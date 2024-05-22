Тихвинская икона Богородицы: от чего спасает, чудеса святыни и когда ей молиться

С 22 по 27 мая 2024 года у москвичей будет уникальная возможность поклониться знаменитой чудотворной Тихвинской иконе Божией Матери и помолиться перед святыней. Накануне по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла древний Тихвинский образ Богородицы торжественно перевезли из Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря (г. Тихвин, Ленинградская область) в Храм Христа Спасителя. "РГ" выяснила, что это за икона, с чем связано ее имя, распутала загадочную историю появления Тихвинской иконы Божьей Матери в России и не менее детективную ее исчезновения. А еще мы вспомнили чудеса, связанные с Тихвинской иконой Богородицы, разобрались, в том, чем знаменит чудотворный образ, и в каких случаях молятся спасительной Тихвинской иконе Богородицы.

© Snowman47/wikipedia.org // Тихвинский Богородичный Успенский монастырь

Что это за образ?

Начнем с имени. Сегодня в СМИ можно встретить такие заголовки: "Тихвинскую Божью Матерь, исцеляющую от болезней и бездетности, привезли в Москву" или "Тихвинской Богородице, которая исцеляет от неврологических болезней и болезней костно-мышечной системы, с 21 по 27 мая можно помолиться в Храме Христа Спасителя". И хотя смысл подобных предложений вроде бы ясен, налицо несколько грубых ошибок.

Во-первых, Богородица не губернатор, Она не может быть ни Тихвинской, ни Казанской, ни Владимирской. Божья Матерь такая одна, и правильно говорить: "Тихвинская икона Божьей Матери" или "Казанская икона Божьей Матери", то есть икона Богородицы, каким-то образом связанная с городом Тихвин или с Казанью. А значит, перед какой бы иконой Богородицы мы ни молились, мы молимся не изображению, а первообразу, то есть именно Богородице.

Во-вторых, Божья Матерь не участковый невролог. И хотя за столетия зафиксировано множество случаев исцеления от любых болезней (и особенно от неврологических, болезней опорно-мышечного аппарата, бездетности), исцелений, произошедших по молитве перед Тихвинской иконой Богородицы, подобное деление икон согласно медицинской специализации очень условно. О том, в каких еще случая молятся Тихвинской иконе Божьей Матери, чуть позже. Сейчас о том, почему именно "Тихвинская"?

Москва, 23 июня 2004 года, Храм Христа Спасителя. Фото: Василий Смирнов/ТАСС

Как чудотворный образ связан с городом Тихвин

Первое письменное упоминание Тихвинской иконы Богородицы встречается в новгородской третьей летописи от 1682 года. Она сообщает, что "в лето 6891 (1383 год от Рождества Христова - прим. "РГ") во области Великаго Новаграда, нарицаемой Тихфине, явилася икона пречистыя Богородицы и Приснодевы Марии, с Превечным Младенцем на руку своею". Новообретенный образ наши предки установили в Тихвине, и по молитве перед иконой начались исцеления, молящимся приходила чудесная помощь.

Откуда взялась Тихвинская икона Божьей Матери

Вот что читаем в книге историка, исследователя тихвинской старины Леонида Ивановича Григорьева "Тихвин и его святыни", изданной в 1888 году. "До 1383 года, то есть до появления в пределах Новгородской области Тихвинской чудотворной иконы, на месте нынешнего монастыря ничего не было. Трудно проходимая болотистая и лесистая местность была совершенно пустынна. Несколько находившихся тут небогатых деревень - вот все, что можно было встретить в этом полурусском, полуфинском крае. С просвещением местности святою иконою здесь вначале возник скромный приходской храм, а впоследствии мужской и женский монастыри и город Тихвин".

Историк, археограф и, подчеркну особо, ни больше ни меньше как академик Петербургской академии наук Яков Иванович Бередников так описывал явление иконы людям: "Во время благочестивой державы великого князя Дмитрия Иоанновича Донского рыбари, занимаясь ловитвою на пучинах озера Нево (Ладожского), внезапно были озарены необыкновенным блистанием. С смущением и ужасом взглянув на небо, они увидели икону Пресвятой Богородицы в ослепительном сиянии, тихо несущуюся над водами. Изумленные сим неизъяснимым видением, они с сердечным трепетом следили взором и мыслию за ее шествием, но вскоре ее чудесное видение сокрылось от глаз их… На месте этом, в благоговейное воспоминание дивного стояния иконы Богоматери на воздухе в продолжение одного часа, собравшимся православным народом была воздвигнута деревянная часовня, а потом заменена каменною и посвящена в честь явлений иконы Божией Матери Тихвинской" ("Историко-статистическое описание первоклассного Тихвинского Богородицкого монастыря, состоящего Новгородской епархии в Тихвине", Я. И. Бередников. 1859г.).

© РИА Новости // Одна из главных святынь православия чудотворная Тихвинская икона Божией матери, вывезенная из СССР в годы Великой Отечественной войны и более 55 лет находившаяся в США, возвращена в Россию в 2004 году

Но откуда взялась икона Богородицы в суровом крае? Яков Иванович Бередников, ссылаясь на авторов древних летописей, предположил, что святыня перенеслась в Россию из Константинополя. "Они (то есть авторы древних летописей - прим. "РГ") основывают мнение свое на следующем обстоятельстве: многие из богатых Новгородских купцов, находясь по торговым делам в Константинограде во время преславных чудес, совершившихся в Тихвине от иконы Божией Матери, беседовали о них с тамошним Патриархом, который, войдя во все подробности ее явления и чудес, с своей стороны передал им известие о том, как икона… и прежде иногда отходила в море, но возвращалась вновь к городу, изливая чудеса на верных, подавая победы на врагов, утоляя болезни и печали, и как наконец она отбыла невозвратно, конечно за гордость, братоненавидение и неправды народа… По долгим беседам, по сравнению явлений, чудес, величины, облика и тому подобного утвердилось мнение, что явленная икона в Тихвине есть не иная, как та самая, которая была в Царьграде".

