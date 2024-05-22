С корта на скамью подсудимых: как мировые знаменитости нарушали закон

Завершившая карьеру Камила Джорджи сбежала в США от итальянских властей. А немец Александр Зверев будет фигурантом судебного разбирательства во время «Ролан Гаррос». Кто ещё из теннисистов попадал в поле зрения полиции?

© Getty Images

Зверский характер

31 мая в Берлине начнётся судебный процесс по делу олимпийского чемпиона немецкого теннисиста Александра Зверева. Обвинения, выдвинутые в адрес четвёртой ракетки мира, не связаны с уклонением от уплаты налогов. Зверева обвиняют в нападении на бывшую девушку Бренду Патеа во время ссоры в мае 2020 года. Спортсмен свою вину в нанесении телесных повреждений матери своего ребёнка отрицает.

В октябре прошлого года Зверева обязали выплатить штраф в размере € 450 тыс., однако теннисист оспорил этот судебный приказ. Теперь в Берлине пройдут публичные слушания. Примечательно, что незадолго до объявления даты начала судебного разбирательства Зверев вошёл в Совет игроков ATP. Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек тогда отмечала, что «повышение» игрока на фоне таких обвинений – негативная тенденция.

Это не первые обвинения в абьюзе, выдвинутые в адрес Зверева. В 2020 году Ольга Шарыпова, с которой теннисист состоял в отношениях, обвинила его в домашнем насилии. Зверев называл эти нападки беспочвенными. В суд тогда девушка не обратилась, но ATP инициировала проверку. По её итогам теннисист не понёс наказания.

Суд над Зверевым стартует в разгар «Ролан Гаррос». Однако в суде заявили, что личной явки теннисиста не потребуется. Его интересы может представлять адвокат.

Беглянка-итальянка

Ранее в мае 32-летняя итальянская теннисистка Камила Джорджи объявила о завершении карьеры. Уход итальянки из спорта был неожиданным, и причину такого решения она не сообщила. Паралелльно с заявлением Джорджи в итальянских СМИ появилась скандальная информация о проблемах теннисистки и её семьи с законом.

Сообщалось, что Джорджи сбежала в США из-за преследования со стороны налоговой полиции Италии. По информации La Gazzetta dello Sport, спортсменка задолжала налоговой около € 480 тыс. К тому же на родине до сих пор открыто дело о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса, возбуждённое в отношении Камилы и её семьи. Но и это не всё. После новостей о побеге Джорджи La Repubblica сообщила, что теннисистка разграбила виллу в Каленцано, в которой ранее проживала с родными. Камила не выплатила арендную плату за полгода и прихватила с собой мебель, в том числе антикварную. Ущерб оценивается в € 50-100 тыс.

© Дженнифер Каприати

Теннисистка на обвинения в СМИ не отвечает. Её отец Серджио Джорджи пообещал объяснить, что произошло, перед «Ролан Гаррос», который начнётся 26 мая. Пока за семью Джорджи говорят их адвокаты, которые утверждают, что Камила намерена вернуться в Италию и сотрудничать с властями. Её стремительный отъезд в США адвокаты связывают с необходимостью сделать паузу и подумать, что делать после завершения карьеры. Пока экс первая ракетка Италии находится в незавидном положении.

Тюрьма, признание и клептомания

Джорджи и Зверев – не единственные представители теннисной элиты, попадавшие в фокус внимания правоохранителей. Для бывшей первой ракетки мира из Германии Бориса Беккера проблемы с законом обернулись тюремным заключением.

В апреле 2022 года шестикратный победитель турниров «Большого шлема» был приговорён британским судом к двум с половиной годам тюрьмы за сокрытие доходов после банкротства. В декабре того же года Беккер вышел из тюрьмы и был депортирован на родину. «Любой, кто говорит, что жизнь в тюрьме не тяжёлая, лжёт. Меня окружали убийцы, торговцы наркотиками, насильники и другие опасные преступники. Ты каждый день борешься за выживание», – говорил Беккер.

© Борис Беккер

Случаи абьюза среди теннисистов тоже происходили. В 2021 году у австралийца Ника Кирьоса произошёл конфликт с бывшей девушкой, в ходе которого она пострадала. У девушки были зафиксированы травмы плеча и колена. На суде в феврале 2023 года финалист Уимблдона-2022 признал вину и отметил, что это был «единичный акт глупости». Благодаря раскаянию Кирьос избежал наказания.

Фулл-хаус из проблем собрала титулованная американка Дженнифер Каприати. Имя первой ракетки мира в своё время гремело в СМИ не только в контексте её спортивных достижений. В 90-х Каприати ловили за кражей украшений из магазина и отправляли на лечение, позже она попалась на марихуане. Даже после завершения карьеры звёздная американка напоминала о себе.

В 2010 году Каприати была доставлена в больницу с передозировкой. Сообщалось, что виной тому неправильно рассчитанная доза препаратов, выписанных врачом. Но друзья спортсменки сомневались, что Каприати переборщила с дозировкой случайно. В 2013 году Дженнифер напала в спортзале на бывшего бойфренда Айвана Бреннэна. По итогу Каприати была отправлена на принудительные работы и курсы по управлению гневом.