Как британская традиция спасла страну от повального «кровавого поноса»

В XVIII веке в Англии наступила эпоха перемен, сопровождаемая промышленным развитием и увеличением городского населения. Однако с этими изменениями возникли проблемы с качеством питьевой воды, что привело к росту инфекционных заболеваний, включая дизентерию. Но от повального «кровавого поноса», как называли болезнь в Англии, страну спасла чисто британская традиция.

Традиционное чаепитие

Именно в это время в стране стал широко доступен чай, который, как выяснили ученые из Калифорнийского университета в Боулдере, сыграл ключевую роль в спасении тысяч жизней. Исследование, опубликованное в журнале Review of Economics and Statistics, показало, что необходимость кипятить воду для заваривания чая существенно снизила смертность от дизентерии.

Демографический анализ

В основу исследования ученые положили анализ демографических данных церковных приходов по всей Англии. Они сравнили смертность от дизентерии и ее последствий в годы, предшествующие распространению чая в стране среди небогатого городского и сельского населения. А также взяли в расчет аналогичную статистику инфекционных заболеваний в странах континентальной Европы.