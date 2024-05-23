Рассекречены архивы о грабежах и насилии военных США над мирными немцами в 1945 году

На Западе, да и в самой Германии стало модно сегодня обвинять Красную Армию в якобы жестком обращении с побежденными немцами после войны. Издаются даже псевдоисторические труды со "свидетельствами тысяч немок", якобы изнасилованных красноармейцами. Между тем, любые случаи мародерства и тем более насилия в советской армии жестко пресекались и карались в отличие от армий союзников. Центр общественных связей ФСБ опубликовал уникальные рассекреченные архивные документы о реальном отношении и жестоком обращении американцев, французов и англичан к уже побежденным мирным жителям Германии.

Как напомнили корреспонденту "РГ" в ЦОС ФСБ, после победного мая 1945-го для непосредственного управления Советской зоной оккупации Германии была создана Советская военная администрация в Германии - СВАГ. Вся территория СВАГ была разделена на 14 оперативных секторов НКВД-НКГБ-МВД-МГБ СССР. В задачу сотрудников секторов входила борьба с нацистским подпольем, розыск и арест военных преступников, контрразведывательная работа. Они также участвовали в формировании немецких органов самоуправления и решали комплекс других специальных задач. Кроме того, в функции Берлинского оперсектора входило наблюдение за обстановкой и поведением союзных войск в американской, британской и французской зонах оккупации Берлина.

Так в докладной записке начальника оперсектора Советской военной администрации Берлина генерал-майор Алексея Сиднева заместителю наркома внутренних дел СССР генерал-полковнику Ивану Серову от 9 ноября 1945 года отмечалось:

"Как установлено, случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются, а эти факты ежедневно возрастают. Так например: - 21-го октября с.г., два немца: Фридрих Шоль, проживающий Шверинштрассе, 15, и Карл Кричек, проживающий Потсдамерштрассе, 158, шли с работы домой. К ним с улицы Потсдамер подошло 2 американских солдата и попросили прикурить. После чего без всякой причины американцы из пистолетов сделали по выстрелу, в результате чего Шоль был ранен в грудь, а Кричек в живот. Последние в тяжелом состоянии были подобраны полицией и отправлены в больницу "Августа-Виктория"… - 26 октября с.г., в 19:45, американскими солдатами из автомата была ранена в бедро и доставлена в тяжелом состоянии в больницу немка Лотта Блоксдорф, проживающая Шенеберг Цинтенштрассе, 2. Солдаты скрылись".

Через месяц, 19 ноября 1945 года, генерал Сиднев уже подготовил развернутую справку "О фактах мародерства и грабежа со стороны военнослужащих союзных оккупационных войск".

В этом документе в частности говорилось:

"По имеющимся в Берлинском Оперсекторе данным известно, что за последнее время участились случаи бесчинства и грабежа населения Берлина со стороны военнослужащих союзных оккупационных войск. Наиболее характерными из них являются: - 11 октября в 22 часа 30 минут в районе Шенеберг, двумя американскими солдатами был избит артист-драматург Гайне Дюзеншутц, у которого ими отобраны продуктовые карточки и 250 марок".

Спустя две недели под горячую руку "янки" попал еще один человек искусства.

"26 IX-[19]45 г. художник Калин Пауль, проживающий по Арцинерштрассе, № 22, подошел к магазину, находящемуся на углу Зюдвесткорзо и Висбаденорштрассе, где стояли женщины в очереди. Одновременно подошли двое американских солдата. Один из них стал у двери, а другой, войдя в помещение, грубо схватил одну женщину и повел ее в сторону, где и пытался изнасиловать. Туда вошел Калин Пауль, который помешал им. Увидев его, американцы начали избивать Калина, в результате чего переломили ему носовую кость, проломили голову, после чего скрылись…"

В этот же день, 26 октября, как докладывает Сиднев, около 21 часа к ресторану "Фемина" подошли два грузовика с американскими солдатами в количестве 40-50 человек, вооруженных автоматами. Перекрыв все входы и выходы, они ворвались в ресторан и угрожая оружием потребовали от немце сдать все ценные вещи и деньги.

"Таким образом американцы за 10-15 минут сняли у немцев часы, золотые кольца, забрали деньги. У женщин сняли меховые воротники и другие ценности, после чего скрылись".

В секретной справке приведено еще несколько подобных случаев, в том числе нападение на немецких полицейских при исполнении и немотивированная стрельба и ранение гражданских.

Отдельно дана ситуация по французскому и английскому секторам, которые лишь немного уступили американцам по количеству нападений.

Так, 27 октября в 21 час, "в квартиру жительницы предместья Берлина - Любарс Ам, Висененде, 37 - Агнес Торнов явились три французских солдата, которые изнасиловали Агнес и находившуюся в доме девушку Рисс. После чего солдаты у Агнес изъяли 200 марок, золотые часы и, избив ее, ушли".

29 октября трое французских солдат в 19:30 напали на возвращавшегося домой Вили Борна 1914 года рождения. Его неожиданно ударили по голове, после чего он потерял сознание. Очнувшись, немец обнаружил, что у него сняли с руки два золотых кольца, взяли 300 марок и бумажник с документами. Кроме того, после встречи с французами у него пропали "продуктовые карточки и кусочек мыла".

То есть "просвещенные" союзники не просто грабили, избивали и насиловали побежденных немцев, но и не гнушались отобрать последнее - продуктовые карточки, фактически обрекая их на голод. Понесли ли эти военные грабители и насильники какое-то наказание? Скорее всего нет - унижение побежденных негласно поощрялось оккупационным командованием союзников в отличие от советского сектора.

"РГ" публикует предоставленные ЦОС ФСБ рассекреченные архивы о событиях в послевоенном Берлине. Среди них: спецсообщение № 3/2347 начальника Оперативного сектора Берлина о фактах мародерства, убийствах и грабежах гражданского населения американскими военнослужащими в Берлине от 9 ноября 1945 года. А также справка начальника Оперативного сектора гор. Берлина о фактах мародерства, убийствах и грабежах гражданского населения военнослужащими союзных оккупационных войск в Берлине от 19 ноября 1945 года.