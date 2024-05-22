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Как простой программист из Флориды купил две пиццы за 10 тысяч биткоинов

22 мая криптовалютное сообщество отмечает праздник Bitcoin Pizza Day: именно в этот день в 2010 году программист Ласло Хейниц (Laszlo Hanyecz) купил две пиццы за 10 тысяч биткоинов. Эта покупка за виртуальную валюту стала первой в реальном мире. По курсу на сегодня цена той пиццы составляет около 700 миллионов долларов (или около 63 миллиарда рублей).

Bitcoin Pizza Day: как простой программист купил две пиццы за 10 тысяч биткоинов
© BigPicture.ru

14 лет назад Ласло Хейниц из Флориды заплатил 10 000 ВТС за две пиццы, которые в Papa John’s стоили 25 долларов. 18 мая он опубликовал пост на криптовалютном форуме с просьбой продать ему две большие пиццы — «желательно какие-нибудь стандартные, без странных начинок вроде рыбы и тому подобного». Взамен он предлагал биткоины, которые в ту пору стоили около 40 долларов.

Ласло вспоминает, что предложил такую большую сумму в надежде, что хоть кто-то откликнется. И такой человек нашелся — им стал 19-летний Джереми Стардивент (Jeremy Sturdivant), который жил на другом конце страны.

© Джереми Стардивент

Тогда Джереми даже не подозревал, что получает потенциальные миллионы долларов. Обе стороны оказались весьма довольны сделкой, которая вошла в историю как первая в мире покупка за биткоины.

«Я потратил виртуальные деньги на еду. Учитывая, что я майнил биткоины сам, это была просто бесплатная пицца», — вспоминает Хейниц.
© Та самая пицца из Papa John’s, купленная Хейницем за 10 тысяч биткоинов

Ласло Хейниц вошел в историю криптовалютного мира как «тот самый человек, который потерял миллионы из-за пиццы», но его жертва помогла начать принятие этой виртуальной валюты по всему миру. И теперь 22 мая во всем мире празднуют «День биткоин-пиццы» (Bitcoin Pizza Day).

© Празднование в компании BTC.com

Ласло Хейниц так говорит о своей покупке 2010 года:

«Я не думаю, что это было ошибкой. Размышлять об этом — это все равно что разглагольствовать, как хорошо было бы вернуться в прошлое и купить акции Google».

Флоридский программист майнил биткоины ради развлечения и потратил их все на разные мелочи до резкого скачка курса криптовалюты. Но об упущенных миллионах он не жалеет.

В 2018 году Ласло снова купил две большие пиццы за биткоины, но в этот раз заказ обошелся ему всего-навсего в 0,00649 биткоина (67 долларов).

© Ласло Хейниц со своими детьми

Стардивенту тоже не суждено было стать миллионером: криптовалюту, полученную за пиццу, он потратил на поездку с девушкой по Соединенным Штатам.

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