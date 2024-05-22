Бабушка-потрошительница: история 80-летней убийцы и каннибала Софьи Жуковой

Женщина серийный убийца — это большая редкость. Об этом вам скажет любой специалист в области криминальной психологии. Еще реже встречаются убийцы женского пола в возрасте. Софья Жукова, которую прозвали Уссурийской тигрицей и Бабушкой-потрошительницей убила и съела свою последнюю жертву в возрасте 80 лет. Всего же на счету этой бабушки три жертвы, которые были не только убиты, но и частично съедены.

Невыносимая баба Соня

Софья Ивановна Жукова родилась в 1939 году в деревне Звягино, Нижегородской области. Ее семья была очень бедной, и родители считали, что образование детям ни к чему. Вместо того чтобы ходить в школу, девочка работала на огороде. В итоге Софье удалось закончить всего два класса школы и она плохо читала и писала с серьезными ошибками. В 16 лет Жукова пошла работать. Физически крепкая и рослая девушка стала разнорабочей. Она ни в чем не уступала мужчинам, ни в физической силе, ни в характере. В 20 лет она уехала в Хабаровский край и поселилась в поселке Березовка. Там Софья вышла замуж и родила двух сыновей. До самой пенсии женщина работала на свиноферме, занимаясь забоем и разделкой туш.

Жукова была дамой грубой и нелюдимой, легко шла на конфликт и без колебаний распускала руки. Соседи ее не любили и называли за глаза Сонькой Сипатой. В 2005 году женщина овдовела, и ее характер испортился еще сильнее. Она скандалила со всеми подряд и особенно ненавидела детей. «Я вам головы и руки поотрубываю», — кричала баба Соня, если малыши затевали возню под ее окнами. Конечно, всерьез ее угрозы никто не воспринимал и оказалось, что зря.

Первая жертва

В середине декабря 2006 года 8-летняя Настя Алексеенко возвращалась из школы с подругой Викой. Девочки попрощались возле подъезда, где жили Настины бабушка и дедушка. Больше школьницу живой никто не видел. В тот же день вечером начались поиски ребенка. Версию с побегом из дома никто не рассматривал, так как Настя была «домашним» ребенком и никогда не конфликтовала с родителями.

На допросе подруга Вика сказала, что видела, как Настя заходила в подъезд вместе с пожилыми женщиной и мужчиной. По описанию бабушка была похожа на Софью Жукову. 66-летнюю пенсионерку допросили. Та рассказала, что хорошо знала пропавшую и часто с ней общалась. Еще Софья Ивановна сообщила, что Алексеенко иногда заходила к ней в гости и они рисовали и играли.

Для всех, кто знал Жукову, эта история показалась странной. Всем было хорошо известно, что Сонька Сипатая всегда кричала на детей и постоянно им угрожала. Вика тоже сообщила, что их с Настей пожилая женщина часто обзывала, когда они играли у ее подъезда. Сама Софья Ивановна отрицала, что заходила в подъезд с ребенком. По ее словам, в дверях кто-то окликнул школьницу и она осталась на улице.

Эта версия полностью удовлетворила следователей и Жукову оставили в покое. А 27 декабря житель Хабаровска обнаружил на городской свалке пакет с детскими костями. Экспертиза показала, что останки принадлежат пропавшей Насте Алексеенко. Находка потрясла город, но полиция не смогла найти убийцу. Дело об убийстве ребенка превратилось в очередной «висяк».

Пропажа квартирантки

Следующие несколько лет не принесли ничего нового делу о смерти Насти. Подобных жутких происшествий больше не было и история убитой девочки понемногу забылась. В 2013 году к Жуковой переехала ее 77-летняя подруга Анастасия Михеева. Пенсионерка собиралась переезжать к дочери в Москву и продала квартиру. Но оформление документов заняло больше времени, чем Михеева рассчитывала и ей нужно было где-то пожить.

Бабушек несколько раз видели вместе. Последней с Михеевой общался почтальон, приносивший женщинам пенсии. Но потом подруга Жуковой перестала отвечать на звонки дочери и та забила тревогу. К Софье Ивановне снова пришли из полиции, но и на этот раз пенсионерка выкрутилась. Она была абсолютно спокойна и обстоятельно отвечала на все вопросы следователя.

В квартире Жуковой нашли пятна крови и анализ показал, что она принадлежит Михеевой. Но Софья Ивановна без малейшего волнения рассказала, что ее подружка страдала от повышенного давления и после одной из ссор у нее пошла из носа кровь. Она добавила, что после скандала ее квартирантка собрала вещи и уехала в неизвестном направлении на черной машине.

Полицейских удовлетворило это объяснение. Но дочь пропавшей уверяла, что внезапно уехать Анастасия не могла. У нее не было в Хабаровске друзей и даже знакомых, кроме Жуковой. Несмотря на то, что родственники Михеевой настаивали на продолжении расследования, дело о пропаже забросили.

