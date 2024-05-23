Почему Керенский испугался вернуться на родину в 1968 году

Одни историки уверяют, что Александр Керенский, бежавший после революции за границу, мечтал вернуться на родину, другие утверждают, что он отвергал подобные предложения. Как бы то ни было, для того, чтобы хотя бы просто посетить СССР, Керенскому необходимо было выполнить несколько условий.

Антисоветская деятельность в эмиграции

Как известно, Временное правительство, главой которого и являлся Александр Федорович Керенский, было свергнуто в результате вооруженного переворота в начале ноября 1917 года. Некоторое время Керенский находился в России, но в июне 1918 года он решился покинуть родину. Как утверждает Д.К. Самин, автор издания «Самые знаменитые эмигранты России», бывший председатель Временного правительства пересек границу в мундире сербского офицера.

Недолго побыв в Лондоне, Александр Федорович перебрался в Париж, который считался тогда центром европейской политики. Дело в том, что он собирался продолжать свою политическую деятельность даже за рубежом. По словам Арсена Мартиросяна, автора книги «100 мифов о Берии», Керенский читал антисоветские лекции вроде: «Диктатура и демократия» и «Мировое положение и Россия» и позже, когда после оккупации Франции гитлеровскими войсками перебрался в Соединенные Штаты.

Если верить Мартиросяну, Александр Федорович призывал демократические страны к борьбе не только против нацистской Германии и фашистской Италии, но и против СССР. Таким образом он ставил на один уровень советский и фашистские режимы. Кроме того, Керенский написал множество исторических исследований и опубликовал немалое количество документальных статей, которые также отличались антисоветской направленностью.

Предложения о визитах в СССР и их условия

Так прошли десятилетия жизни Александра Керенского за границей. По понятным причинам в СССР Керенского не забыли. По утверждению Владимира Федюка, автора издания «Керенский», экс-главу Временного правительства регулярно навещали так называемые «московские визитеры» с предложениями приехать в Советский Союз, особенно в период хрущевской оттепели.

По словам Федюка, в 1964 году с подобным предложением к Александру Федоровичу пожаловал журналист. Причем, слово «журналист» Федюк пишет в кавычках. Однако Керенский наотрез отказался. Он объяснил свой отказ тем, что не видит никакого смысла возвращаться туда, где рухнули все его мечты, и где все вызывает у него лишь чувство горечи.

Между тем Владимир Малышев на страницах своей книги «Герои, жертвы и злодеи. 100 лет Великой русской революции» заявляет, что в действительности Керенский хотел вернуться в Россию, по крайней мере, в 1968 году. Он даже пытался получить в США разрешение на выезд в СССР. В тот момент у власти уже находился Леонид Брежнев, который выдвинул Александру Керенскому ряд требований: признать закономерность социалистической революции, правильность политики правительства Советского Союза, признать успехи советского народа за полвека существования советского государства. Керенский, который еще в 1964 году опасался того, что его поездка в Россию вызовет негативную реакцию у американцев, видимо, отверг и это предложение.

Последние годы жизни

По крайней мере, вопрос о приезде Александра Керенского в Советском Союзе больше не обсуждался. Может быть, это было связано с событиями в Чехословакии. Как бы то ни было, Керенского волновало то, что думают о нем его бывшие соотечественники. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в 1966 году он согласился встретиться на своей квартире с разыскавшим его в Нью-Йорке московским писателем и журналистом Генрихом Боровиком.

Если верить Ольге Горшенковой, автору издания «Спираль русской цивилизации», больше всего Керенского волновал распространенный в СССР миф о том, что он бежал из Зимнего дворца в женском платье. Александр Федорович попросил Боровика развенчать этот миф, сказав: «Я уезжал в своем костюме, на авто».

Генрих Боровик оказался последним из россиян, кто беседовал с Александром Керенским. Возможность посетить Советский Союза самому Керенскому больше не представилась. Да и вряд ли Керенский перенес бы это путешествие: в 1960-х годах ему было уже за 80, а вскоре он и вовсе тяжело заболел. В сборнике научных статей «Проблемы славяноведения» (С.И.Михальченко, С.А. Кокотов, Е.А. Шинаков) указано, что тогда Александр Федорович продал свой личный архив Техасскому университету, выручив за него 100 тысяч долларов.

Продажей занималась некая Елена Иванова из семьи русских эмигрантов, она ухаживала за стариком до самой смерти, случившейся в июне 1970 года. Керенский не дожил всего несколько месяцев до своего 90-летнего юбилея.