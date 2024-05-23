Секс против допинга: как попасть на Олимпиаду через постель

В этой истории абсурда больше, чем кажется на первый взгляд. И почему-то рассказывать её хочется с конца. Вот что о чём поведала участница сборной Франции по фехтованию Изаора Тибюс, когда накануне с неё сняли обвинения в употреблении допинга.

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«Я так счастлива объявить, что я вернулась. Мои эмоции не описать словами. Последние месяцы были очень тяжелыми. Наконец, эта долгая борьба завершена. Благодарю всех, кто помогал мне на пути. Вместе мы доказали мою невиновность в рекордные сроки. Я снова смогу выйти на помост и кричать от радости после побед. Теперь я смотрю только вперед», — написала Тибюс в запрещённых в нашей стране соцсетях.

В деле, точнее – в теле фигурировал остарин. Это очень хорошее лекарство, если вдруг приключилась такая неприятность, как мышечная атрофия или остеопороз. Но в спорте высших достижений – это уже давно признано допингом. Причём, это не какой-то мельдоний или витамин С. Остарин – это действительно мощное вещество вида арил пропионамидов. Он сжигает жир, а, значит, облегчает вес и помогает спортсмену двигаться быстрее. Согласитесь, в фехтовании такие навыки не помешают.

И вот остарин нашли в организме Изаоры Тибюс. Тут надо вспомнить ещё один косвенно связанный с этой историей случай. Всё в той же свободолюбивой Франции как-то на кокаине попался теннисист Ришар Гаске. Ему грозило что-то очень неприятное, и тянуться оно должно было очень долго. Но Гаске, быстро сориентировавшись, заверил всех, что запрещенное вещество попало к нему во время полового акта с прекрасной незнакомкой.

Это вам не дедушкин кекс, тут сердце спортивной Фемиды растаяло, и Ришар был признан полностью невиновным. Всё это произошло пятнадцать лет назад, что только подтверждает проверенную истину – всё новое, это грамотно забытое старое.

За ситуацией вокруг Гаске следила вся Франция. Тибюс тогда было всего семнадцать лет, но стратегию защиты она, видимо, запомнила. В 2024-м, когда её обвинили в приёме запрещённых веществ, она с грустью поведала, что вся эта гадость попала в неё исключительно половым путём.

В линиях защиты Гаске и Тибюс разница, по большому счёту, была лишь в том, что Гаске упоминал какие-то случайные связи, а девушка чётко указала на источник проблем. Им стал её муж. Мол, вот от него и больше ни от кого, а поэтому нужно понять, простить, и, желательно, ещё и пожалеть.

Сердце спортивной Фемиды растаяло вновь. И оно как-то даже не поинтересовалось, что мужем Изаоры Тибюс является довольно известный спортсмен, кстати, тоже фехтовальщик Рэйс Имбоден. Он тоже, как и его прекрасная супруга, является призёром олимпийских игр, только в составе сборной США. Где-то там, на одном из турниров, и переплелись их рапиры.

Доказать, как именно препарат оказался в крови практически невозможно. Чистосердечное признание смягчило участь подозреваемой настолько, что её вернули в национальную сборную. Супружеские обязанности – это святое. За это никто не в праве никого ни в чём винить. Но самое интересное, что к Имбодену никаких вопросов нет. Более того, он по-прежнему в составе сборной.

Тут есть два варианта, и оба они замечательные. Имбоден мог проходить назначенное лечение и использовать остарин вне соревновательной деятельности. Хотя в США это не имеет никакого значения. 90% американских спортсменов не доступны для ВАДА, и это никакой не секрет. Второй вариант – у Имбодена на остарин оформлен ТУЕ. Это как лекарство от астмы для норвежских лыжников: если правильно подсуетиться, то можно.

Впрочем, это тоже абсолютно не важно. Следите за мыслью, а лучше записывайте отличный рецепт. Берёте мужа. Желательно красивого и физически крепкого. Кормите его хорошенько остарином и, как говорят французы – вуаля! Ни один спортивно-арбитражный суд не сможет к вам применить какие-либо санкции. Допинг, если он залетел в организм таким необычным способом допингом не является. Во всяком случае, во Франции решили, что это так.

Работает ли это в обратном направлении, то есть можно ли через супружеские обязанности поместить запрещённое вещество в кровь мужчины, науке пока не известно. Но, думается, французы скоро проведут исследования, и мы всё узнаем. А на счёт Изаоры Тибюс теперь вообще всё очень запутано. Ведь, если допинговые комиссары не найдут в её анализах остарин, они могут решить, что бедняжка совсем несчастна в личной жизни.

А ведь это только начало. Чем ближе Олимпиада, тем больше будут всплывать подобные истории. Интересно, если россияне всё-таки не поедут в Париж, кого в этот раз будут обвинять во всех смертных грехах?