Холодец из подруги

Тем временем соседи Софьи Жуковой начали замечать странные вещи. Пожилая женщина начала носить вещи пропавшей подруги и всех угощать пирожками с мясом и холодцом. До этого скандальная старуха никогда не стремилась ни с кем общаться. Тем более, она никогда не отличалась хлебосольством.

Одна из жительниц Хабаровска, общавшаяся с Жуковой, позднее вспоминала:

«Это всегда были мясные блюда. Однажды она дала мужу тарелку с холодцом. Тогда он сказал „давай не будем это есть, мне не нравится его запах“, мы его выбросили и, похоже, что все сделали правильно».

Но никто и не подумал связать угощения бабушки Софьи с пропажей ее подруги. История с Михеевой забылась еще быстрее, чем случай с убитой школьницей. Полиция руководствовалась старым правилом: «Нет тела — нет дела».

Последнее убийство

Прошло еще 6 лет и уже 80-летняя Софья Жукова снова взяла квартиранта. Им оказался 57-летний дворник Василий Шляхтич. Его выгнала из дома жена и он был рад, когда пенсионерка предложила пожить у нее. Квартировал у бабушки Василий недолго, всего один месяц. В январе 2019 года он перестал выходить на работу и начальство начало бить тревогу.

У Жуковой дома снова появились полицейские. Но на этот раз за подозрительную бабушку взялись серьезно. Третий случай с пропажей, в котором она фигурировала, уже плохо походил на случайность. В ходе опроса соседей выяснилось, что в ночь с 28 на 29 января из квартиры Жуковой доносились звуки ссоры. Закончилось все звонкими ударами металлического предмета, как будто рубили топором мясо.

Всего через два дня на местном мусорнике был найден пакет с тем, что осталось от Василия Шляхтича. Это были разрозненные кости, немного плоти и кожи, а также окровавленная одежда. При осмотре квартиры Софьи Жуковой были найдены следы крови Василия. Ее холодильник был под завязку забит свежим мясом подозрительного вида. На этот раз пожилую женщину арестовали и поместили в СИЗО. Худшие опасения подтвердились. Мясо в холодильнике оказалось человечиной. При тщательном обыске в квартире Жуковой под линолеумом была обнаружена большая лужа засохшей крови. Она принадлежала пропавшей пенсионерке Михеевой. Оставалось добиться от убийцы признаний или загнать ее в угол неопровержимыми доказательствами.

Странные мотивы

Сначала Софья Жукова все отрицала. Но потом внезапно призналась в убийстве Шляхтича, выдав его за самооборону.

«Он ворвался в мою комнату, повалил на кровать и совершил насильственные действия. Когда он успокоился, я взяла топор и отомстила ему. Я защищала свою честь и жизнь!»

Убийства Насти Алексеенко и Михеевой она по-прежнему отрицала. Но убийцу подвел ее длинный язык. В СИЗО Софья Ивановна неожиданно сдружилась с сокамерницами и разговорилась. Она рассказала им об убийстве девочки, подруги и квартиранта. Все они, по словам Жуковой, были сами виноваты в происшедшем и получили по заслугам. Настя часто бегала по подъезду и кричала под окнами, а однажды обозвала Жукову. Подружка заслужила смерть тем, что вела себя высокомерно и постоянно хвасталась переездом в Москву. Шляхтич же, по словам пенсионерки, говорил ей непристойности и лез целоваться. Это настолько возмутило старуху, что она решила его не просто убить, но и съесть.

© Софья Жукова в суде

Всех троих бабушка Софья зарубила топором, расчленила и выбросила в пакетах на мусорники. Дворника Шляхтича, как и Михееву, бывшая работница мясокомбината виртуозно разделала и заполнила его мясом холодильник. Из тел своих жертв Жукова готовила разные блюда, которые ела сама и предлагала другим.

Несостоявшееся правосудие

Суд над убийцей и каннибалом Софьей Жуковой начался в конце 2019 года. Женщине выдвинули обвинение в трех убийствах, но она все отрицала. Подсудимая утверждала, что сокамерницы ее оговорили и настаивала на своей невиновности. Но у суда было достаточно улик, чтобы доказать вину Жуковой.

Громкое дело привлекло внимание прессы и общественности. Убийцу и людоедку окрестили Уссурийской тигрицей и Бабушкой-потрошительницей. Некоторые считали, что человек ее возраста неспособен на такие ужасные преступления, находясь в здравом уме. Но психиатрическая экспертиза доказала, что чудовищные преступления Жукова совершала абсолютно осознанно.

К сожалению, серийная убийца не дожила до вынесения приговора. В декабре 2020 года она заболела коронавирусом и через несколько дней скончалась от осложнений.