Мужчины и женщины вспомнили смертельно обидевшие их замечания

Люди, хранящие незабываемые обиды, вспомнили о том, кто их нанес. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Один мужчина вспомнил смертельно обидевшее его оскорбление, нанесенное матерью.

Она не поверила каким-то моим словам, уже не помню чему. Назвала меня лжецом, плюнула в лицо и сказала: «Лжецы — отбросы земли». Все побои, которые она наносила мне до этого, померкли перед таким. Я никогда не прощу ее за эти слова, - Parking_War_4100, пользователь Reddit

Также в комментариях отметилась женщина, которую сильно обидела подруга ее брата.

Она сказала: «Ты бы неплохо выглядела, если бы ухаживала за собой». Я тогда переживала развод, работала в магазине запчастей в ночные смены и пыталась содержать детей, - SpiritualMirror6691, пользовательница Reddit

Пользователь, работающий строителем, навсегда затаил обиду на мужчину, который проходил с сыном мимо его стройки и позволил себе неуважительное высказывание о его работе.

Мальчик посмотрел на меня, на мои инструменты и сказал: «Я хочу быть как он, когда вырасту». Отец, недолго думая, ответил: «Нет, сын, ты заслуживаешь большего». Я очень хорош в своей работе, но не особенно ее люблю, немного стыжусь и не могу винить этого отца, потому что понимаю его. Может быть, поэтому его слова так меня и задели, - calecovert, пользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали о самых тщательно скрываемых от партнерш секретах. Один пользователь признался, что недавно они с женой стали спать в разных комнатах из-за болезни. Теперь он не может признаться ей в том, как ему это нравится.