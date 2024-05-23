Как станичники отметили юбилей прославленного казака, которого боевые товарищи называли заговоренным

Юбилей земляка – полного Георгиевского кавалера и Героя Советского Союза — казака Константина Недорубова отметили в его родном хуторе Рубежный под Волгоградом красивым казачьим фестивалем на берегу Дона. 135 лет со дня его рождения, и он в самом деле был обладателем наивысших наград как царской армии, так и советской власти. В истории нашей страны, как узнал корреспондент ГлагоL в Волгограде Иван Илюхин, полных кавалеров «Георгия» и одновременно Героев Советского Союза было всего шесть человек.

© ГлагоL

И станичники вспоминают, что носил смелый казак с гордостью в торжественных случаях все свои награды. Тем более, что были у него кроме четырех «георгиевских» крестов и Звезды Героя еще и медали за Первую мировую, и орден Красного Знамени, два ордена Ленина — за Великую Отечественную.

Боевые товарищи называли его заговоренным. Вернувшись с двух войн живым, он до конца жизни носил пулю в легком, которую доктора не рискнули доставать – слишком глубоко засела. Он умер в 1995-м, лишь полгода не дожив до своего 90-летия. И, несмотря на высочайшие награды и славный воинский путь, вел жизнь простого станичника.

Был казак Недорубов двухметрового роста, косая сажень в плечах. Первый Георгиевский крест получил уже через несколько месяцев после начала Первой Мировой — вместе со своим взводом атаковал немецкую батарею, захватив 6 артиллерийских орудий и пленных.

А второго «Георгия» заслужил, когда ночью, в одиночку совершил разведывательный рейд и наткнулся на хутор со спящими австрийцами. Бросил во дворе гранату и открыл стрельбу из карабина, чем внушил врагам, что их окружают значительные силы русских. Тут и подмога подоспела, 53 солдата противника сдались тогда в плен.

А полным Георгиевским кавалером Константин Иосифович стал, когда его взвод атаковал штаб немецкой дивизии и захватил в плен немецкого генерала и важные штабные документы.

© Константин Недорубов

Его жизнь при Советской власти легкой не назовешь — попал в плен к красноармейцам, но вскоре уже командовал целым эскадроном в конной армии Будённого. Тот за храбрость при обороне Царицына лично вручил ему именную шашку.

Была в жизни Недорубова и награда в виде красных революционных шаровар. Говорят, за подвиг представляли его к ордену Красного знамени, но геройство в Первой мировой войне большевиками не особенно приветствовалось. Но совсем без награды смельчака оставить не могли.

В мирное время был бригадиром, председателем колхоза, однако в 1933-м обвинили во «вредительстве», сослали в лагеря. В Дмитровлаге, на стройке канала Москва-Волга, не только чудом выжил, но и за ударный труд получил амнистию.

В Великую Отечественную войну по причине возраста и «неблагонадежности» призыву не подлежал, сам пошел к первому секретарю: «Я ведь не в тыл прошусь. Молодые солдаты гибнут тысячами, потому как неопытные. А я четыре «Георгия» на войне с немцами получил. Знаю, как с ними нужно воевать».

На фронт ушел вместе с сыном Николаем. А в июне 1942 года Донская кавалерийская казачья дивизия покрыла себя славой, совершив легендарную кавалерийскую атаку на немецкие позиции у станицы Кущёвская.

На вражеские танки и вооруженных автоматами фашистов пошли по старому казачьему обычаю: молча, только шашки над головой вращали. Над степью стоял лишь зловещий свист и топот копыт. Картина надвигающейся в полной тишине лавины казаков немцев парализовала. Известно, что казаки мчались, а в ответ не прозвучало ни одного выстрела.

С 1967 года в станице Кущёвская стоит памятник – всадник на вздыбленном коне. Надпись гласит: «Здесь в августе 1942 года стоял насмерть, защищая ворота Кавказа, 4-й Гвардейский Кубанский казачий корпус, удивив мир своей стойкостью и величием духа».

За ту атаку Константину Иосифовичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Он узнал об этом, и о том, что его сын Николай, пропавший без вести в той атаке, жив, вернувшись в хутор после тяжелейшего ранения.

Но широко о его подвигах заговорили лишь в 2000-х. В феврале 2011 года именем Недорубова был назван открытый к 68-й годовщине победы советских войск под Сталинградом первый в волгоградском регионе кадетский казачий корпус. В его честь назвали свое подразделение в 2022-м и казаки, отправившиеся из-под Волгограда на специальную военную операцию.

А теперь круглую дату героя земляки решили отметить большим казачьим фестивалем. И начали на его родине – на Дону, в хуторе Рубежный ныне Волгоградской области. Фольклорный коллектив «Казачий Круг» под руководством знатока казачьей культуры Владимира Скунцева исполнил горячо любимую песню Недорубова «Над озером чаечка вьется». Казачьи песни лились над Доном и в исполнении мужского фольклорного ансамбля казачьей песни «Браты», мужского ансамбля старинной казачьей песни «Крепость». Из Северной столицы приехал ансамбль «ЛадЪ» кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры.

Состоялся и старинный казачий обряд посажения казака на коня. До революции он для юных казачат проводился в станицах и хуторах повсеместно. Вот и на этот раз хуторские старожилы подсказали все тонкости красивого символичного обряда. А участие в нем принял сын семьи, которая является родней Константина Иосифовича Недорубова.

«Мирон Любицкий – один из потомков большого казачьего рода из наших мест. В свое время одна из его семей породнилась с Недорубовыми. Для отца и матери Мирона было действительно важно и почетно участвовать в возрождении старинной казачьей традиции. Да всем нам – землякам Недорубова — хотелось, чтобы торжества в его честь были теплыми, еще раз напомнили истинные казачьи традиции и обряды молодым хуторянам». Нина Ушакова, одна и организаторов торжеств, местная жительница

Как призналась руководитель студенческого ансамбля «ЛадЪ», доцент кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры Марина Кузнецова, студенты привезли на фестиваль казачьи песни, но впервые оказались и в глубинке на Дону, среди настоящих носителей казачьей культуры.

Побывали и на Мамаевом кургане. По ее мнению, именно такие неформальные поездки и встречи переворачивают мировоззрение молодых, как ничто другое.

фото: фонд социальных инициатив «Планета Экзар»

Как рассказала руководитель Фонда социальных инициатив «Планета Экзар» Марина Воронова, организаторы памятных торжеств, посвященных юбилею славного казака, планируют посетить и станицу Кущевскую, где была организована та беспримерная по смелости атака кавалерии. А в Волгограде снимается фильм о герое. Уже в середине июня открывается и выставка о нем.

Есть идея летом провести на Дону и плавучий фестиваль казачьих фольклорных коллективов с выступлениями в станицах, побывать с концертом в подразделении имени Недорубова на СВО.