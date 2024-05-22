Bitcoin Pizza Day: как простой программист купил две пиццы за 10 тысяч биткоинов

22 мая криптовалютное сообщество отмечает праздник Bitcoin Pizza Day: именно в этот день в 2010 году программист Ласло Хейниц (Laszlo Hanyecz) купил две пиццы за 10 тысяч биткоинов. Эта покупка за виртуальную валюту стала первой в реальном мире. По курсу на сегодня цена той пиццы составляет около 700 миллионов долларов (или около 63 миллиарда рублей).

14 лет назад Ласло Хейниц из Флориды заплатил 10 000 ВТС за две пиццы, которые в Papa John’s стоили 25 долларов. 18 мая он опубликовал пост на криптовалютном форуме с просьбой продать ему две большие пиццы — «желательно какие-нибудь стандартные, без странных начинок вроде рыбы и тому подобного». Взамен он предлагал биткоины, которые в ту пору стоили около 40 долларов.

Ласло вспоминает, что предложил такую большую сумму в надежде, что хоть кто-то откликнется. И такой человек нашелся — им стал 19-летний Джереми Стардивент (Jeremy Sturdivant), который жил на другом конце страны.

© Джереми Стардивент

Тогда Джереми даже не подозревал, что получает потенциальные миллионы долларов. Обе стороны оказались весьма довольны сделкой, которая вошла в историю как первая в мире покупка за биткоины.

«Я потратил виртуальные деньги на еду. Учитывая, что я майнил биткоины сам, это была просто бесплатная пицца», — вспоминает Хейниц.

© Та самая пицца из Papa John’s, купленная Хейницем за 10 тысяч биткоинов

Ласло Хейниц вошел в историю криптовалютного мира как «тот самый человек, который потерял миллионы из-за пиццы», но его жертва помогла начать принятие этой виртуальной валюты по всему миру. И теперь 22 мая во всем мире празднуют «День биткоин-пиццы» (Bitcoin Pizza Day).

© Празднование в компании BTC.com

Ласло Хейниц так говорит о своей покупке 2010 года:

«Я не думаю, что это было ошибкой. Размышлять об этом — это все равно что разглагольствовать, как хорошо было бы вернуться в прошлое и купить акции Google».

Флоридский программист майнил биткоины ради развлечения и потратил их все на разные мелочи до резкого скачка курса криптовалюты. Но об упущенных миллионах он не жалеет.

В 2018 году Ласло снова купил две большие пиццы за биткоины, но в этот раз заказ обошелся ему всего-навсего в 0,00649 биткоина (67 долларов).

© Ласло Хейниц со своими детьми

Стардивенту тоже не суждено было стать миллионером: криптовалюту, полученную за пиццу, он потратил на поездку с девушкой по Соединенным Штатам.