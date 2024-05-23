Зачем в XVI веке Русскому государству потребовались толмачи

Во второй половине XVI века в состав Русского государства вошли значительные территории от Волги до Урала, население которых по преимуществу не владело русским языком. Это потребовало появления на местах при воеводских канцеляриях переводческой службы.

Толмачи были необходимы в военных походах, они же принимали участие в переговорах воевод.

Николай Черкасов

Толмачи были необходимы в военных походах, они же принимали участие в переговорах воевод.

Об этом говорилось на Всероссийском научно-практическом семинаре "Соединяя миры": толмачи и переводчики в России второй половины XVI - начала XIX вв. (структуры, коммуникации, языки)". Мероприятие было организовано Институтом российской истории Российской академии наук и Институтом истории и международных отношений Южного федерального университета.

В своих выступлениях докладчики рассмотрели, в том числе, малоизученные вопросы. Например, д.и.н. Андрей Беляков из Центра истории русского феодализма ИРИ РАН представил доклад на тему "Толмачи и переводчики в уездных воеводских канцеляриях Волго-Уральского региона XVII в.".

По его словам, мы практически ничего не знаем о том, как функционировала в XVI веке переводческая служба. Наши представления о местных толмачах и переводчиках XVII века также крайне отрывочны. По мнению ученого, во многом это стало следствием гибели архива приказа Казанского дворца.

"В целом этот институт, по-видимому, был призван обеспечивать, в первую очередь, интересы дипломатии и торговли, - сообщил Андрей Беляков. - Взаимоотношения с местным нерусским населением явно уходили на второй план и меньше интересовали центральные власти. Решение этой проблемы, похоже, полностью перекладывали на воевод".

© Николай Черкасов/ РГ

На Северо-Западном Кавказе в конце XVIII - первой половине XIX века функции переводчиков зачастую брали на себя торговцы, проводники и лазутчики, считает Владимир Колесов, независимый исследователь из Краснодара.

"Зачастую связующими звеньями между Правобережьем и Левобережьем Кубани, а в данном случае - между российской и османской территориями, оказывались торговцы, пересекавшие границы, доставлявшие сведения, знавшие несколько языков, - следует из доклада.

Они курсировали между закубанскими черкесскими аулами и черноморскими станицами, шире - между Екатеринодаром и Анапой, Крымом и Анатолией, включая в свои торговые "сети" разнообразных подданных. В то же время такие вездесущие торговцы оказывали и иные услуги - они являлись курьерами, переводчиками, лазутчиками и т.п.".

Важными посредниками в пространстве "пограничной дипломатии" Войска Донского и османского Азова были мировщики, сообщил д.и.н. Дмитрий Сень, профессор Института истории и международных отношений ЮФУ. Они играли заметную роль в определении условий того или иного замирения, которые затем попадали в мировые грамоты.

"Кроме того, от действий мировщиков и итоговой санкции войскового круга во многом зависело необходимое продолжение поездок царских послов - либо направлявшихся через Азов и Кафу в Стамбул, либо возвращавшихся через Азов обратно в Москву", - подчеркнул ученый.

По мнению к.и.н. Ирины Тхамоковой из Института гуманитарных исследований - филиала Кабардино-Балкарского научного центра РАН, без толмачей невозможно было бы поддерживать отношения, в частности, между городом Терки и соседними народами.

Толмачи были необходимы в военных походах, они же принимали участие в переговорах терских воевод с правителями Кавказа, без них жители региона не могли бы принести присягу царю.

"Толмачи сопровождали в Москву представителей северокавказских народов, грузинских и персидских послов, а русских послов провожали в Грузию или Персию, - проинформировала Ирина Тхамокова. - Языки соседних народов знали не только толмачи, служившие в съезжей избе города Терки, но и некоторые стрельцы или стрелецкие сотники, что позволяло им при необходимости заменять толмачей".