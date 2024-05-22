Тайна кошачьего мурчания: что открыли ученые

Кошки — загадочные существа, которые умеют то, чего не дано другим представителям семейства — мурлыкать. Но каким образом они производят эти низкочастотные звуки? Наконец-то ученым удалось раскрыть этот секрет.

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Специальные подушечки

Международная группа ученых из Австрии, Швейцарии и Чехии провела исследование и опубликовала свои результаты в научном журнале Current Biology. Они пришли к выводу, что кошки мурлыкают благодаря специальным подушечкам из соединительной ткани, которые встроены в их голосовые связки.

Аэродинамический эффект

Оказывается, кошачье мурчание может быть пассивным аэродинамическим эффектом. Это значит, что после того, как мозг посылает инициирующий сигнал, мурчание автоматически продолжается без необходимости сокращать связки. Это объясняет, как котам удается производить характерное низкое мурлыканье, хотя они не обладают длинными голосовыми связками, как более крупные животные.

Особый голосовой режим

Исследователи отмечают, что низкочастотные вибрации голосовых связок кошек включают особый голосовой режим. Мурлыкающие подушечки состоят из коллагеновых и эластиновых волокон, и они способны издавать мурчание в результате самоподдерживающихся колебаний голосовых связок. Для кошки достаточно просто дышать, чтобы мурлыкать. Правда, пока точная причина, по которой кошки мурлыкают, остается загадкой. Некоторые теории предполагают, что мурчание указывает на удовлетворенность и поощряет дальнейшее взаимодействие с людьми. Также считается, что мурлыканье может быть лечебным механизмом.