Икону Богоматери, по свидетельствам летописцев, видели жители нескольких деревень, но осталась она на берегу Тихвинки, поскольку, как пишет Яков Бередников, "сюда со множеством народа, привлеченного предшествовавшими явлениями, пришли из окрестных стран священники с частными крестами и иконами". По их усердной молитве святыня медленно спустилась на руки людей. Тут же было решено построить храм.

Чудеса, явленные по молитве Тихвинской иконе Божьей Матери: помощь больным и спасительница России

С появлением святыни суровый край начал преображаться. Земля слухом полнится - люди потянулись к чудотворной иконе. К древнему образу стали приезжать православные разных сословий. В 1526 году Тихвин посетил великий князь Василий III, чтобы молиться о даровании наследника, которым стал будущий царь Иоанн Васильевич Грозный. В 1547 году Иоанн Васильевич, всего за несколько дней до венчания на царство, испрашивал благословения у Тихвинской иконы. В 1560 году по его повелению был основан Тихвинский Богородичный Успенский монастырь.

И Григорьев, и Бередников рассказывают о случаях чудесного избавления от недугов по молитвам у Тихвинской иконы Божией Матери.

Богородица Тихвинская не раз помогала в защите страны от врагов. Поучительный случай произошел, например, во время войны со шведами в 1613-1614 годах. Тогда противник, уже захватив Новгород, подошел к стенам Тихвинского монастыря. Взять, наконец, Тихвинскую обитель с горсткой монахов для шведского войска было уже делом принципа - так доблестно и яростно защищались русские. Осада монастыря продолжалась четыре месяца, русские держались и выдержали! Причем, как считали наши предки, опорой, заступницей и спасительницей для русских была Тихвинская икона Богородицы. После чудесной победы в монастырь прибыли царские послы. Сняв список с чудотворной иконы, они поместили его в Московском Успенском соборе Кремля - главном соборе Руси.

В XIX веке список Тихвинской иконы, называемый "Ополченная", защищал тихвинских партизан во время Отечественной войны с французом. "Тихвинская дружина ополчения в 1812 году, сентября в 14 день исходя на брань против Галлов и сообщников их, вторгшихся в Отечество наше, в самыя недра России, получила в благословение сию Богоматери икону, которую воины сии во всех достохвалъных против неприятеля подвигах … удобно врагов поборали и прогоняли", - читаем в манифесте Александра I от 6 июля 1812 года.

В знаменитой битве при реке Березине в ноябре 1812 года "промыслом Богоматери, мужественным воинам дружины Тихвинской предоставлено было" спасти серебряную ризу, снятую французами в Москве с образа Тихвинской Богоматери.

© wikipedia.org // Петер фон Гесс. "Переправа через Березину". 1844 год

Известно, что иеромонахи Тихвинского Богородицкого монастыря окормляли Российский военный флот. Фрегат "Тихвинская Богородица" в эскадре контр-адмирала Сарычева в июле 1855 года ходил между Кронштадтом и Любеком. А иеромонах Кирилл в самый разгар бомбардировки неприятельского флота на палубе одного из кораблей служил молебны, укрепляя своим мужеством моряков.

Как Тихвинская икона Божьей Матери покинула Россию и снова вернулась

После Октябрьской революции, в 1924 году, монастырь, где хранилась Тихвинская икона, закрыли, а чудотворный образ был перенесен в один из храмов Тихвина. Во время Второй мировой войны, при оккупации города, икону перевезли во Псков. В 1944 году чудотворный образ приняла православная община Риги во главе с архиепископом Рижским Иоанном (Гарклавсом), который в 1949 году вывез святыню в США. Там ее поместили в Свято-Троицком соборе Чикаго.

После смерти архиепископа Иоанна Тихвинская икона перешла на хранение его приемному сыну - протоиерею Сергию Гарклавсу, с условием передать ее в Тихвинский Успенский монастырь после его возрождения.

В январе 2004 года после встречи Патриарха Алексия II с делегацией Православной Церкви в Америке, Тихвинская икона вернулась в Россию, в Тихвинский Успенский монастырь.

© Snowman47/wikipedia.org // Тихвинский Богородичный Успенский монастырь

В каких случаях молятся спасительной Тихвинской иконе Богородицы

Перед Тихвинским образом Богородицы молятся об исцелении от болезней, чаще всего неврологических или связанных с опорно-двигательной системой. Почему именно об исцелении именно от этих недугов? Это просто сложившаяся традиция, основанная на опыте излечений, получивших широкую известность. Но можно молитвенно просить излечения от любых заболеваний.

Считается, что у Тихвинской верующие могут вымолить детей: и в случае бездетности, и тогда, когда ребенок есть, но он болен - физически или душевно. Тихвинская Божия Матерь считается особой покровительницей детей и беременных. Молятся Тихвинской иконе, испрашивая защиту от врагов, за воинов, о примирении враждующих. Помогает она и русскому воинству.