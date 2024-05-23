Солнечные вспышки помогли определить возраст доисторического поселения в Греции

Ученые из Бернского университета обнаружили доисторическое поселение ранних земледельцев в Северной Греции. Его возраст составляет около 7 тысяч лет.

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В ходе раскопок были найдены образцы древесины. Солнечные вспышки помогли исследователям точно датировать их.

Известно, что живые деревья поглощают радиоактивный изотоп 14С (радиоуглерод), содержащийся в атмосфере Земли. Когда дерево погибает, процесс поглощения прекращается. Период полураспада этого элемента известен – 5730 лет. Современные лабораторные методы позволяют определить, сколько 14С содержится в кольце конкретного дерева, и вычислить приблизительное время его гибели. Но данный подход не слишком точен – погрешность может составлять несколько десятилетий.

В 2012 году японские ученые обнаружили, что мощный приток космических лучей от солнечных вспышек повышает содержание 14С в атмосфере. Соответственно, в кольцах деревьев также возникает кратковременный всплеск содержания этого элемента.

Эти всплески могут быть точно датированы. К настоящему времени известно о более чем десяти глобальных солнечных бурях, происходивших с 12 350 года до нашей эры. Два из них, в 5259 и 7176 годах до н.э., были идентифицированы в 2022 году.

Ученые из Бернского университета проанализировали 787 фрагментов древесины с археологических раскопок Диспилио в Северной Греции. Результаты показали, что строительство на участке шло на протяжении 188 лет между 5328 и 5140 годами до н.э. Во время исследований ученые выявили всплеск 14С, связанный с магнитной бурей 5259 года до нашей эры.

Ученые добавили, что на Балканах расположены старейшие в Европе прибрежные поселения. Этот регион сыграл ключевую роль в развитии сельского хозяйства в Европе, и возможность более точно датировать артефакты очень важна для изучения истории региона, сообщает Nature Communications.

Ранее ученые установили, что жители Греции начали молотить зерно еще в 6500 году до нашей эры. Для проведения работ использовали одомашненных животных.