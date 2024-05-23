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Кем были толмачи и зачем они потребовались России

Во второй половине XVI века в состав Русского государства вошли значительные территории от Волги до Урала, население которых по преимуществу не владело русским языком. Это потребовало появления на местах при воеводских канцеляриях переводческой службы.

Зачем в XVI веке Русскому государству потребовались толмачи
© Российская Газета

Толмачи были необходимы в военных походах, они же принимали участие в переговорах воевод.

Николай Черкасов

Толмачи были необходимы в военных походах, они же принимали участие в переговорах воевод.

Об этом говорилось на Всероссийском научно-практическом семинаре "Соединяя миры": толмачи и переводчики в России второй половины XVI - начала XIX вв. (структуры, коммуникации, языки)". Мероприятие было организовано Институтом российской истории Российской академии наук и Институтом истории и международных отношений Южного федерального университета.

В своих выступлениях докладчики рассмотрели, в том числе, малоизученные вопросы. Например, д.и.н. Андрей Беляков из Центра истории русского феодализма ИРИ РАН представил доклад на тему "Толмачи и переводчики в уездных воеводских канцеляриях Волго-Уральского региона XVII в.".

По его словам, мы практически ничего не знаем о том, как функционировала в XVI веке переводческая служба. Наши представления о местных толмачах и переводчиках XVII века также крайне отрывочны. По мнению ученого, во многом это стало следствием гибели архива приказа Казанского дворца.

"В целом этот институт, по-видимому, был призван обеспечивать, в первую очередь, интересы дипломатии и торговли, - сообщил Андрей Беляков. - Взаимоотношения с местным нерусским населением явно уходили на второй план и меньше интересовали центральные власти. Решение этой проблемы, похоже, полностью перекладывали на воевод".

© Николай Черкасов/ РГ

На Северо-Западном Кавказе в конце XVIII - первой половине XIX века функции переводчиков зачастую брали на себя торговцы, проводники и лазутчики, считает Владимир Колесов, независимый исследователь из Краснодара.

"Зачастую связующими звеньями между Правобережьем и Левобережьем Кубани, а в данном случае - между российской и османской территориями, оказывались торговцы, пересекавшие границы, доставлявшие сведения, знавшие несколько языков, - следует из доклада.

Они курсировали между закубанскими черкесскими аулами и черноморскими станицами, шире - между Екатеринодаром и Анапой, Крымом и Анатолией, включая в свои торговые "сети" разнообразных подданных. В то же время такие вездесущие торговцы оказывали и иные услуги - они являлись курьерами, переводчиками, лазутчиками и т.п.".

Важными посредниками в пространстве "пограничной дипломатии" Войска Донского и османского Азова были мировщики, сообщил д.и.н. Дмитрий Сень, профессор Института истории и международных отношений ЮФУ. Они играли заметную роль в определении условий того или иного замирения, которые затем попадали в мировые грамоты.

"Кроме того, от действий мировщиков и итоговой санкции войскового круга во многом зависело необходимое продолжение поездок царских послов - либо направлявшихся через Азов и Кафу в Стамбул, либо возвращавшихся через Азов обратно в Москву", - подчеркнул ученый.

По мнению к.и.н. Ирины Тхамоковой из Института гуманитарных исследований - филиала Кабардино-Балкарского научного центра РАН, без толмачей невозможно было бы поддерживать отношения, в частности, между городом Терки и соседними народами.

Толмачи были необходимы в военных походах, они же принимали участие в переговорах терских воевод с правителями Кавказа, без них жители региона не могли бы принести присягу царю.

"Толмачи сопровождали в Москву представителей северокавказских народов, грузинских и персидских послов, а русских послов провожали в Грузию или Персию, - проинформировала Ирина Тхамокова. - Языки соседних народов знали не только толмачи, служившие в съезжей избе города Терки, но и некоторые стрельцы или стрелецкие сотники, что позволяло им при необходимости заменять толмачей".

Истории
Владимир Колесов
Андрей Беляков
Николай Черкасов
РАН