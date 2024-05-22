Почему настоящую фамилию маршала Жукова никто не знал

Фамилия советского маршала наверняка известна каждому школьнику. Однако мало кто знает о том, что первым эту фамилию стал носить лишь отец Георгия Жукова. Да и тому она досталась не от родителей, а от женщины, не имевшей с ним никакого кровного родства.

«Сына зовите Константином»

Об Анне Жуковой, от которой отцу советского маршала и досталась фамилия, известно немногое. Как утверждает Николай Зенькович, автор издания «Самые секретные родственники», Жукова проживала в деревне Черная Грязь Калужской губернии. Детей своих она не имела, а в какой-то момент лишилась и мужа. Борис Соколов в своей книге «Георгий Жуков» пишет, что в начале 1840-х годов (по другим данным — в 1850-х годах) вдова решила взять ребенка из московского приюта. Анна Жукова выбрала 2-летнего мальчика по имени Константин. Примечательно, что, по словам самого военачальника, так назвала его отца сама бабушка. При младенце, оставленном у приюта, нашли записку: «Сына моего зовите Константином».

Георгий Жуков в своих мемуарах «Воспоминания и размышления» оправдывал свою бабушку. Он был уверен, что она поступила так вовсе не по причине отсутствия материнских чувств. Тем более, что с момента появления ребенка на свет до его обнаружения на крыльце сиротского приюта пришло 3 месяца. По крайней мере, большинство историков упоминают именно этот возраст подкидыша. К тому же мать по-настоящему волновало то, какое имя будет носить ее малыш. Видимо, она уже так его и называла. Возможно, женщина надеялась впоследствии найти сына. Поэтому Георгий Константинович считал, что отказаться от младенца женщину вынудило «безвыходное тяжелое положение».

Сын грека с разными отчествами

Судя по всему, выяснить, кем же была женщина, оставившая возле сиротского приюта младенца, ставшего впоследствии его отцом, Георгию Жукову так и не удалось. Поэтому неудивительно, что личность деда маршала также установить не представлялось возможным. Впрочем, в округе, если верить Льву Исакову, автору издания «Русская война: дилемма Кутузова-Сталина», ходили кое-какие слухи. Например, по словам Исакова, поговаривали, что отцом подкидыша был проезжий «гречанин». Жан Лопез и Лаша Отхмезури в своей книге «Жуков» пишут, что военачальник любил повторять, что его дед был греком. Но никаких документальных подтверждений этому не нашлось.

Примечательно, что Жан Лопез и Лаша Отхмезури отмечают, что Константин Жуков носил отчество Артемьевич, происхождение которого было загадкой даже для самого отца советского маршала. А вот Виктор Устинов, автор издания «Жуков. Портрет великого полководца», утверждает, что Жуков-старший назывался Андреевичем. Однако Лев Исаков сообщает о том, что в силу того, что младенец, еще не умевший говорить, ничего не смог поведать о своих родителях, потому в сиротском приюте получил типичное «для не помнящих родства» отчество Иванович. Фамилия же новоиспеченному Константину Ивановичу досталась от приемной матери, Анны Жуковой.

Взрослая жизнь подкидыша

Между тем, как пишет Лев Исаков, происхождение подкидыша, «занесенного из какой-то другой небывалой жизни», отразилось на его противоречивом характере. И действительно, Виктор Устинов на страницах своей книги «Жуков. Портрет великого полководца» упоминает о том, что Константин Жуков был добрым, отзывчивым, честным и справедливым человеком, за что его и уважали односельчане. С равными себе он был излишне мягок и даже безволен, а вот с начальством непримирим. Известно, что Жукову-старшему было запрещено проживать в Москве из-за участия в рабочей забастовке. По утверждению Зеньковича, в Москве Константин трудился в сапожной мастерской Вейса, но в 1905 году по упомянутой выше причине ему пришлось оставить и место работы, и место жительства.

Сапожным ремеслом, которому обучился в юности Константин Жуков, в деревне Стрелковка, где он и обосновался, было не прокормиться. Хотя этим он тоже зарабатывал себе на жизнь, но больше крестьянствовал. Жуков-старший вообще очень легко приспосабливался и обучался. Например, он самостоятельно освоил грамоту и овладел игрой на музыкальных инструментах, гармонике и балалайке. Возможно, этими талантами он и покорял женские сердца. Если верить Борису Соколову, автору книги «Георгий Жуков: триумфы и падения», впервые Константин Жуков, который, кстати, потерял приемную мать еще будучи 18-летним юношей, женился в 1870 году на некой Анне Ивановой. В возрасте 50 лет он овдовел и заключил новый брак, с Устиньей Пилихиной, которая и стала матерью маршала Георгия Жукова.