают, что органосберегающая операция имеет высокую долю риска. Поэтому жесткая рекомендация врачей была — полностью удалять пораженную молочную железу и лимфоузлы. Потом проходить химиотерапию, удалять вторую молочную железу и делать одномоментную реконструкцию. Потому что риск того, что в пораженной груди еще что-то заведется, достаточно высокий. И очень большой риск, что заведется во второй тоже», — делится Ирина Кирезова.
© Фото Елены Лебедевой

Сделать жизнь удобнее

Но даже после таких испытаний наша героиня не потеряла жизнелюбия. Сейчас она все так же ведет активный образ жизни и смотрит в будущее только с оптимизмом, поставив перед собой две цели. Первое, чему планирует Ирина посвятить свою дальнейшую жизнь, — сделать все возможное, чтобы в России стала как можно более доступна ранняя диагностика рака груди.

«Еще проходя химиотерапию, я вошла в попечительский совет благотворительного Фонда, который реализует программы по поддержке женщин с РМЖ. Сейчас мы разрабатываем проект, как сделать раннюю диагностику рака груди максимально удобной для врачей и эффективной для пациенток», — отмечает Ирина.
© Фото Елены Лебедевой
«Никто не знает, почему в груди появляются раковые клетки. Но известно, что как минимум для половины видов рака груди гормоны являются топливом для роста. У меня шишка появилась через 3 месяца после установки гормональной спирали для лечения эндометриоза. А когда уже после операции пришла гистология, оказалось, что у меня гормонозависимый рак — и по эстрогену, и по прогестерону», — поясняет Ирина.

Арт-терапия для выздоровления

Вторая задача нашей героини — сделать жизнь женщин, столкнувшихся с раком груди, хоть немного удобнее. Еще находясь на больничной койке, она создала свой бренд по изготовлению аксессуаров, которые позволяют носить любую одежду даже с отсутствием груди.

«Проснувшись после операции, начинаешь думать: „Вот как я мужу покажусь в этом великолепии? Как буду платья носить, сарафаны?“ В больнице мне принесли два протеза. Первый был похож на носок, набитый ватой. Второй носится со специальным лифчиком, у которого лямки вот такой толщины, а сзади застежки в два ряда с крючками. Я смотрю на это и понимаю, что я это не надену. Ну хотя бы потому, что оно торчать отовсюду будет. Про платья с открытой спиной можно забыть и носить только свитер. И оно еще все съезжает, постоянно поправляешь. Все это ужасно и сильно травмирует психику. Не говоря уже о том, как ты перед мужем разденешься. А если тебе 25, ты в активном поиске, а тебе отрезали грудь? Представьте себе!» — сокрушается Ирина.

И тогда она придумала линейку аксессуаров для женщин, у которых отсутствует грудь. Их можно носить как поверх одежды, так и без нее. Они визуально придают необходимый объем на одежде и украшают тело без нее.

© Соцсети
«За основу я взяла японскую технику создания цветов из тканей — Хана канзаши. Берется чашечка-пушап, к ней крепятся силиконовые петельки, а сверху и снизу булавки и пристегивается сотуар. Получается, ты носишь такую брошку на шнурке. Но она выравнивает объемы, никуда не соскальзывает и смотрится как дополнительное украшение. Ее же можно крепить на тело, когда, например, идешь на свидание. Сначала приклеиваете Invisible Bra и на него уже цветок. И уже не стыдно раздеться», — поясняет наша героиня.

Ирина проводит мастер-классы по созданию таких аксессуаров для женщин, столкнувшихся с этой проблемой. Ведь арт-терапия и поддержка очень важны на пути к выздоровлению. Кирезова надеется, что крупные бренды вдохновятся ее идеей и тоже будут создавать специальные линии для женщин после мастэктомии.

Звезды, не опустившие руки

Ирина не одна такая, мы знаем много примеров и среди знаменитых людей, которые не сдались, вышли в устойчивую ремиссию и много лет наслаждаются жизнью. Один из ярких тому примеров — писательница Дарья Донцова. А ведь писать книги она стала, лежа в больнице. Когда ей диагностировали рак груди четвертой стадии и врач сказал, что ей осталось всего два месяца, она четко осознала, что ей есть ради кого жить. Все-таки трое детей, муж, пожилые мама, свекровь, собаки и кот — серьезный багаж. Дарья прошла лучевую терапию, химиотерапию, операцию. Большую часть времени она проводила в больнице и, чтобы хоть чем-то себя занять, начала писать. Сегодня ее детективы издаются не только в России, но и далеко за ее пределами.

© Фото Елены Лебедевой

Свое дело после болезни открыла и светская львица Снежана Георгиева. После озвученного диагноза лейкемия, она составила завещание и продумала организацию собственных похорон. Но жизнь внесла свои коррективы. Ей все же удалось победить болезнь, и она задумалась открыть свой бизнес. Сначала заработали два ночных клуба, а потом Снежана стала выпускать под своей маркой шампанское.

Много лет в ремиссии находится и Владимир Познер. О заболевании он узнал в далеком 1993 году, а уже вскоре его ждала головокружительная карьера на российском телевидении. Телеведущему Юрию Николаеву и вовсе онкологию диагностировали несколько раз. В начале 2000-х ведущий узнал, что у него рак кишечника. Однако после ремиссии болезнь опять возвращалась. Несколько лет назад заболевание снова было обнаружено, но теперь уже в другом месте.

С недугом также справились Эммануил Виторган, Юлия Волкова, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Андрей Гайдулян, Александр Буйнов, Светлана Сурганова, Владимир Левкин, Шура. И это далеко не полный список звезд, победивших рак.

Истории
Наталья Сенчукова
Снежана Георгиева
Виктор Рыбин
Владимир Левкин
Светлана Сурганова
Андрей Гайдулян
Юрий Николаев
Александр Буйнов
Эммануил Виторган
Владимир Познер
Юлия Волкова
Дарья Донцова
МГИМО