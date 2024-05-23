Как советские ученые обнаружили исчезнувшую русскую экспедицию

Комплексная зимовочная экспедиция Гидрографического управления Главсевморпути высадилась на северном острове Фаддея в 1940-1941 году. В ходе обустройства триангуляционного пункта полярники обнаружили следы пребывания здесь других людей, что стало одной из самых обсуждаемых находок среди исследователей.

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Неожиданные находки

Проводя рекогносцировку на местности, члены экспедиции натолкнулись на остатки лодки, рассыпанные монеты, топор, ножницы, сгнившие шкурки соболей и песцов и прочие предметы обихода. Затем, отправившись на заготовку дров, сотрудники вышли к развалинам маленькой бревенчатой избушки, внутри которой сохранилась лежанка и полуразрушенная печь из каменных плит. По мере таяния снега взорам ученых открылись также компасы, украшения, обломки полозьев от нарт и два человеческих скелета, — пишет историк народов Сибири Борис Осипович Долгих в работе «Проблемы Арктики».

Кем были те люди, чьи останки остались лежать на берегу залива? Что за трагедия разыгралась в этих суровых краях?

Доскональное изучение найденных предметов позволило прийти к следующим выводам: погибшие были русскими торговыми людьми, предположительно везшими с собой товары для торговли. Они были подготовлены, имели достаточно снаряжения и предметов первой необходимости. Носили хорошую одежду и даже имели при себе некий документ, который исследователи трактовали, как жалованную грамоту. Экспедиция преследовала цель или пушного промысла, или торговли, а также явно общалась с коренными жителями, от которых получила оленьи шкуры с характерным шитьем нитками из жил.

Морской путь

Историк Михаил Белов в труде «Северный морской путь» предположил, что погибшей экспедицией руководил житель заполярного города Мангазеи Иван Толстоухов. В своих выводах он руководствовался книгой Николааса Витсена «Северная и Восточная Тартария», где сообщалось о выходе вниз по Енисею шестидесяти человек. В 1686 году они направились к Лене, чтобы затем "обогнуть Ледяной мыс", однако обратно ни один из них не вернулся.

Согласно исследованию Белова, группа Толстоухова оставила зимовье в Енисейском заливе, обошла северо-западный мыс Таймыра и к следующему году добралась до Пясинского залива. Там экспедиция соорудила еще одно зимовье, которое впоследствии обнаружил мореплаватель Федор Минин. Но ответа на дальнейшие события, произошедшие с Толстоуховым и следовавшими с ним людьми, Михаил Белов не дает.

Свою версию о находках выдвинул и доктор исторических наук Алексей Бурыкин в «Антологии таинственных случаев». По его мнению, от Енисея в сторону Оби шло поморское судно с грузом пушнины и прочих товаров типа стрел и пороха. Сев на мель или оказавшись в ледовой ловушке, путешественники укрыли имущество на острове. Три человека остались на берегу в попытках вызволить свое судно, еще четверо добрались до залива Симса, где наскоро построили избу. Некоторое время они питались принесенным с собой мясом песцов, чьи кости и черепа были найдены около избушки. Когда людей не стало, их жилище было разворочено белыми медведями.

Таймырские находки не давали покоя многим историкам и исследователям на протяжении долгих десятилетий. Трагедия северных мореплавателей до сих пор покрыта завесой тайны.