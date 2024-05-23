«Дело Нахаева». Как советский офицер пытался свергнуть Сталина

5 августа 1934 года Сталин, в то время находившийся на отдыхе в Сочи, получил от члена политбюро и секретаря ЦК ВКП(б) Лазаря Кагановича отчет о текущих делах. Сталин, отлучаясь на курорт, имел обыкновение оставлять «на хозяйстве» именно Кагановича. Так вот, пятым пунктом этого отчета шел такой текст: «Сегодня произошел очень неприятный случай с артиллерийским дивизионом Осоавиахима. Не буду подробно излагать. Записка об этом случае короткая, и я ее Вам посылаю. Мы поручили Ягоде и Агранову лично руководить следствием... Тут необходимо выяснить, один ли он, нет ли сообщников? ... В дальнейшем буду информировать Вас о ходе следствия».

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Речь в этом сообщении шла ни много ни мало о попытке государственного переворота.

О главном действующем лице

Главный персонаж этой истории, которая могла бы считаться нелепой, не имей она трагического финала, был капитан Артем Сергеевич Нахаев.

Известно об этом человеке крайне мало, поскольку большая часть документов, касающихся этого дела, до сих пор хранится под грифом «Секретно». Тем не менее можно найти информацию, что родился Артем Нахаев в 1903 году. Он учился в Ленинградской артиллерийской школе, которую окончил в 1925 году. По всей видимости, Нахаев был из числа молодых, но пламенных приверженцев советской власти, всецело разделявших революционные идеи, приведшие к событиям 1917 года. Во всяком случае, он был членом партии большевиков, но в 1927 бросил партбилет на стол, протестуя против исключения из партии оппозиционеров — Зиновьева, Каменева, Троцкого и других. Особенно, видимо, Нахаева задела расправа с Троцким, который был очень почитаем в рядах Красной Армии. Вскоре после этого демонстративного шага Нахаев демобилизовался из армии – вроде бы, по болезни, но очень возможно, что покинуть ряды РККА Нахаева вынудило начальство после его демарша с партбилетом.

После демобилизации, да еще и самовольно покинув партийные ряды, Нахаев оказался в очень сложном положении. На прилично оплачиваемую работу устроиться он, с таким-то послужным списком, не мог, и до самого 1933 года перебивался случайными заработками. Есть сведения, что они с женой отчаянно нуждались, не имея ни денег, ни своего жилья, и снимали угол в подмосковном селе. Но в 1933 году удача, похоже, вновь улыбнулась Нахаеву – он нашел работу преподавателя военных дисциплин в Московском институте физкультуры. Артема Сергеевича назначили начальником штаба дивизиона Осоавиахима.

О том, что такое Осоавиахим, следует сказать особо. Расшифровывается эта абревиатура так: «Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству». Эта структура, предшественница ДОСААФ, занималась работой с допризывной молодежью и подготовкой резерва для армии и флота. В кружках и клубах Осовиахима занимались миллионы людей, получая, без отрыва от основного производства, военные специальности.

Таким образом, Нахаев работал с резервистами и запасниками, которых периодически созывали на военные сборы.

О бессмысленном русском бунте

5 августа 1934 года на Сухаревку, где находились казармы Второго стрелкового полка Московской пролетарской стрелковой дивизии прибыли курсанты Осоавиахима, призванные на лагерные сборы. Дивизион артиллеристов, насчитывавший 200 человек, привел Нахаев. Люди шли из подмосковного лагеря своим ходом, то есть, выдвинуться им пришлось еще ночью, и к 8 утра они, вероятно, падали от усталости и мечтали только о койках.

Тем не менее Нахаев построил дивизион на плацу и обратился к людям с пламенной речью:

«Мы воевали в 1914-м и в 1917 годах. Мы завоевали фабрики, заводы и земли рабочим и крестьянам, но они ничего не получили. Все находится в руках государства, и кучка людей управляет этим государством. Государство порабощает рабочих и крестьян...Товарищи рабочие, где ваши фабрики, которые вам обещали в 1917 году; товарищи крестьяне, где ваши земли, которые вам обещали...».

Нахаев завершил свое выступление призывом с оружием в руках совершить еще одну революцию и возгласом:

«Да здравствует новая революция, да здравствует новое правительство!».

Перед Нахаевым на плацу стояли не солдаты, а гражданские лица, призванные на сборы. И никакого оружия у них, разумеется, не было. И поэтому Артем Сергеевич отдал приказ занять караульное помещение и завладеть имевшимися там винтовками. Далее предполагалось, видимо, движение к Кремлю и захват власти.

Ничего этого, разумеется, не случилось, поскольку дивизион выполнять приказ Нахаева отказался. Есть, впрочем, версия, согласно которой, часть курсантов попыталась завладеть караульным помещением, но получила отпор от находившихся там бойцов РККА. Сам главный бунтовщик был тут же и арестован.

Поскольку, по счастью, никто не пострадал, этот бунт не может быть назван беспощадным, но зато он был в полной мере бессмысленным. У Нахаева не было никаких сообщников, которые могли бы составить это гипотетическое «новое правительство», не было четкого плана, как следует действовать, не было бойцов, способных реализовать его дерзкий замысел. Не было вообще ничего, кроме бутыли с ядом, который он намеревался принять в случае провала, но не успел.

О том, как раскрыли «шпионскую сеть»

На Сталина этот инцидент произвел сильное впечатление. В своих письмах Кагановичу он не скупится на эпитеты, называя Нахаева «продажной шкурой» и «предателем», и настаивает на том, что за спиной негодяя непременно должна стоять шпионская сеть. Вождь даже подсказывает, какая именно – «польско-немецкая» или «японская».

Заместитель наркома внутренних дел Агранов и нарком обороны СССР Ворошилов, первыми допросившие Нахаева, никакой шпионской сети не заподозрили. В отчете Кагановича Сталину сказано. что Агранов считает Нахаева человеком с «внутренним надрывом», измученным бытовыми неурядицами, нищетой и неустроенностью. Ворошилов и вовсе посчитал, что горе-бунтовщик попросту невменяем.

Но Сталина эти сантименты не интересовали. Он требовал найти шпионов, найти любыми средствами. И это указание было выполнено. Нахаев, как следует «допрошенный» в ведомстве Ягоды, показал, что выполнял указания Л.Н. Быкова – завсектором личного состава института физкультуры. Леонид Николаевич Быков был генералом царской армии, в годы Первой мировой попал в плен, а после возвращения в Россию служил в рядах РККА. У него оставались связи за границей, и по этой причине бывший генерал прекрасно подходил на роль главы подпольной «шпионской сети». Правда, «шпионили» Быков и Нахаев не на Японию, как хотелось бы Сталину, а на Эстонию.

Впрочем, сошел и такой вариант.

Артем Нахаев был расстрелян в 1934 году. Леонид Быков – в 1937.